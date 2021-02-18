Бускеле дорын чай юыса пукон вискамы телефонэ пиккетӥз. Учкисько но, вынылэн кузпалыз Вера соцсетьын ивор лэзем. Ӟуч кылын, ява! Ми та дырозь огпорма удмурт сямен гожъяськиськом вал.

«Как у тебя дела? Слышала новую инфо про пенсионеров?» — юам Вера. Собере, кулэ но кулэтэм интые запятойёс лякылыса, ивор ватсам. Удмурт кылын пуштросэз тазьы луэ: «Россия Федерация пенсие потон арлыдэз йылтэмен валче ӵектэ огпол сётӥськись 7 сюрсъем манет выплата. Пенсионеръёс но, ужасьёс но сое басьтыны быгато. Со понна Пенсиосъя фондын ортчоно регистрация. Мон басьтӥ ни, тыныд но юрттыны быгато».

Ха, мон кадьёсты нокызьы но уд алда! Нырысетӥ чурысен ик эрекчаськонэз шӧдӥ. Но табере дотово тунсыко, мар меда эшшо юалоз.

Ачим со куспын Вералы жингыртӥ:

— Тон «ВКонтактеын» пукиськод-а?

— Уг. Малы? — паймиз Вера.

— Кин ке тынад аккаунтад пырем но мыным иворъёс гожъя. Пот бамысьтыд, — визьмай Вераез.

Нош Интернетын пӧяськись «кен» гожъяськонзэ азьланьтэ. Куриз банкысь карта номерме. Мар йыре лыктӥз — со лыдпусъёсты бичай.

Собере ачим гожтӥ: «Карта мышкысь 3 лыдпусэз но гожтом-а?»

«Кен» ӧз вала. Али, пе, карта вылысь пусъем толэзез но арез гожтоно.

Э, шузи, малпасько. «Кен» кыӵе ке инструкцияя ужа. Вылаз ик ӟуч кылэз но йӧнала уг тоды: «мой карта», «карта надо», «операторша спрашивает» шуыса гожъяське.

Ярам, пӧяса ик ивортӥ мукет лыдпусъёсты. Табере «Вера» юа, картаяд, пе, кыӵе балансэз? 3 сюрс манет котыр, шуисько.

«Кен» нош ик гожтэ: «Телефонад 6 лыдпуслэсь код вуиз, ысты сое мыным».

Нош ик мар шедем лыдпусъёс бичай. Но таяз радэ ӧй ни чида, гожтӥ: «Монэ уд алда. Тон Вера ӧвӧл».

Таяз учыре «кенлэн» вожез потӥз, тодмотэм кылъёс гожтӥз: «сиким мамави».

Ма, мон азьтэм ӧвӧл, «Яндексысь» переводчиклэсь юай, мар веран со. Озьы турча кылын «кен» мынэсьтым анайме матькетэм.

Собере «Вера» чалмиз. Гожъяськонмы 20 минут ӵоже кыстӥськиз. Но йыртэмась аслыз пайда ӧз потты.

Берлогес тодӥ ни: мыным сяна, «кенмылэсь» пӧяськон мукет эшъёсылы но вуылэм. Ярам ай, нокин но оскымтэ. Тӥ но, эшъёс, сак кариське.

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Нина ШУТОВА. Пичи Пурга черкогурт