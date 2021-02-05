Удмуртъёс быгато пыриськыны калык дэремлы сӥзем фотоконкурсэ
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Удмурт калык дӥсьлы тросгес синмаськисьёс мед луозы шуыса, ӵектӥськомы пыриськыны «Мама и дети в национальных костюмах» калыккуспо фотоконкурсэ.
Пӧртэм калыкъёслэн культураоссылэсь узырлыксэс возьматӥсь фотоконкурсэз радъя Нылкышноослэн калыккуспо огазеяськонзы. Вожвылъяськон радъяське 1-тӥ февральысен 25-тӥ августозь. Конкурсэ пыриськон понна калык дӥсен пӧрмытскем нылкышноослы нылпиосынызы туспуксёно. Фотоын луыны быгато атайёс, песянай-песятайёс, мукет ӵыжы-выжыос но. Устозэ фотоез ыстоно конкурсэ, ethno-photo.com вотэс бамын регистрация ортчыса. Вожвылъяськонэ, Россиысь калыкъёс сяна, кунгож сьӧрын улӥсьёсты но пыриськыны ӧтё.
15-тӥ сентябре конкурслэн вотэс бамаз ялозы 150 финалистъёсты но 20 вормисьёсты. Лауреатъёсты но вормисьёсты данъялозы 16-тӥ октябре. Соку Москваысь ВДНХ-ын ортчоз калык киужъёслы сӥзем «Руками женщины» фестиваль.
Юанъёсын вазиськоно, ethno-photo@yandex.ru электрон почтае гожтыса яке 8-968-441-84-51 телефон номеръя жингыртыса.
Виктория Крамова
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