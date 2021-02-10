Удмуртиын устозэ пельнянь кутӥсез бырйизы
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9-тӥ феврале Ижысь сиён-юонъя техникумын «Баттл лепщиков» вожвылъяськон ортчиз. Пельнянь кутыны быгатэмзэс возьматӥзы 8 сиён-юон поттӥсь предприятиосысь ужасьёс.
Вожвылъяськон 3 этаплэсь пӧрмиз: нюръяськисьёс пельнянь ӝог но чебер кутыны быгатэмзэс возьматӥзы, азьлапал пӧзьтэм сиёнэн жюриез утялтӥзы. Котькуд быдэстэм уж понна нимаз баллъёс сётӥськизы.
Вормиз Эгралась Наталья Гуменникова. Кышномурт 1 час куспын 7 килограмм пельнянь кутэ.
— Ми семьяенымы котькуд субботае пельнянь кутыны пуксиськом, мунчо эстӥськом, — вераз Н. Гуменникова. — Ыль няньзэ но пушкессэ асьмеос лэсьтӥськом. Ӝыт куспын быдэс ведра тыр кутӥськом. Ӝӧк сьӧрын одно ик песятаймы егит дырзэ тодаз вае, нош песянаймы кырӟа. Мунчо бере ӝӧк пуктӥськом, али гинэ пӧзем сиёнлэн зыныз номырин ӵошатонтэм. Тазьы ӵошен пельнянь кутэммы ик сиён лэсьтон удысэн улонме герӟаз.
Баттлын нимысьтыз ӧтем куно вал 5 аресъем Тимофей Репников, пияш Нырысетӥ каналысь «Лучше всех!» передачае пыриськиз вал. Пичи усточи буёло пельнянь кутонъя мастер-класс ортчытӥз. Будӥ ке, шеф-повар луо, шуиз Тимофей.
«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль шаерамы 7-тӥзэ ортче ни. Со улсын арня ӵож пӧртэм ужрадъёс чакламын, бадӟымез луоз 13-тӥ феврале Ижысь Киров нимо паркын. Отын шудытӥськоз быдэс арлы тырмымон пельнянь.
Ангелина Снигирёва
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