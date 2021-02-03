Нюртойыллэсь палэнын

Национальной печатьлэсь нуналзэ далайгес ик, дыр, кылдытыны кулэ ни вал, шуом 1990-тӥ аръёсы. СССР быремен валче лябӟыны кутскизы анай кылын потӥсь журнал-газетъёс но. Но мыным удалтӥз на удмурт газетлэсь ар пала коть бай улэмзэ адӟыны: бадӟым коллективлы уждун дыраз тыриськиз, квартиралы ёрмисьёс ӧй вал.

Т. Банникова интервью басьтэ

«Удмурт дунне» газетэ вуэмелэсь азьло мон Ижысь 71 номеро школаын историлы но обществознанилы дышетӥ. Огъя стаже 13 ар люкаськыса вуттӥз. Но вуизы 1990-тӥ аръёс. Историез чылкак мукет сямен сётыны косыны ӧдъязы. Азьвыл пиналъёслы вераськом вал: нимаз люкиськыса улон — умой ӧвӧл. Но Совето Союз пырдӥз нимаз республикаослы — табере тае уродэн вераны уг яра. Быдӟым Вормон шоры но учконъёс воштӥськизы. Таин соглаш кариськыны дась луымтэысьтызы, Устинов ёросысь гинэ историлы кӧня ке дышетӥсьёс ужысьтызы кошкизы. Соос пӧлын — мон.

Ӵапак со вискын картэлэн анаез, ӟуч кышномурт, шуиз: тон удмурт кылэз тодӥськод ук, мын ветлы удмурт редакцие. Зэмзэ вераса, мынам соку удмурт газетэз киям кутылэме но ӧй вал. Балезино ёросысьтымы Люкын сое ӧм басьтылэ, школаямы дышетӥсьёс ӟуч кылын гинэ вераськылӥзы. Милемлы шуылӥзы: удмурт кылды, пе, Нюртойылозь (гурт сьӧрысьтымы вырйыл) гинэ кулэ луоз.

Редакцие кылысь кылэ берыктӥсе кутӥзы. Но нырысетӥ нуналъёсысеныз ик малпаськыны ӧдъяй: та мынам интые ӧвӧл, дыр. Планёркаын выль потэм газет номеръя вераськиз журналист Фёдор Никитин. Сыӵе вольыт! Мон уката кышкатски: мон озьы вераськыны ноку уг дышы. Сюлмаськемме верай кылысь кылэ берыктонъя отделэн кивалтӥсьлы Михаил Абрамовлы. Со визьмаз: ӝытъёсы удмурт сямен шара лыдӟиськылы. Пуки, лыдӟиськи. Собере пичи-пичи иворъёсты ӟучысь удмуртэ берыктылы — ӧй, кыӵе гырылӥз соосты Михаил Иванович ик. Кивалтӥсьёс та сярысь уг но тодо вал, дыр. Угось одӥг пол редакторлэн воштӥсез Аркадий Кузнецов дораз ӧтиз но шуиз: Татьяна Михайловна, ужды калленэн пӧрме ни, юнматон понна корректоре кӧнялы ке выжтылом на.

Али но возьыт ачим понна, удмурт кылын вераськемелэсь возьдаськи шуыса. Нина Макарова машинисткаен ужысь бертӥськом, куспамы удмурт сямен вераськиськом. Со вискын олокытысь дышетэм пиналъёсы 2 кузя пыризы. Удмуртэн вераськемме кылозы шуыса, туж ӝог ӟуче выжи…

«Удмурт дунне» монэ удмурт кариз, асме шедьтыны юрттӥз. Бератаз ини удмурт движение но пыриськыны кутски — Людмила Христолюбоваен, Леонид Фёдоровен но удмуртлыкез утён понна сюлмаськись мукет азьветлӥсьёсын ветлӥ школа-садикъёстӥ, пӧртэм предприятиостӥ, удмурт кылэз утён сярысь вераськыса. Мадьылӥм, кин со Кузебай Герд — солэн нимыз со вакытэ гинэ шарае потыны кутскиз вал, кытын быремзэ тодӥсь ӧй вал на.

Табере мон чылк-чылк удмурт! Шумпотонъёсме но, малпанъёсме но анай кылыным верасько. Городысь транспортын но данъяськыса возьматӥсько: мон — удмурт, анай кылме тодӥсько. Та понна уката бадӟым тау «Удмурт дуннелы»!

Татьяна Банникова