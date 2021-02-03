Песьтэрам — быдэс улон

Кызьы асме тодӥсько, «Советской Удмуртия»-«Удмурт дунне» газет лапак монэным артэ вамыштэ.

Л. Малых

Син азям пуксе пичи дыры. Полать вадьсысь вӧлдэтмы лякылэмын вал «Советской Удмуртия» газетэн. Отысь букваос-гожъямъёс ик лыдӟиськон дуннее сюрес усьтӥзы. Бадӟымгес будыса, яратӥсько вал «Шӧкыч» бамысь юморескаосты, серемес веранъёсты лыдӟыны. Котькуд номерысь утчалляй апаелэсь, Людмила Хрулёва журналистлэсь гожтэмъёссэ. Школаез йылпумъяса, Удмурт кун университетэ пыри одӥг малпанэн: луо газетчи.

Газетын ужаме 35 ар пала луиз. Кӧня ке арзэ корректор вал, но весь мар ке но гожъялляй, эшъяськи «Шӧкыч» бамен. Нош «Удмурт арня ӝытазе» бам (берло со «Берекет» нимын потыны кутскиз) сюрес усьтӥз корреспондентэ выжыны. Котькуд пятницае быдэс бам (соку газет потӥз бадӟым форматэн) дасяно вал кибашлы адямиос сярысь материалъёс, бакча возисьёслы, киужен вырисьёслы дэмланъёс но мукет. Нырысетӥ командировкае но герӟаськемын та бамен.

Культура отделэн кивалтӥсь Кирилл Ломагин ӵектӥз Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртэ командировкае потыны. Ижлэсь палэнэ нокытчы ик потаме ӧй вал. Куалектэмме адӟыса, Кирилл Егорович буйгатӥз: та гуртын уло, пе, мынам туж матысь эшъёсы — «Маяк» ёрос газетын ужась Зинаида Титова но гуртысь библиотекаен кивалтӥсь Анастасия Николаева вазиськы соослы.

Водительлы Александр Килинлы вакчи дыр куспын Иже вутскыны кулэ вал, гуртэ кожытэк, монэ трасса вылэ кельтӥз: гурт, пе, кипыдэс вылын кадь адӟиське, уд йыромы. Баграш-Биграысь бертӥ быдэс песьтэр материалэн. Синмаськи гуртоослэн лякыт сямзылы, капчи вазиськемзылы. Пайми гуртлэн чеберезлы. Ог-огенызы ӵошатскыса сямен, баграш-биграос огезлэсь пӧртэм мукетыз юртъёс ӝуто — Шаркан ёросам со вакытэ сыӵезэ уд адӟы вал.

«Удмурт арня ӝытазе» бам бакча возисьёслы но тунсыко мед луоз шуыса, котомкаме узырмытыны ӝоген кожи Ижысь Металлург городокысь «Дом природы» нимаськись юртэ (та вакытэ солэн лысьӧмыз гинэ кылемын на, лэся). Сад-бакча возисьёс понна садовод Людмила Топоренко ӝыны ар пала курсъёс нуиз. Ӝытъёсы, уж бере, нюлэс пыр вамышъяй пумиськонъёсы. Пайдаё дэмланъёс зӧк тетрадь тыр люкаськизы, соосын тодматылӥ лыдӟисьёсты — бакча возён сярысь аслам малпанъёсы соку ӧйгес вал ай. Шумпотӥсько, берло «зарни» тетраде асме но трослы узырмытӥз. Нош трос аръёс ӵоже тыбырам ныпъям песьтэре пыраклы герӟаз газетэн.

Лия Малых