Сӥль борды колыс

Ува ёросысь Выль Мултан черкогуртысь культурая юртын ужасьёс туспуктэмъёслы сӥзем «Удмуртия в моей тарелке» вожвылъяськонэ пырисько аспӧртэмлыко пельняненызы.

Ува ёросысь Выль Мултан гуртысь «Вумульы» ансамбльысь кырӟасьёс

Туспуктӥз Валентина Ферлей

Культурая юртэн но «Вумульы» ансамблен кивалтӥсь Нина Хамитова энциклопедия выллем: троссэ вашкала йылол-сямъёсты йыраз возе но соосты калык пӧлы вӧлмытыны тырше. Пӧраськон амалъёсты но тодаз вайылэ.

— Выль ар праздник сярысь ӧм ик тодылэ, котьку но пусйылӥмы Вуж Выль арез, — шуэ Нина Сергеевна. — Ӝӧк вылэ котьку но тетера пыжыса пуктылӥзы, сое пиналъёслы одӥген гинэ сётъязы кампет интые. 12 час уйшоре ваньмы ӝӧк сьӧры люкаськылӥмы, кӧлӥсь пиналъёсты сайкатылӥзы. Сиськыны пуксеммылэсь азьло, тазалык но дышетскыны визь курыса, вӧсяськылӥмы. Кызьы вӧсяськимы, уг тодӥськы ни, нош пыжем тетералэн шӧмыз туннэ но ымам возиське на кадь. Та сиёнэз, дуно куноос лыктыку, сэбет карыку гинэ, гур азьын пыжылӥзы.

Тетера сяна, та вакытэ но Ува палъёсын ӵемысь сиё сюлэн перепеч, вирын колӟо, пӧртэм пушкесэн пельнянь, колыс сярысь но уг вунэто. Нина Хамитова куд-огзэ сиёнъёссэ лыдӟисьёслы но ӵектэ.

Мускечпельнянь

Огшоры пельняньлы кадь колӟаськоно.

Пушкеслы кулэ: кролик мус, картошка пунем, 4-5 сугон.

Мусэз нырысь ик пӧзьтоно но сӥль коран пыр поттоно. Таба вылын мусэз но юдэм сугонэз нӧкы вӧен пырсатоно.

Дась фаршез картошка пунемен огмында кутыса, тусьтыын сурано. Та фаршен перепеч но пыжыны, пельнянь но лэсьтыны луэ.

Пельнянь вашкалаос сямен куто: одӥг пал пумзэ пась кельто, пушказ лым пырыса, со зумытогес луэ. Дась пельнянез сиё нимысьтыз дасям заправкаен: векчи юдэм колысэз йӧлвылэн суралто но, шӧмызъя сылал ватсало.

Мускечпельнянь

Туспуктӥз Валентина Ферлей

Тетера

Нырысь ик тари (ӵуж) кеньырен но йӧлэн ӝук пӧзьтоно, луоз рис кеньырлэсь но пӧзьтыны. Ӝук кизергес пӧрмиз ке, напчытоно 1-3 пуньы тӧдьы пызен.

Сӥям ӝуке 2-3 курегпуз шукконо, шунтэм нӧкы вӧй ватсано но ваньзэ нушыен туйылоно. Нап ӝукез пуньыен басьтылыса ӟырдатэм таба вылэ нимаз-нимаз тыроно, ӧжытак паньгатыса. Оладиез сямен, кыкнапалзэ ик пырсатоно. Гурын ке пыжиськоды — берыкъяно ӧвӧл.

Пыжем тетера ческытгес луэ ӧжытак сӥямез бере.

Вирын колӟо

Та сиёнэз пӧрало пудо вандон вакытэ. Пудолэсь вирзэ тусьтые витё, нош выль сӥлен (мус, ты, сюлэм) лым пӧзьто.

Ыльнянь лэсьтон понна кулэ 1-2 стакан вир, 1-2 курегпуз, кӧня ке пуньы кӧсвӧй но пызь. Суретлэсь ыльнянь нырконо но котлет выллем пичи колӟоос лэсьтоно.

Пӧзем шыдысь сӥльзэ тусьтые ӝутоно, быректӥсь лыме дасям колӟоосты пононо, юдэм сугон (2-3 йыр), душистой перец (2-3 кӧжы) но лавр куар ватсано. Ог 10 минут пӧземез бере сиён дась. Вирын колӟоез сиё котлетэз музэн, лымез ӟузьылыса.

Валентина Емельянова