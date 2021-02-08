Оскон но куректон, серекъян но бӧрдон

Пыдлось гуртъёсын улӥсьёслы капчи ӧвӧл Ижысь театръёсы вуылыны. Та ласянь удалтӥз кезъёслы: 15 поселениосын улӥсьёс дӥне вуылӥзы Кез ёросысь культурая юрт бордын ужась «Солнечный зайчик» театрысь артистъёс.

Кезысь «Солнечный зайчик» театр спектакльзэ возьмато пӧртэм гуртъёсын

Туспуктӥз Татьяна Булдакова



Егит учкисьлэн театрез ужзэ радъя ни 30 ар ӵоже. Дышетӥсь-а тон, гурт хозяйствоын тыршись-а, вуз карись-а — та театрын котькин ассэ зэмос артистэн шӧдыны быгатэ. Нош быгатонлыкъёссэс усьтыны юрттэ театрлэн режиссёрез Лариса Худякова. Пермьысь культурая

институтысь режиссурая факультетэз йылпумъяса, со Кез палъёсаз берытскиз. Табере сюлмаське гуртоосты культуралы матэ карон сярысь.

Миым та театр пыриськиз Президентлэн грантъёсызъя фондлэн конкурсаз. Сюлмаськемзы юнме ӧз луы: Вормонлы 75 ар тырмонлы сӥзем «Марьино поле» постановкаенызы (О. Богаевлэн пьесаезъя) 500 сюрс манет пала грант утӥзы. Чаклазы вал та спектакльзэс кылем арын ик гуртоослы возьматыны. Но пандемиен йырин та ужзэс туэлы выжтоно луизы. Утэм коньдонэнызы басьтӥзы декорациос, вуризы костюмъёс, гуртъёсы потаны бензинлы но тырмиз. Та постановкаенызы соос вормисе потӥзы кылем арын шаерамы ортчем «Театральная осень» ӵошатсконын.





— Спектакльмы сӥземын гуртын улӥсь 3 нылкышноослы, — вера постановкалэн режиссёрез Л. Худякова. — Соосты огазея одӥг вакыт — Быдӟым ож. Куиньназы ик кузпалъёссэс фронтэ келяло. Нунал вордске ке, тодазы ваё кузпалъёсынызы герӟаськем учыръёсты, соослэсь верам кылъёссэс. Ог-огзылы сюлэмзэс усьто, синвуасько, серекъяло. Кулытозязы витё кузпалъёссылэсь берытскемзэс. Постановкаын пӧлэстӥсько пӧртэм мылкыдъёс: ӟечезлы оскон, куректон, серекъян но бӧрдон. Спектакльмы ӟуч пьесая пуктэмын ке но, ми сое удмурт шӧмо карим — нылкышноосмы удмурт дэремъёсын, дукесъёсын. Соослэсь рольёссэс быдэстӥзы ёросысь культурая юртын тыршисьёс. Мукет рольёсты шудӥзы школьникъёс, студентъёс. Милемыз учкыны клубъёсын лачак калык люкаськылӥз. Ваньзы синвуаськылӥзы. Постановкамес адӟытонэз йылпумъяны малпаськомы 19-тӥ мартэ, возьматомы сое Кез каргуртамы. 9-тӥ Майлы дасяськомы выльзэ — Илья Туричинлэн веросэзъя «Материнский хлеб» спектакльмес.

Елена Тугашова