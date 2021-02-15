Удмуртиын улӥсьёс «Дом», «Авто», «Здоровье» выль ватсэтъёс пыр кун услугаос басьтыны быгатозы

— Туннэ пӧртэм услугаос басьтыны луэ телефонэ пуктэм приложениос пыр. «Здоровье», «Дом», «Авто» выллем адямиосын ӵемгес кутӥськылӥсь ватсэтъёсты калыке поттэмлэсь азьло, соос эскерон пыр ортчо на, — шуиз Россиысь Правительстволэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Дмитрий Чернышенко.

«Здоровье» приложение юрттоз врач доры гожтӥськыны, коронавируслы пумит вакцина пуктыны, врачез доре ӧтьыны, больничной усьтыны но мукет. «Дом» ватсэтэз управляющей компаниосын кусып возьыны, кыӵе ке юанэн вазиськыны кутыны луоз. «Авто» ватсэт машинаен герӟаськем вань документъёсты онлайн келяны луонлык сётоз.

Удмуртия электронной амалэн услугаосты ӟеч сётонъя 10 устоосыз пӧлы пыртэмын. Тужгес ӵем кун услугаос пыр врач дӥне, МФЦ-е, школае гожтӥсько, электронной дневникез нуо.

— Калыкмы ӵемгес но ӵемгес кутске Интернет пыр кун услугаос басьтыны. Озьы дыр но ӧжытгес быре, паласькись висён вӧлмон вакытэ тазалык но утиськыса кыле. Удмуртиын улӥсьёс пӧлысь ог 69 процентэзлэн кун усулгаосъя порталын учётной записез вань, — вераз информатизацияя но связья министр Тимур Меджитов.

УД