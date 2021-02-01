Спортсменъёсты утёз Вавожик кузьыли

Гурт тол шудонъёс Вавож черкогуртын 24-тӥ-27-тӥ феврале ортчозы. Солы быдэс ёросэн дасясько. Ӵошатсконъёс радъяськозы Вавож, Нюрдор-Котья но Водӟи черкогуртъёсын.

Вавож ёросын Гурт шудонъёс 2-тӥзэ ортчозы, спортсменъёсты соос пумиталлязы ни вал 2009-тӥ арын гужем. Соку Вавоже пуктӥзы вал стадион. Бӧрысьгес, гурт удысын умоесь азинсконъёс басьтэмзы понна, ёрос центре ик пуктӥзы «Тазалык» комплекс. Отын табере спортэз яратӥсьёс конькиен нискылало но бассейнын уяло. Дышем сямъя куно пумитась ёрослы республика стадион яке куас база пуктылӥз. Таяз учыре лэсьтӥськонэз ас вылаз басьтӥз ёросысь «Колос» хозяйство. Кызьы ивортӥз колхозэн кивалтӥсь Владимир Красильников, куас база пуктӥське Нюрдор-Котья черкогуртэ. Ёрос центрлы но матын, спортъя «Колос» клуб но отчы интыяськемын, отын вань ни стадионэз, гостиницаез, столовоез. Владимир Анатольевич ачиз но отын нуналлы быдэ мугорзэ кыдатэ. Со кужмо спортсмен, шаерамы ортчылӥсь ӵошатсконъёсы мыло-кыдо пыриське. В. Красильников сюлмаськемен, Водӟи черкогуртын, Выль Бия но Мӧнья гуртъёсын туала куронъёслы тупась культурно-оздоровительной центръёс пуктэмын.

Нюрдор-Котья гуртын выль куас база кылдӥз

Фото: vk.com/csp18

Гурт шудонъёслы Нюрдор-Котья черкогуртын кылем арын август толэзе югдытӥськись сюрес лэсьтӥзы, солэн кузьдалаез 1 сюрс 400 метр, пасьталаез 5 метр. Лымы шуназ ке, отӥ питрано куасъёсын (лыжероллерен) нискыланы луоз.

Октябрь толэзьысен та черкогуртэ ик куас база пуктыны кутскизы. 6-тӥ феврале базаез но югдытӥськись сюресэз сӥё-дано усьтозы — татын ортчоз Удмуртиысь куасэн бызьылӥсьёслэн чемпионатсылэн но первенствозылэн 3-тӥ люкетэз. Пусйыны кулэ, Нюрдор-Котьяысь «Колос» клублэн куасэн бызьылон сюресэз кылем арын 2-тӥ категориен сертификат басьтӥз. Табере та черкогуртын ортчем ӵошатсконъёс дыръя спортсменъёс нормативъёсты быдэстӥзы ке, разрядъёс басьтыны быгатозы.

Кылем шутэтскон нуналъёсы ёросазы ортчизы асьсэлэн гурт шудонъёссы: куасэн бызьылӥзы, полиатлонъя вожвылъяськизы, гурт хозяйствоослэн кивалтӥсьёссы многоборьее пыриськизы. Кужмоосыз ёрослэсь данзэ утёзы Гурт шудонъёсын. Ёрос администрациысь спортъя комитетэн кивалтӥсь Иван Мокрецов ивортэмъя, спортсменъёслэн командазы шаерысьтымы одӥгез бадӟымез луоз — 70 мурт. Водӟи черкогуртын баскетболистъёс шудозы но, улозы но. Нош ваньзэ мукетъёссэ улыны интыялозы Вавожысь шор ёзо школае.

Культура удысын ужасьёс но пиналъёс Гурт шудонъёсыз сӥё-дано усьтонлы дасясько. Со ортчоз 25-тӥ феврале 18 часын. Гурт шудонъёслэн утисьсы (талисманзы), 2009-тӥ арын сямен ик, ужась кузьыли — Вавожик — луоз.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА