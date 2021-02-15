Удмурт сад бере — удмурт школае

Ижын 180 нылпи сад пӧлысь 16-яз удмурт кылэз дышето. Пӧлазы 70-тӥ нылпи сад но. 25-тӥ толшоре солы 50 ар тырмиз.

Ижысь 70-тӥ нылпи садысь пиналъёс

удмурт ужрадъёсы пыриськыло

Туспуктэм: 70-тӥ нылпи садлэн архивысьтыз

Нылпи сад 174 нылпилы — 6 группалы — гинэ чакламын. Тэшкылиосты визьнодало 12 воспитательёс. Со сяна, вань на крезьгуръя, физкультурая дышетӥсьёссы, педагог-психологзы. Кивалтэ соосын Татьяна Стрелкова.

2002-тӥ арын удмурт кылын занятиосты ортчытъяны кутскиз Нина Хохрякова воспитатель. 2014-тӥ арын со пенсие потӥз, али заняти-

осты нуэ Тамара Зайцева.

— Удмурт культураен, сямъёсын, кылэн нылпиосты шудон улсын гинэ тодматӥсько. Шумпотӥсько, удмурт кружоке ветлӥсь нылпиос садик бере удмурт школаосы дышетскыны мыно. Пусъеме потэ: кӧня ар ужасько ни, анай-атайёс пӧлын удмурт кыллы чутрак пумит луисьёсыз ӧй вал, — шуэ Тамара Николаевна.

Берло аръёсы нылпи садэ ужаны лыктӥзы эшшо 2 удмурт воспитательёс — Наталья Завойских но Наталья Воронова. Табере нылпи садын тэшкылиосты удмурт кыллы дышетэ 3 мурт. Вуоно арлы соос чаклало проект гожтыны, удмурт кылэз рос-просгес дышетӥсь нылпиос понна группа усьтыны.

Мынам но пие 70-тӥ нылпи садэ ветлэ. Мон та садэз бырйи удмуртэз дышетэмзы понна. Нырысь лыктыкум ик, верай, мар понна доразы куриськи. Таӵе куриськисьёс ӧй на вал, шуизы мыным. Малпасько, городын улӥсь удмурт анай-атайёс Кузебай Герд нимо нылпи сад сярысь ӵемгес кыло, соин отчы нылпиоссэс нуллыны мылкыд карисьёс трос. Нош мукет нылпи садъёсын но удмурт группаос вань шуыса, тросэз уг тодо.

70 номеро нылпи садын ужасьёс но нылпиос пӧртэм конкурсъёсы

пыриськыло, вормонъёс басьтыло. Кылсярысь, 2017-тӥ арын Педагогической ассамблеялэн калыккуспо «Грани детства» конкурсаз «Педагогический проект» номинациын 2-тӥ инты басьтӥзы. 2019-тӥ арын «Воспитатели России» конкурсын 2-тӥ инты басьтӥзы. Арлы быдэ пыриськыло «Удмурт нылкышно кенешлэн» «Пичи чеберайёс но батыръёс», «Выжы-выжы-выжыкыл» конкурсъёсаз но трос мукетъёсаз.

Анастасия Агафонова