6-тӥ мартэ Вотка ёросын ортчоз тракторен биатлон
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Калыккуспо вожвылъяськонэ пыриськыны мылкыд каремзэс ог 60 механизаторъёс веразы ни.
3 ар талэсь азьвыл Вотка ёросысь Бадӟым Кивар гурт котырын улӥсьёс гинэ трактор руль сьӧры пуксизы, киязы пыӵал кутӥзы вал. Оглом 15 мурт ӵошатскиз. Та сярысь соку быдэс дунне Интернет пыр тодӥз. Озьы 2019-тӥ арын элькунысьтымы но Белоруссиысь 32 механизаторъёс вожвылъяськизы ни. Кылем арын 100-лэсь ятыр трактористъёс биатлонэ пыриськыны дасесь вал, но коронавирус мылкыдъёссэс сураз, шудонъёс ӧз ортче.
— Али быдэс ёросэн биатлонлы дасяськиськом. Куриськисьёс трос бере, 2 нунал ӵоже ортчытыны чакласькомы. Пӧртэм пумо заданиос, сюресъёс малпаськом, ужрад экстремальной вожвылъяськонлы, праздниклы мед пӧрмоз шуыса, — вера биатлонэз радъясьёс пӧлысь огез Павел Кузнецов.
Юанъёсты вань ке, жингыртэ 8 (34145) 4-44-25 номеръя.
УД
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