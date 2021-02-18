Тодматӥз пешникен но шуланэн

Кез ёросын Олып гуртысь шаерчиез Александр Ивановез тодӥсьтэмез ӧвӧл. Со ас палъёсысьтыз сям-йылолъёсты гожтыса кельтэ, тросэз эскерон ужъёсыз бадӟым проектозь будо.

Аксак но Тингыли ошмесъёс дорын Александр Иванов

Александр Иванович дышетскемезъя агроном, ужан сюрессэ кутскиз Олыпысь хозяйствоын. Отын ог 10 ар тыршемез бере сое ӧтизы химиез, биологиез дышетыны Александрово школае. Собере ог 10 ар лесник вал. Отӥяз Олып сельсоветэн кивалтыны оскизы, но татын кема ужаны ӧз кылды.

Ӧз яраськы та уж, командовать карон — мынам ӧвӧл, шуэ А. Иванов. Огпол Александр Ивановичлэн ки улаз шедиз шаертодонъя конкурслэн положениез. 6-тӥ классын дышетскись пиеныз, котыр гуртъёсысь нюкъёслэсь, тэльёслэсь, шуръёслэсь нимъёссэс люкаса, эскерон уж гожтӥзы. Соин ёросазы 1-тӥ инты басьтӥзы, элькун ужрадэ шедизы.

Александр Ивановичлы шаертодон сюлмызъя луиз. Нылпиослэн творчествозыя юртысь методист А. Иванов Александрово школаысь нылпиос понна шаертодонъя кружок нуыны кутскиз. Нылпиосын гуртъёсы потазы, пересьёс дортӥ ветлӥзы, вань кылэмзэс-тодэмзэс гожтыса кельтылӥзы.

Екатерина Вахрушева дышетскисеныз пешник (пестик) сярысь эскерон уж гожтӥзы. Туссэ, кытын будэмзэ, соин герӟаськем учыръёсты гожтылӥзы. Та будос сярысь басьтэм тодон-валан юрттӥз «Пест-фест» фестивалез малпаны, табере со Кез ёрослэн брендэз луиз ни. Огпол Александр Ивановичлы Удмуртиын ортчылӥсь «Пельняньлэн калыккуспо нуналыз» фестиваль азьын, пельняньлы аспӧртэм пушкесъёсты юаса, жингыртӥллям ёросысь культурая юртысь ужасьёс. Соку пиосмурт пешникез ӵектэм. Та аспӧртэм сиёнэз Ижын элькун фестиваль дыръя шӧмъям нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова, со кезъёслы дэмлам пешниклы сӥзем нимаз фестиваль ортчытъяны.

Озьы ик эшшо одӥгез эскерон ужез проектлы пӧрмиз. «Шулан — аспӧртэмлыко крезьгуро инструмент» ужын эскеремын вал, малэсь та инструментэз лэсьтылӥзы вашкалаос, кызьы шудылӥзы. Та бере вордӥськиз малпан «Шулдыр Шуландыр» фестивалез ортчытъяны. Озьы 2013-тӥ арысен Олыпе пӧртэм ёросъёсысь, Киров, Пермь улосъёсысь шуланы, шулдыръяськыны яратӥсьёс люкаськыло.

Александр Ивановичлэн калык сям-йылолъёсты эскеронлы сӥзем ужъёсыз трос. Пиосмурт дышиз ини: калыке потэ ке, сьӧраз диктофон басьтэ. Арлыдоосын пумиськыса, огшоры вераськон висказы вашкала вакытъёсты тодазы ваё. Христиан религилэсь азьвыл калыкын вӧлмем осконэз эскерыкуз, тодӥз: Кез ёросысь калык Инмарлэсь но вылӥын лыдъя вылэм Нюлэсмуртэз. Сике мынэмзылэсь азьло лӥял вылэ вӧйын нянь, кумышка понылӥзы, малы сике мынэмзэс вераллязы, солэсь кор дасяны, емыш октыны лэзьыны курылӥзы. Озьы ик Кез ёросысь котькуд гуртын вылӥллям ӟазег сиён интыос. Калыкын оско вылэм: адямилэн йырыз висьыса улэ ке, озьыен, Нюлэсмурт адямилэн азьвыл сьӧлыкъёсыз понна йыркуръяське. Соку гуртоос кӧня ке кузя (3, 5 яке 7 кузя) ӟазег сиён интые мынылӥзы, ӟазег вандылӥзы, ӝук пӧзьтылӥзы, кумышкаен утялскылӥзы.

Пиосмурт пенсие потэмез бере гуртэзлэсь туссэ чеберман борды басьтӥськиз. Кылем арын ошмес дуразы Аксак но Тингыли пу скульптураос кылдӥзы. Ошмесъёссэс гуртоос чылкыт возьыны тыршо, татын вань гурт ужрадъёссэс орчытъяло. Нош вӧзысьтызы нюлэскын пиналъёслы шутэтскон инты лэсьтэмын: отын выжыкылъёсысь геройёсты пумиталод.