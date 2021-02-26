Нуналлы быдэ — 4 иськем

Скандинав амалъя вамышъянлы пумен тросгес синмасько гуртоос. Эгра ёросысь Чутыр черкогуртын улӥсьёс но нуналлы быдэ боды­осын ветлыны потало.

Клавдия Касаткина

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



Скандинав амалъя вет­лӥсь­ёссы ог 50 кузя люкасько, ульчаос кузя пичи группаосын вамышъяло. 86 аресъем Клавдия Касаткинаен пумиськылыны кылдӥз.

Клавдия Михайловна Чутыр школаын 48 ар ужамын, РСФСР-ысь калыкез дышетон удысысь отличник. Химия, биология но гурт хозяйствоя урокъёсты нуэмын.

— Вордскем Годекшур гуртам 4 класс дышетски, — шуэ Клавдия Касаткина. — Дышетӥсьмы Ленинград палась эвакуировать каремын вал, туж визьмо но лякыт вал. Куд-ог дыръя вуж тетрадьёссэ милемлы гожъяськыны сётъяз. Война вакытэ вуж книгаосысь чуръёс вискы но гожъяськылӥмы. Нырысьсэ выль тетрадь киям кутӥ 4-тӥ классысен, ӟеч дышетскеме понна роноысь сётӥзы. Отӥяз Эграысь 1 номеро школаын тодон-валан люкай. Классэн кивалтӥсьмылэн потэ вал, англи кылъя дышетӥсь мед луо шуыса, нош мукетыз шуиз, пудоез но будосъёсты, пе, яратӥськод, мын пединститутысь химико-биологической факультетэ. Озьы ик кари. Пединститут бере распределениея Чутыре шеди, 3 ар ужано вал, соку гинэ диплом сётъязы. Озьы кыли Чутыре.

Со дырысен Клавдия Михайловна ялан одӥг интыын. Школаын пиналъёсын урокъёсты нуэм сяна, ӝыт бадӟымъёс понна факультативъёс ортчытъям, безграмотностен нюръяськыны юрттэм. Кузпалэныз ӵош 3 пинал будэтӥллям, трос пудо вордӥллям. Табере мужикез но одӥгез пиез улэп ӧвӧл ни, нош мукетъёсыз нылпиосыз палэнэ улыны кошкемын. Анайзэс одӥг аре доразы городэ улыны нуиллям вылэм, но кышномурт отын кема чидамтэ.

Клавдия Михайловна али но тэк пуконэз уг тоды, гужемзэ бакча котыраз берга, толалтэзэ керттӥське, мугорзэ кыдатэ. Яратэ удмурт радио кылзыны. Чутыр школаын дышетскемъёс туннэ но шуныт кылъёсын тодазы возё Клавдия Михайловналэсь урокъёссэ. Кулэ дыръяз, пе, удмурт сямен но валэктылӥз.

Кылем арын Клавдия Касаткиналы нылпиосыз бодыос кузьмаллям, усёнлэсь кутозы, вамышъяны юрттозы шуыса. Со дырысен нуналлы быдэ ичизэ 4 иськем ветлэ.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА