Удмуртиын кылдоз фольклоръя но этнографияя «Мерас» сайт

Калык сям-йылолъёсты, кырӟанъёсты, эктонъёсты, удмурт калык сярысь эскерон ужъёсты огазе люканы басьтӥськизы Удмуртиысь калык творчествоя юртысь ужасьёс. Соос проект гожтӥзы но Владимир Потанинлэн фондысьтыз грант утӥзы.

Калык узырлыкез одӥге карон кылем арын сентябрь толэзьысен мытэмын ни. Али проектлэн «ВКонтактеын», «Фейсбукын», Инстаграммын, Ю-туб каналын бамъёсыз нуисько, дасяське на нимаз сайт. Проектлэн авторез, калык творчествоя юртысь методист Вероника Фёдорова.

— 2012-тӥ арысен калык творчествоя юрт пӧртэм экспедициосы пота. Люкам материалмес сайтамы но вотэсбамъёсамы но поттӥськом ке но, троссэс озьы ик архивъёсын кыллё. Сое асьмеос сяна ум адӟиське ни. Шаертодонъя уж нуо нимаз ёросъёс но, но соослэн но ужзы асьсэ понназыгес кыле. Озьыгес ик луэ калык творчествоен ужась мукет организациослэн но. Шуом, Историяя, кылъя но литературая институт, Удмурт кун университет, Киужъёсъя юртъёс, телерадиокомпаниос, газет-журналъёс – ваньмызлэн асьсэлэн архивъёссы, люкам ваньбурзы вань. Но мае ке утчаны кутсконо ке, тупась информациез соку ик шедьтыны шуг. Соин ик мынам потӥз, вань со узырлык одӥг азьын мед люкамын луозы шуыса. Адями, одӥг сайтэ пырыса, вань кулэ луись информациез мед шедьытыны быгатысал, — шуиз В. Фёдорова.

Акашка (ортче Кияса ёросысь Уддядиын)

Туспуктӥз В. Фёдорова

Вуоно сайтын ваньмыз нимаз люкамын луоз: видео, аудио материалъёс, газетысь статьяос, кырӟанъёс, эктонъёс, калык мадёнъёс, вашкала куиж лэсьтон амалъёс… Со аспӧртэм интерактивной карта выллем луыны кулэ. Сое усьтыса, нимаз гуртъёсын кыӵе кырӟанъёс, сям-йылолъёс вӧлмемын, историезъя, инты нимъёсызъя, адямиосыз сярысь кыӵе гожтэм ужъёс вань тодматскыны луоз. Сайтэз 2 кылын – удмурт но англи – лэсьтыны чакламын. Шаермы сярысь лыдӟыны но тодыны мед быгатозы кунгож сьӧрын но, пе.

Проектэз улонэ пыӵатон понна бадӟым команда ужа. Программистъёс, дизайнеръёс, вотэс бамъёсын ивор вӧлмытӥсьёс сяна, фольклоръя но этнографияя ужъёсты калык син азе поттэмлэсь азьло эскеро, валэкто пӧртэм удысъёсысь тодосчиос, специалистъёс: этномузыковед Ирина Нуриева, фольклорез эскерисьёс Галина Глухова но Галина Шушакова, хореограф Наталья Чиркова.

Сайт «Мерас» шуыса нимаське. Но тросэзлы та кыл тодмотэм потоз. Диалект кылын со калык ваньбурез — «реликвия», наследие» — шуэмез возьматэ. В. Фёдорова оске, оло, проектлы луыса ик та кыл калык пӧлы вӧлмоз шуыса.

Проект одӥг арлы гинэ чакламын, но сайт азьланяз но «улэп» луыны кулэ, сюлмасько радъясьёс. Соин ик малпасько, сое узырмытыны луоз на шаерамы улӥсь выжы калыкъёслэн – бигеръёслэн, поръёслэн, бесерманъёслэн – калык сям-йылолъёсынызы, историенызы материалэн.

Ангелина Снигирёва