«Тазалыкез утён» нацпроектъя больницаосы выль оборудование вуэ
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Бадӟым саклык висъяське пыктос висёнъёсты шараяны юрттӥсь тӥрлыклы. Ар талэсь азьло, кылсярысь, больницаосы келямын вал 7 маммограф, нош кылем арын элькунысьтымы Онкологияя диспансер узырмиз пыктосъёсты шараяны юрттӥсь 2 бадӟым аппаратлы.
Туэ ар кутсконысен туннэ нуналозь со пыр тазалыксэ эскериз ни 2 сюрс 876 адями.
Ар куспын диспансере вуттэмын луоз на МРТ лэсьтонъя кужмо аппарат.
Кылем арын 11 толэзь ӵоже «пыктос» диагнозэз пуктон учыръёс пӧлысь 55 процентаз висён шараямын дыраз, висисьёслы ӝегатскытэк юрттэт сётэмын. Таин валче лек висёнэз вормемъёслэн но лыдзы уноя.
Елена Тугашова
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