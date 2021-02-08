Пишто кыдёке

Эгра ёросысь Зура черкогуртын 3 ансамбльзы вань. Соос пӧлысь мӧйыэз — «Уй тылъёс». Туэ феврале ансамбльлы 35 ар тырмоз ни. Коллективзы бадӟым ӧвӧл — 13 мурт гинэ. Столовойын, льнозаводын, колхозын, школаын ужамъёс татчы кырӟаны ветло.

Эгра ёросысь Зураысь «Уй тылъёс» ансамль куно пумита

Туспуктӥз Олеся Тронина

— Ансамбль кылдыку, ӝытъёсы ульчаосын тылъёс уг на ӝуало вал. Репетициосы бер ӝыт ветлӥськом, уйин бертӥськом бере, сьӧрамы фонарикъёс я факелъёс кутылӥмы, — шуэ азьветлӥсьсы Антонида Агафонова. — Соин ансамбльлы ним но «Уй тылъёс» сётӥмы.

Антонида Анатольевна вань улонзэ льнозаводлэн столовояз ужамын. Коллективенызы быгатыса кивалтэ — эшъёссэ репетицие яке концертэн мукет районэ поттыны ӝог быгатэ. Ансамбле ветлӥсьёс сое яратыса «милям ать карисьмы» шуо.

Ансамбле ветлӥсьёс пӧлысь егитэз — Елена Корепанова, солы 58 арес. Нош мӧйыэзлы — Полина Козловалы — 80 арес ни. Коллективазы вань 2 воргоронзы но. Арганчи Николай Авдеев 8 ар ветлэ ни ансамбле, нош кырӟась Павел Лекомцев — 2 ар пала гинэ. Кыкназы серекъяса шуо: нылкышноосмылы мытылыны ум дӥсьтӥське, сокем етӥзэсь.

Концертъёсын ветлыло артысь гуртъёсы, бускель ёросъёсы.

— Кыдёке ум потаське, автобусмы ӧвӧл, ми бензин понна коньдон

асьмеос но тырыны дась, но транспорт шедьтыны шуг, — шуэ ансамбле ветлӥсь Юсия Никитина. — Пандемия кутскем бере бадӟым концертъёс, ужрадъёс ортчытъяны лэземын ӧвӧл, юбилеймес но пусйытэк кылиськом ни. Но сыӵе ми ог-огмылэсь мӧзмиськом — гуртын пукыны ум чидаське. «Сэреге» (Зураысь спортэн вырон но шутэтскон инты — авт.) потылӥськом, ог-огмы доры куное ветлӥськом ик.

«Уй тылъёс» тэк пуконэз уг тодо: черкогуртын ортчылӥсь мероприятиосты огзэ но уг кельто, ваньмаз ветло-пырисько. Со сяна, библиотекаын ортчылӥсь «Берегиня» клубе ветло, ӝытъёсы репетициосы потало. Али котькытын скандинав амалэн ветло, зураос но бере уг кылё — нуналаз 3-4 иськем ортчыло. Озьы ик ог-огзы доры вераськыны, черсӥськыны-керттӥськыны но потало.

Шумпотымон, коллекти­вен пумиськылэммы бе­ре 4 мурт газетмылы гожтӥськиз. 3-ез соос пӧлысь азьло газетмес уг басьто вал. Оскиськом, газетмы соослы яралоз но азьланяз но соос газетмылы гожтӥськозы шуыса.

Анастасия Агафонова