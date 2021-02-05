Удмурт сямен лыдӟиськизы
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Шаркан ёрос куке-соку чылкак удмурт ёрос вылэм. Газетлэн историез но сое возьматэ.
Трос аръёс ӵоже «Шаркан коммуна» газет удмурт кылын гинэ печатласькем. Пумен югдур воштӥськиз. Ёрос газет ӟуч луэм бере удмуртэз вал переводной. Газетэз умоятон, тунсыко но калыклы лыдӟымон карон вылысь 30 ар талэсь азьло «Инвис» приложение потыны кутскиз. 20 ар сое поттон бордын ужаз Ольга Сидорова, берло 10 арзэ мон нуисько. 2-тӥ арзэ «Инвисмы» потэ ӟуч газетлэн пушказ. Озьы газетмылы но тросгес гожтӥськисьёс луизы. Нырысетӥ юрттӥсьёсы — школаосысь удмурт кылъя дышетӥсьёс, пиналъёс, огшоры гуртоос.
Надежда Максимова, Шаркан ёросысь «Инвис» газетэз лэсьтӥсь
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