Нянь дунэз куто
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Кылем ар пумысен Россиын нянь дунъёсты кортнаса возё. Нянь пыжисьёслы, тысь изӥсьёслы субсидиос сётӥсько.
Ог 2 ар талэсь азьвыл 1 килограмм чабеез шорлыдын 8 манетэн басьтыны луэ вал, али со 13-14 манет сылэ. Дунъёсты возён вылысь 15-тӥ февральысен 30-тӥ июнёзь кунгож сьӧры ю тысез вузан понна чурыт куронъёс юнматэмын. Чабеез, ӟегез, йыдыез та дыр ӵоже ог 17,5 миллион тонна гинэ келяны лэземын. Мултэс трос ю-нянен вуз карисьёслы бадӟым тыриськонъёс пуктэмын.
Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, пызь изӥсьёслы юрттон вылысь чабей басьтэмзы понна быдтэм коньдонлэсь оглюкетсэ берыктыны чакламын. Шаерамы 1 гинэ кужмо предприятие — Сарапулысь комбинат. Озьы ик юрттэт сётӥськоз нянь пыжисьёслы пызь басьтэмзы понна. Со ваньмыз лэсьтӥське магазинын нянь дунэз кутон понна. Россиысь Правительстволэн Тӧроез М. Мишустин верамъя, субсидиослы оглом 4,2 миллиард манет кулэ.
Елена Сараматова
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