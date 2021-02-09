Самовар но QR-код

Ижысь 239 номеро нылпи садын удмурт кылэз дышетон борды кӧня ке ар талэсь азьло гинэ кутскизы ай, но тыршемзылэн емышъёсыз вань ни. Садын удмурт кылъя кружок ужа, отчы мыло-кыдо ветло 10 пала пиналъёс.

Ижысь 239-тӥ нылпи садын

удмурт сэрегзы вань

Туспуктӥз Ангелина Снигирёва

Садын удмурт кыллы нимысьтыз уг дышето ке но, татысь воспитательёс ас мылкыдзыя нылпиосты удмурт культура котыре кыскыны выро. Садын 11 воспитательёс ужало, ӝыныез — удмурт нылмуртъёс. Татьяна Морозова татын 6 ар тыше ини, ачиз со Вавож ёросысь Чудзялуд гуртын вордӥськемын. Садэ лыктӥз Ижысь дышетӥсьёсты дасянъя колледжез йылпумъямез бере ик.

— Декрет бере ужаны потӥ но, кивалтӥсьмы — удмурт, солэн воштӥсез — удмурт, куд-ог воспитательёсмы — удмуртъёс. Соин ик садике сыӵе ӝутӥськем мылкыдын лыктӥ. Ӝыны нуналдэ

уж дурын ортчытӥськод ук, лулпушкын капчи луэ, куспамы анай кылынымы вераськиськом ке.

Нылпиослы Удмурт шаер, сям-йылолъёс сярысь но ве-

раны капчи, ваньзэ сое тодӥськом ук. Удмурт анай-атайёслэн но, воспитательёс удмуртъёс ке, нылпизэс анай кылъя кружокъёсы сётыны мылкыдзы ӝутӥське.

Нялтас вераса, Татьяналэн пиез та садэ ик ветлэ. Мумы-бубыез соин удмурт сямен вераськыны тыршо.

Удмурт кылэз дышето, культураен тодматско шоркарысь 16 нылпи садъёсысь 30 группаысь 825 нылпиос. 2019-тӥ арен ӵошатыса, сыӵе пиналъёслэн лыдзы 40 процентлы будэмын. Со сяна, куд-ог садъёсын усьтэмын удмурт культуралы сӥзем сэрегъёс.

Кылем арын садын удмурт сэрег усьтӥзы. Отчы пулэсь гур лэсьтӥзы, буязы, ӝӧк вылэ самовар, тусьты-пуньы пуктӥзы. Арбериосты визьнодасьёс гуртын улӥсь анай-атайёссылэсь, ӵыжы-выжыоссылэсь шедьтыса вайизы.

Озьы ик татысь пумитаны луэ бумага вылэ гожтэм удмурт кылъёсты, улазы QR-код пуктэмын. Туала телефонэз кутыса, арберилэсь удмурт сямен чузъяськемзэ кылыны луэ. Анай-атайёслы та гожтэмъёс туж ярало, шуо воспитательёс.

Нылпи садын удмурт кыллы ӧръяськыны луонлык сётӥз егит кивалтӥсь Марина Субботина. Со вордӥськемын но будэмын Ижын, удмурт кылын умой вераське. Котькуд гужемзэ песянаез-песятаез доры Кияса ёросысь Уддяди гуртэ бертылӥз, отын ик удмурт кыллы дышиз. 2-тӥ классысен дышетскиз К. Герд нимо гимназиын.

— Али садысь воспитательёс асьсэ мылкыдзыя пиналъёсын удмурт кылэз дышето. Шуизы вал, анай кылэз дышетӥсь воспитательёслы, дышетӥсьёслы сямен ик, ватсаса коньдон тырыны кутскозы. Та, мылкыдэз ӝутэм сяна, ужез азинтыны туж юрттысал. Удмурт пособиос, книга-журналъёс басьясалмы. Али садамы уже кутӥськом К. Герд нимо гимназиын ужам вакытам люкам книгаосты.

М. Субботина Удмурт кун университетын логопедлы дышетскиз. Логопед луыса ик ужаны кутскиз К. Герд нимо гимназиын. Отӥяз солы ӵектӥзы 239-тӥ садэ кивалтӥсе кутскыны.

— Асьмеос Удмуртиын улӥськом ук, нылпиос дорзэс, удмурт кылэз гажаса будыны кулэ, — вера М. Субботина. — Собере, куд-ог анай-атайёс удмурт шуыса валай, кӧня ке удмурт воспитательёсмы но вал. Кабинетэлэн ӧсаз «Мон вераськисько удмурт кылын» наклейка ляки. Озьы мумы-бубыос удмурт сямен ӟечъяськыны, вераськыны кутскизы. Котырам удмурт воспитательёсты люкай на. Валля арын удмурт кружок усьтӥм. Ум тодӥське вал, анай-атайёслы со кельшоз-а, нылпиоссэс отчы сётозы-а. Но нокудзы пумит ӧз луэ. Озьы бадӟымъёслэн группаосысьтызы 10 пиналэз люкамы. Соосын Дэри ёросын вордӥськем Любовь Байкузина ужа, со удмурт кылэз, культураез туж яратэ. Озьы туэ нырысьсэ «Пичи чеберайёс но батыръёс» элькун конкурсэ пыриським. Туж кельшиз, та ужез азьланьтом.

Ангелина Снигирёва