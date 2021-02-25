Спорт эшъяськытэ

Эгра ёросысь Зураысь шор ёзо школаын но спортъя нылпи школаын ужало Вениамин Ефремов но Павел Радиков. Кыкназы но соос спорттэк улыны уг чидало, нуналлы быдэ куасэн я пыдын бызьыло.

Эгра ёросысь Гурт шудонъёсы пыриськылӥсь спортсменъёс, тренеръёс В. Ефремов, П. Радиков.

Туспуктӥз Максим Егоров

Вениамин Иванович трос аръёс ӵоже школаын физкультурая урокъёсты нуиз, бӧрысь Эграысь спортшколалэн Зурае интыяськем ёзаз тренер кариськиз. Пиналъёсын 35 ар ӵоже ужатозяз, трос гинэ спортъя мастеръёсты но спортъя мастере кандидатъёсты будэтӥз, нылпиосын ӵош ачиз но котьку ӵошатсконъёсы пыриськылӥз. Спортын басьтэм медальёсыз но кубокъёсыз лыдъяса быдтонтэм. Шаерысьтымы 2-3 мурт гинэ, соос пӧлын Вениамин Ефремов но, вань Гурт шудонъёсы пыриськылэмын. Кызьы вера Вениамин Иванович, ялан призёръёс пӧлын ветлӥз.

— Коронавирусэн сэрен кыкетӥ ӵошатсконэ мынытэк кылисько ни, — куректэ Вениамин Ефремов. — 65 ареслэсь бадӟымъёслы отчы сюрес пытсамын. Табере егитъёслы визь-кенеш сётоно.

Одӥгез дышетэм пиез — биатлонъя спортъя мастер Павел Радиков. Зура школаын 7-тӥ классозь дышетскемын, отӥяз — Ижысь биатлонъя школаын. Чайковский городысь мугорез кыдатонъя институтын тодон-валанзэ будэтыса, вордскем палъёсаз бертэмын.

Павел Радиков дышетӥсезлэсь мытэм ужзэ азинтэ. Та нуналъёсы со Вавож черкогуртын ортчись Гурт шудонъёсы пыриське. Эгра ёрослэн командаяз 52 спортсменъёс, Гурт тол шудонъёсын соос 15 пол чемпионъёс вал ни.

Туннэ, 25-тӥ феврале, 18 часын Вавож черкогуртын Гурт шудонъёсыз сӥё-дано усьтон ужрад луоз. Ӵошатсконъёс йылпумъяськозы 27-тӥ феврале куасэн бызьылӥсьёслэн эстафета-

осынызы.

Валентина Емельянова