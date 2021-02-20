Синмысь синме вераськонъёс

Мар кылёз мынэсьтым, улонысь кошки ке? Тодаз вайылоз-а кин ке, кыӵеен пуктылоз со монэ син азяз? Та сярысь малпаськытэ Удмурт театрлэн «Шуылоз вал песятае…» выль спектаклез — тодэ ваёнъёслэсь «чильпам» постановка (16+).

Спектакльысь суред

Туспуктэм: Удмурт театр

Пичи квартираын сайка огназ улӥсь мӧйы воргорон Саша (шудэ Сергей Наговицын). Со огдышем сямен улэ: тапочкизэ понэ, дырпусысь одӥг листоксэ кесе, сяськаосты киська, телевизор азе черыкен ву пуктэ (экстрасенъёс отчы кужым мед пыӵатозы шуыса), балконэ потэ но… огпол синмаське, мукет балконысь Любовь Ивановнаез адӟыса. Сашалэн пушказ пичи егит спортсмен вордске кадь — со бызе, бызе азьлань, мӧйы пиосмуртлэсь улонзэ шумпотонэн, шурдытӥсь минутъёсын тырмытыса. Мӧйы воргорон, еж пияш сямен, дырекъя, пуме, яратонзэ пумитакуз. Мӧйыос машинаен лобыса кадь ворттыло, серекъяло, экто. Арганзэ кыскаса, Саша кырӟа дусымезлы: «Колдовское озеро у тебя в глазах…». Юморен пачылам сценаос учкисез шуныт мылкыдэн пылато.

«Шуылоз вал песятае…» жанрезъя саунд-драма луэ: спектакльлэн огез валтӥсь люкетэз — крезьгур. Сое гожтӥз Барнаулысь крезьгурчи Екатерина Порсева. Со сяна, чузъясько Вячеслав Добрынинлэн, The Beatles группалэн кырӟанъёссы — соос Сашалэсь мылкыдзэ возьматыны юртто. Артистъёс пусъё: спектаклез дасяку, трос ужано луиз крезьгурез валан понна, сое чакласа, котькуд вамышез, выросэз лэсьтоно, пе. Спектакль ӵоже Сашалэн улонэз сярысь кырӟаса-вераса маде, песятаезлэсь портретсэ «суреда», солэн улонысьтыз пӧртэм учыръёсты тодаз вае воргоронлэн Лёха пиезлэн нылыз (шудэ Марина Самсонова). Ачиз Лёха спектакль ӵоже огпол но сцена вылэ уг потылы. «Лёха…», — шуэ Саша, яратонэз сярысь мадьыны кутскыкуз. Пьесалэн авторез но, драматург Юлия Поспелова, пусъе: «Лёха» ним «яратон» шуэмез возьматэ. Нялтас вераса, геройёссэ со улонысь басьтэм: солэн мӧйы песянаезлы синмаськем пересь воргорон, Сашалэн прототипез.

«Лёха…» (озьы нимаське пьеса ӟуч кылын) кылбурен гожтэмын, спектакльын но аспӧртэм поэзиез вань. Пичи квартиралэн висъетъёсыз я ышо, геройлэсь дуннезэ паськыт карыса, солы оскон сётыса, я шымырско но пачкато героез. Ма, Сашалэн улоназ но рифмаосыз трос: 2 балкон, 2 кышномурт, 2 пинал, 2 ӧс…

Котькуд адямилэн вань аслаз визь быртыкъёсыз, тумошо веранъёсыз. Кылсярысь, Саша ӵем шуылоз вылэм: «Что с меня взять? Только анализы…». Мар шуылозы вал песянайёссы-песятайёссы, кыӵе вал соослэн сямзы, спектакльлэн кутсконаз тодазы ваё егит артистъёс. Озьыен, «Шуылоз вал песятае…» постановкаын вербатимлэн (документальной театр) тодметъёсыз но вань. Артистъёсты кылзыса, учкись но ас понназ тодаз вайыны ӧдъя: нош мар вералляз мынам песятае? Озьы театр но учкись куспын юн герӟет кылдэ. Вераны кулэ: спектакль бадӟым заллэн сцена вылаз мынэ, учкисьёс но сцена вылын ик пуко. Мон воксё нырысетӥ рядын пуки но, геройёс ваньзэ мыным гинэ мадизы кадь йӧтӥз.







Шумпотымон, Удмурт театр туала драматургиез синйылтӥз шуыса. Аспӧртэм постановкаез дасяз Барнаулысь режиссёр Ирина Астафьева, пуктӥсь художниклэсь ужзэ быдэстӥз Санкт-Петербургысь Мария Рыкова. Артистъёслэсь ужзэс но пусъем потэ. Марина Самсоновалэн чебер куараез сюлмез бугыртэ. Сергей Наговицын мӧйы воргоронэз оскымон возьматэ. Рольёсты яркыт быдэсто Наталия Буранова, Наталия Алексеева, Светлана Ложкина, Алексей Котков, Даниил Вахрушев но мукетъёсыз. Артистъёс геройёссылэсь мылкыдъёссэс дырын-дырын возьматыло выросъёс пыр, куаратэм киноын кадь, нош «лэчыт» минутъёсы куаразэс поттыло. Вераны кулэ, спектакль 2 кылын — ӟучен но удмуртэн — мынэ. Рассказчик ӟуч кылын вераське, геройёс — удмуртэн. Удмурт театрын пьесае выль пуштрос пыре на: пересьёс кошкемен, кошке анай кыл но…

Анастасия Шумилова

Сашалэн внучкаезлэсь рользэ шудӥсь Марина Самсонова:

— Спектакль бордын ужаны кельшиз, со символъёс вылын пуктэмын. Режиссёрен ӵош пьесаез нырысьсэ лыдӟеммы бере ик тодам вайи дедоелэсь, ӵужатаелэсь мадемъёссэс. Пьеса аслым но матын бере, вань кылъёсме, пушкытӥм поттыса, верасько. Быдэс спектакль ӵоже калыкен вераськыны секыт. Музыкальной партиос трос, крезьгурез туж сак кылзоно. Со сяна, учкисьёс туж матын пуко — адямиослэсь синъёссэс адӟисько, кин ке бӧрдэ ке, аслам но куарае дырекъяны кутске.

Сашалэсь рользэ шудӥсь Сергей Наговицын:

— Спектакль туж аспӧртэмлыко, ми сое эксперимент чотын пуктӥм. Профессиональной театръёсын ӵемгес тазьы луэ: роль сёто но — сое быдстоно. Нош та спекталь бордын ужакумы, ми трос этюдъёс дасяллямы, материалэз посыса-посыса, ужамы. Спектакльлэн кутсконаз чузъяськись историос ваньзы сямен улонысь басьтэмын. Репетициос дыръя но ог-огмылы песятай-песянайёсмы сярысь тодэ ваёнъёсмес мадьылӥмы. Со милемыз, артистъёсты, огазеяз.