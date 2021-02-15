Тон кыӵе-сыӵе сиён?

«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль улсын ортчись «Ческыт выжыкыл» вожвылъяськонэ элькунысьтымы нылпиос 100-лэсь ятыр выжыкылъёс, веросъёс, кылбуръёс, суредъёс ыстӥзы ини. Ӵектӥськомы лыдӟыны удмурт кылын устооссэ гожтэм выжыкылъёсты.

Суредаз Дарина Петрова (10 арес). Пичи Пурга ёросысь Норъя черкогурт.

Кивалтӥсез Елена Тетерина.



Кызьы пельнянь колӟо аслыз эш шедьтӥз

Одӥг пол анай пельнянь кутыны малпаз. Ваньзэ дасяз, колӟо лэсьтӥз. Малпамтэ шорысь телефон жингыртӥз. Зэмзэ верано ке, со туж яратэ вылэм эшъёсыныз супыльтыны. Соин колӟоез сярысь соку ик вунэтӥз. Пельнянь колӟо ӝӧк вылын кылльыса акыльтӥз. Малпаз аслыз эш утчаны. Ӝӧк вылысь пукон вылэ погыльскиз, пукон вылысь — выж вылэ но ӧс сьӧры кошкиз. Котыр учкылыса, погыльскиз-погыльскиз но бакчае вуиз. Нош отын ма гинэ уг буды: пӧртэм емышъёс, бакча сиёнъёс!

— Тон кыӵе бакча сиён? — юазы бакча сиёнъёс.

— Тон кыӵе емыш? — юазы емышъёс.

— Мон бакча сиён но, емыш но ӧвӧл, мон пельнянь колӟо, — вазиз колӟомы.

— Нош мар тон татын кариськод? — уг буйгатско соосыз.

— Мон аслым эш утчасько. Тӥ мыным эш луоды-а?

— Шумпотыса луом! — лӧптӥзы бакчаын улӥсьёс.

— Ойдолэ ватскемен шудом! — ӵектӥзы емышъёс.

Ваньмызлэн потэ вал колӟоен ӵош ватскемзы, соин котькудӥз кутскиз колӟоез ас палаз кыскыны. Колӟо кыстӥськиз-кыстӥськиз но пичи люкетъёслы кеськиз. Кубиста аслыз одӥг люкетсэ ӝоггес кутӥз но со пушкы ватскиз. Солэсь сяртчы но ӧз кыльы: колӟолэсь пичи люкетсэ капыртӥз но озьы ик со пушкы ватскиз. Соослэсь адӟыса, емышъёс но колӟо люкетъёсты асьсэ пала кысказы: улмо аслыз пичи гинэ люкетсэ шедьтӥз, шуос но колӟо пушкы тэтчизы. Колӟо шумпотӥз:

— Мон табере огшоры колӟо ӧвӧл. Мон табере пельнянь, ми трос кузя луим — кужмо, шаплы, витамино. Ми нокинлэсь но ум кышкаське!

Но тани лӧптэм пельняньёс пумитэ потӥз бадӟым, нап-ӵуж ӝуась синъёсын сютэм коӵыш. Эшъёсмы кызьы пегӟемзэс ик ӧз валалэ, нош коӵыш — сьӧразы. Корка вуыса, пельняньёсмы ӝӧк вылэ тубизы. Коӵыш уг кыльы, синъёсыз ӝуало, гижыосыз поттэмын, тани-тани кутоз ини пельняньёсты! Соку одӥгез шаплыезгес пельнянь табаез адӟиз но кеськиз:

— Сьӧрам, эшъёс!

Огзы бӧрсьы огзы табае тэтчизы но… Татысен кутске ини мукетыз выжыкыл — кубистаен, сяртчыен, улмоен, шуэн ческыт, пайдаё, витамино, кужым сётись пыжем пельняньёс сярысь…

Екатерина РОДИОНОВА (9 арес). Ижкар.

Юрттӥз анаез Марина Родионова.

Эшъёс

Ӝӧк вылын ческыт удмурт сиёнъёс пуктэмын: пельнянь, перепеч, табань, шунянь… Тусьтыын пельняньёс ӟабыльто, ог-огзылы маке верало. Нош огез, самой шаплыез Пельнянь, ӝӧк вылысь кыӵе ке шӧтэм мае ке адӟиз но, тусьтыысь тэтчыса, пырак со доры мынӥз. Йырысеныз пыдозяз со шоры учкиз но юаз: «Тон кин-о луиськод? Ми азьло тонэ татысь ӧм адӟылэ на». Тодмотэм маке мыньпотӥз но вераз: «Мынам нимы Гамбургер! Монэ ресторанысь вайизы…» Пельнянь туж паймиз, нош ик юанэз кылдӥз: «Нош со ресторан шуонад эшшо кинэз вань на?» Гамбургер шумпотыса вераз Картошка фри, Наггетс, Кола эшъёсыз сярысь. Нош удмурт Пельнянь выль юлтошсэ аслаз эшъёсыныз тодматӥз: Перепечен, Шунянен, Табанен.

Со дырысен Пельнянь но Гамбургер люконтэм эшъёс луизы.

Максим БАЧКИН (8 арес). Пичи Пурга ёросысь Гожня гурт.

Юрттӥз анаез Екатерина Чернова.