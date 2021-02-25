Нырысетӥ юрттӥсьёсмы

Пенсие потэм бере улон выль сямен ӧръяськыны быгатэ — сое возьмато Кез ёросысь Олып гуртысьтымы песянайёс но песятайёс. Соостэк одӥг гурт ужрадмы но уг ортчылы.

Олыпысь арлыдоос котьмалы-мылокыдоесь

2016-тӥ аре гуртысьтымы мыло-кыдоос — Галина Белослудцева, Фаина Емельянова, Александр Иванов — волонтёрской огазеяськон кылдытӥзы. Пӧртэм ужрадъёс ортчытъян, калыкмес праздникъёсын ӟечкылан борды кутскизы. 5 ар ӵоже командазы паськытаз, туннэ соос 15 кузя ни. Лэсьтэм ӟеч ужъёссы но арысь аре тросгес луо.

Гуртамы вань Аксак но Тынгыли ошмесъёсмы. Соос котырын котькуд гужем трос пӧртэм буёло сяськаос ӝужало, гуртоосмес но куноосмес шумпоттыса. Кин кожаськоды соосты будэтэ но утялтэ? Милям мыло-кыдо пенсионеръёсмы. Вазь тулысысен бер сӥзьылозь соос ву киськало, жуг-жагзэ утялто. Арлы быдэ та ошмесъёс дурын «Шулдыр Шуландыр» фестивальмы ортчылэ. Сое радъянын но песянайёсмы нырысетӥ юрттӥсьёс: куноосмес котьку но буй-буй перепечен сюдозы, турынэн парем чаен секталозы. Нош туэ арлыдоосмылэн тыршемзыя ошмес котырысь сик тодмантэм воштӥськиз. Гужем ӵоже соос отын пӧрмытӥзы выжыкыл дунне. Фестивале лыктэм куноосты пумитазы Нюлэсмурт но Обыда, Визьмо Коӵыш но Лобась Кый, Вуныл но Кащей. Вань калык паймиз, макем чеберскиз нюлэсмы.

Толалтэ вуыса, одӥг арня куспын песянай-песятайёсмы та ошмесъёс котыре Тол бабаез, Лымы нылэз, пӧртэм пумо лымыпогъёсты но ошпиосты, тюбинген нискылан ӝужыт-ӝужыт гурезь кылдытӥзы. Кыӵе шумпотӥзы вань гуртоосмы! Бадӟымез но пичиез ши-и-р-р гинэ толбыт ини нискылало гурезьысь! Вӧзаз эсьмаса шутэтскон тылыс (шалаш) но пуктэмын. Жадид, кынмид ке, пуксьы но чаен шунтӥськы.

Лулчеберет удысын но муниципал кылдытэтын ужасьёслы но та мыло-кыдоос юртто. Одӥг ужрад но соостэк уг ортчы: я тулыс субботнике потоно, я Вӧйдыре мильым пыжоно, я концерт пуктоно, я вожвылъяськонэ пыриськоно, я гурт кенешын визь-нод сётоно.

Пересьёсмы уг вунэто тодон-валанзэс паськытатон сярысь но. Вань мылкыд карисьёсты люкаса, Удмурт шаермылэн чебер но тунсыко сэрегъёсаз экскурсиосын потало. Вуылӥзы ни Кез ёросысь Кам шурлэн кутсконаз, «Живица» этнокомплексэ, Дэбес ёросысь Сибирь трактлэн музеяз но Байгурезе, Ижкарысь зоопарке.

Гуртмылэсь улонзэ бугыртэмзы, шулдыртэмзы понна арлыдоосмес дэмламмы потэ «Гурт адями» конкурслэн «Ӟеч сюлэм» номинацияз.

Любовь ИВАНОВА. Кез ёросысь Олып гурт