Тыриськонъёс кекато ке

Улӥськом гуртын, аслам но, кузпалылэн но уждунмы пичи, эшшо ке будэтӥськом на 2 нылпимес. Коркамы улыно-вылыно, чагыр эстӥськон, электрокужым понна тыриськонъёсмы лачак люкасько. Кылӥ вал, ЖКХ понна компенсация басьтыны луэ шуыса. Вералэ вал, кин сое басьтыны быгатэ, кӧня пол сётӥське? Алевтина Л. Можга ёрос

ЖКХ понна тыриськонъёслы компенсация басьтыны луэ

Туспуктӥз Максим Егоров

Валэктэ лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министр Дмитрий Сурнин:

ЖКХ понна тыриськонъёслы, зэм но, компенсация басьтыны луэ. Та пумысен гожтэмын Улон интыя кодекслэн 159-тӥ статьяяз, Россиысь но Удмуртиысь Правительствоослэн постановлениосазы. Лыдэ басьтӥське семьялэн берло 6 толэзь ӵоже шоро-куспо доходэз (вытъёсты куштэмлэсь азьвыл). Отысь 22 процентэз кошке ке улон инты понна тыриськонъёслы, озьыен, субсидия висъяськоз. Кылем арын сое басьтыны быгатӥзы элькунысьтымы 56 сюрс семьяос. Талы элькун бюджетысь висъяськиз 788 миллион манет, туэ но тырмыт уксё чакламын.

Чаклалэ тазэ но: та компенсациез тупатыку, лыдэ басьтӥсько, уждун гинэ ӧвӧл, нылпиос понна тыриськись пособиос, мукет социальной выплатаос. Та компенсациез басьтон пумысен вазиськоно МФЦ-е. Сьӧрады кутоно луоз семьядылэсь доходъёссэ, озьы ик улон интыяды кӧня адями пусйиськемын шуыса возьматӥсь справкаосты, паспортъёсты, банкысь счёттылэсь реквизитъёссэ. Санэ басьтэ: ЖКХ понна тыриськонъёстыя пунэмъёсты вань ке, субсидия уз сётӥськы. Соин ик МФЦ-е вазиськыкуды, кутыны эн вунэтэ улон инты понна тыриськонъёстэс возьматӥсь чекъёсты.

Дасяз Елена Никитина