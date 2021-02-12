Мыным умой ке, мукетъёсызлы но ӟеч мед луоз!

Удмуртилэн Тӧроезлэн кылем ар понна «Признание» премиеныз пусъемъёс пӧлын вал Можга городысь 7 номеро школалэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Ольга ЯППАРОВА. Дышетӥсьёсын ӵош со пандемия дыръя ог 1 сюрс маскаосты вурыса люкылӥз. Маска вурон — уно проектъёсыз пӧлысь одӥгез гинэ. Ольга Яппарова кичӧлтэмен ик, Можгалан кылдӥзы нылпиослы шудон площадкаос, 7-тӥ школа тодмантэм воштӥськиз: кылдӥз мастерскойзы, сценазы, тани-тани усьтӥськоз музейзы.

о. Яппарова

— Ольга Михайловна, кытысь сыӵе пӧзись мылкыдды?

— Малпанъёс асьсэос пыд улысь пото кадь. Нош мылкыды анай-атаелэсь паласькемын, дыр. Соос мынам кыксы но быдэс улонзэс Можга городысьтымы сыр поттон предприятиын ужазы, кыксы но ужысь ветеранъёс.

Монэ но, Татьяна сузэрме но ужаны дышетӥз анаймы — солы «ум лэсьтэ» шуыны йырамы но ӧй вал, юртъер котырын мар косэ, ваньзэ карылӥм. Юрттӥськыны вуылӥм песянайёсмы доры но — огез улӥз Можгалан ик милемлы сюрес сьӧрын гинэ, мукетыз — Ключёвкаын. Собере мамаен папа корка пуктыны кутскизы — кӧня кирпич нуллӥм, раствор лэсьтыны юрттӥським. Но пичи дыръя нуналъёс кузезь, лэся, — шудыны но дырмы кыле на вал.

Мукетъёсызлы ӟеч лэсьтыны мылкыдыз уката бадӟым атаймылэн. Со электрик луыса ужаз. Кинлы ке тыл кысконо ке, папамес ӧтьылӥзы, липетсэс кышъяно ке — нош ик сое. Юрттэмез понна 5 манет ке но курыны малпаназ но ӧй вал. Али пенсиын ни, но тэк пукемез уг поты на. Туж яратэ чорыганы, чорыгез тырме ӵыжы-выжыосмылы но, бускельёсмылы но.

Анай-атае ик монэ дышетӥзы кутскем ужез йылозяз-пумозяз вуттыны. Соос туннэ корка котырын маке тупатъяны кутскизы ке, пумзэ ӵуказелы уз кельтэ. Кин ке шуге-леке вуэмын ке, юрттыны мынозы туннэ ик.

Татьяна сузэре табере Можгалась «Дубитель» культурая юртэн кивалтэ. Нош мон пичиысен дышетӥсь луон сярысь малпаськылӥ. Мунёосме радэн пуктӥсько но гожъяськыны-лыдӟиськыны дышетӥсько вал. Ачим «5»-ёслы гинэ дышетски шуыны уг быгатӥськы. Школалэн улоназ но мыло-кыдо пыриськемме уг тодӥськы — огшоры дышетскись вал.

Мылкыды уртчыны кутскиз, Можга педучилищеын дышетскыкум. Кыӵе но ужрадъёс ӧй ортчытъя! Группаямы завхозэ бырйылӥзы — вань субботникъёс мынам. Эшшо Можгалэн командаяз КВН-ын шудӥ. Кичӧлтӥсь, азьветлӥсь луон мылкыды кытын ке пушкам лушкем пукем, лэся. Сое бугыртыны юрттэмез понна туж бадӟым тау карисько Можга педучилищелы.

— Тӥляд табере ог дасо проектъёсты улонэ пыӵазы ни, тросэз герӟаськемын 7-тӥ школаен.

— Педучилищеын юазы: кинлэн 7-тӥ школае практикае мыныны мылкыдыз вань? Со коррекционной луэ, дышетско аспӧртэм нылпиос. Нокин мылкыд ӧз кары. Соку шуи: мон! Школалэн юртэз вуж вал на. Физкультурая урокъёс спортзал ӧвӧлысь коридорын тузон пӧлын ортчылӥзы. Но мон соку ик туж синмаськи коллективлы но, нылпиослы но. Озьы диплом басьтэме бере кыӵе школае мынон сярысь чик ӧй малпаськы — татын дышетӥсь-организатор луи. Пумен дышетски УдГУ-ын социальной педагоглы.

Нылпиоссы пӧртэм ужрадъёсы пырисько

2007-тӥ арын грантъёс ӧз сётылэ на. Нош мынам школаын быдэ вуымтэослы лагерь туж радъяме потӥз. Мар кароно? Бугыръяськыны, утчаськыны кутски. Озьы тодӥ: «Пермьгазавтоматика», пе, дышетон учреждениос пӧлын ялэм конкурс, вормисьёслы коньдон премия сӥзе. Конкурсэ пыриськисьёс трос вал, но ми вормисьёс пӧлы сюрим, 220 сюрс манет басьтӥм — соку со туж бадӟым уксё вал. Проектмы «Мастеровые» нимаськиз. Школаямы пулэсь арбериос лэсьтыны выриськом вал. Коньдонэнымы станокъёс басьтӥм на — соос али но ужало. Лагерь ӵоже лэсьтэм ӟусъёсмес сётӥм городысьтымы вашкалаезлы Дун-чылкыт Архистратиг Михаиллэн черкезлы, нош книга ӝажыосмес — быдэ вуымтэослэн реабилитацияя центрзылы. Юрттӥз на уже интыянъя служба — нылпиос уждун басьтӥзы, шедьтӥм спонсоръёс — соос сётӥзы материал. Одӥг проектэз но оген уд быдэсты, одно утчано юрттӥськисьёсты, кенешоно город администрациен. Озьы «Мастеровые» проект мынам нырысетӥ бадӟым вормонэ луиз. Проектъёс бордын ужаку, туж умой шӧдӥське: кин тыныд эш, нош кин юрттӥськыны туж ик дась ӧвӧл.

— Туала 7 номеро школаез табере азьлоеныз уд ӵошаты ни!

— Милям табере юртмы выль — 12 ар талэсь азьло корка пырон лэсьтӥмы. Но школаысь мон огвакытэ кошкылӥ: ужме но воштылӥ, 2 пинал но вордыса вуттӥ. 3 ар талэсь азьло школалэн директорез Галина Николаевна Соковикова выльысь ӧтиз. Табере завучлэсь ужзэ быдэсъясько. Уже потыкум, пичиезлы пиналэлы 1 арес но 3 толэзь гинэ вал. Анайме сое учкыны кури, туж оскытӥ: нуназе вискын но бертыло, ӝыт но вазьгес вуыло. Нош бертӥсько вал ӝыт 8-9 часын, йыры ошемын, жадемын. Анае, шорам учкыса, лулӟылӥз гинэ на.

Школа выль ке но вал, маиз ке но отын уг тырмы кадь потылӥз. Шторкаос чылкытэсь, но вужесь ни. Сцена но ӧвӧл, аппаратура но мырдэм шока. Выльдыны уксё ӧвӧл. Ог арня ортчыса, жингыртӥ сузэрелы: мар кароно? Нош со шуиз: уксёен котькин маке но карыны быгатоз, нош тон сотэк лэсьты. Со кылъёсыз кытчы ке йырам мертчиськизы кадь. Учыр но тупаз: Россиысь егитъёсын ужанъя агентстволэсь, пе, грантсэ басьтыны луоно. Мон туж яратӥсько сценаез, соин ик школаямы театр кылдытэме потӥз. Можгалась инвалидъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсьлы Олег Балобановлы вазиськи: ойдолэ тӥляд нимыныды куриськон гожтом — куриськон общественной огазеяськонлэсь луыны кулэ. Соглаш луиз! Грант утыса, спектакль дасям. Пиналъёс асьсэос куриськизы: басьтэ монэ но спектакльын шудыны! Нош анай-атайёс ӵектӥськизы: ми но юрттӥськом. Спектакльмес 700 адями учкиз — Можгалась мукет школаосысь быдэс классъёсын вуылӥзы. Со грант чотын ик сцена но лэсьтӥм, аппаратура но басьтӥм, театрмы али но ужа.

Куддыр милесьтым юалляло: сыӵе-сыӵе тӥрлыкты вань-а? Ми шуиськом: конешно вань, ми ведь 7-тӥ школа! Нош мармы ӧвӧл — одно луоз.

Тӧро пусйиз «Признание» премиен

— Шуге-леке но вуылӥды ни: кылем арын грант чотын басьтэм коньдондылэсь оглюкетсэ лушказы.

— Ой, со учырез тодам вайисько ке, али но юзыр-кезьыр луисько. Туж потӥз, нылпиосмы асьсэос дӥсьёс вурозы но сцена вылын сое чебер мед возьматозы шуыса. Вылаз ик, Удмуртия кунлык басьтэм дырысен 100 ар тырмиз. Озьы вордскиз эшшо одӥгез проектмы — вуриськонъя «Шунды корка» мастерской кылдытыны. Грант утӥм Россиысь егитъёсын ужанъя агентстволэсь ик. Ужмы йылаз-пумаз вуэ вал ини. Выльдӥм вуриськон машинаосмес, басьтӥм пужыятскон машина, юсь ныл но батыр сярысь чебер легенда малпам. Нылпиос мыло-кыдо басьтӥськизы костюмъёс вурон борды. Но 130 сюрс манетмес мошенникъёс лушказы. Грант басьтыны быгато вал 30 аресозь егитъёс, соин ик проектмес гожтӥм егит дышетӥсьмылэн нимыныз. Уксё солэн счётаз ик вуиз — отысь сое лушказы.

Туж вӧсь вал! Но ужмес уретэммы ӧз поты, угось нылпиос но сокем бурдъяськемын ни вал. Егит дышетӥсьмы, кредит басьтыса, дась вал коньдонэз берыктыны. Мон, зэмзэ вераса, туж сюлмаськи, но асме киям кутӥ, шуи: дэмен кутским бере та ужез, дэмен ик сое йылпумъялом — уксё утчалом. Та учыр шуг-секытъёсты вормонъя мас­тер-класс выллем луиз. Зэм, солэн дуныз 130 сюрс манет, но выль опыт басьтон понна со, оло, сокем дуно но ӧвӧл.

Лушкаськисьёс ӧз сюре ни, уксёмес ӧз берыктэ. Но чебер легендамес возьматӥм! Вурем дӥсьёсынымы шаерысьтымы «Дэрем» вожвылъяськонэ но пыриським, 2-тӥ инты басьтӥм.

«Шунды корка» мастерскоймылэсь нимзэ табере музеймылы сётыны чаклам ни! Таизлы 500 сюрс манет грант басьтӥм, «Культурная мозаика Удмуртии» конкурсын вормыса. Али тупатъян ужъёс мыно, ӝоген музеймес усьтыны чакласьком! Нылпиос мыло-кыдо пырисько экспонатъёс бичанэ — вашкала арбериосты люкало.

— Лыдэ басьтоно на, нылпиосты аспӧртэмесь шуыса…

— Зэмен но, дорамы ляб визьем нылпиос дышетско. Школамы чакламын 90 муртлы, ветло 130 кузя. Пӧлысьтызы 27-ез доры асьмеос потаськом.

Но мон ӧй шуысал, соос огшоры пиналъёслэсь маин ке пӧртэмесьгес. Мукет нылпиосты сямен ик, таоссэ но яратоно-гажано. Соос ваньзы мон понна огкадесь. Чидано, огъёсыз каллен вырӟо ке, мукетъёсыз нырулзэс уг ӵушыло ке…

Ужаны кутскыкум, мон мукетгес вал: маке уг пӧрмы ке, соку ик керӟегъяськыны кутскылӥ, пиналъёслэсь умойтэм лэсьтэмзэс адӟыса, тышкаськыны ӧдъялляй. Табере валасько: озьы уг яра. Табере шуисько: ойдо кенешом… Куддыр уд но малпаськы, пинал кыӵе ке учырез, тонэн ӵошатыса, воксё мукет сямен адӟе шуыса. Кылсярысь, одӥгез пияшмы ассэ туж урод возе — ӵош дышетскись

эшсэ мыскыл каре. Ӧти сое кабинетам, туж тышкаськем потэ, нош мон: ойдо кенешом… Со шуэ: Ольга Михайловна, мон ачим но уг валаськы, малы со пияшез адӟисько ке, пушкы быдэсак бугыртӥське, вожомисько. Мон солы тупен-тупен валэктӥ, малы со пияшез вӧсь карыны уг яра. Улэм-вылэмез сярысь но кӧня ке вератэк ӧйлась — солэн улонэз секыт, мӧйы муртъёс но, оло, ӧй чидасалзы. Юасько: тон монэ ӧжыт ке но валад-а? Валай, пе.

Меӵак вераса, секытгес ужаны анай-атайёсын. Пӧлазы вань та школаез йылпумъямъёс ик — таосыныз валамтэос уг кылдыло. Но куд-ог анай-атайёс малпало: пиналзы ми доры школае ветлыны кутскиз ке, соку ик лыдӟиськыны-гожъяськыны дышоз. Соиз озьы: котькуд адями ас пиналзэ туж яратэ, сое азинлыкоен адӟемез потэ. Но валано: куд-ог пиналъёс ноку уз дыше 2 вылэ 3 ватсаны, куд-огез, оло, умой вераськыны но ноку уз быгатэ.

Соиз жаль, ми нылпиосты 9-тӥ классозь дышетӥськом, вань лул-сюлэммес сётыса. Но соос, школаысь пото ке, кытчы кариськыны уг тодо, доразы пуко — городмы пичи бере, соослы уж шедьтыны капчи ӧвӧл. Дышетон удысын вань на тырмымтэос. Дышетӥсьёслы, кылсярысь, туж трос выроно луэ отчётъёсын. Соос кыл куто,

нылпи школалэсь палэнын кытчы ке шеде ке но — иське, умой ӧд валэкты солы, кызьы астэ возёно калык пӧлын… Школа улон сярысь вераськод ке, ӝожомоно…

Можгаысь 7-тӥ школаысь пиналъёслэн театрзы

— Иське, берытском проектъёсты вылэ! Тӥледлы луыса Можгалан кылдӥзы нылпи площадкаос.

— Нырысетӥ пиналме вайи но малпаськонэ уси: кытын шудо нылпиос? Юромо эскерыса потӥ — одӥг азбарын но площадкаос ӧвӧл. Сюлмаськонме вераса, вазиськи городысьтымы «ТелеСеть» компанилэн кивалтӥсезлы Павел Авдюковлы (та компаниысь декрет отпуске потӥ вал). Озьы кылдӥз «Нылпи площадка — котькуд азбаре» проектмы. Нырысь ик ик мон вазиськи бускельёсылы: соглаш-а соос коньдон бичаны. Тросэз соглаш кариськизы. Кин пумит луиз — вожме ӧй потты. Ми сямен ик, артысь эшшо 2 коркан уксё бичаны ӧдъязы. Собере пӧртэм акциос радъям. Кылсярысь, магазинъёсы пуктылӥм банкаос, гожтӥм, малы коньдон бичаськом. Нянь пыжон завод юрттӥськиз — юромо тортъёс пыжиз, поттэм табышезлэсь оглюкетсэ милемлы сётӥз. Озьы городысьтымы 3 азбарын кылдӥзы нылпиослы площадкаос. Собере мукетъёсыз но милесьтым адӟем каризы ни. Нош государство валаз: калык ас коньдонэныз но нылпиослы шудон интыос лэсьтыны дась бере, иське, соос туж кулэ — табере вань благоустройстволы сӥзем софинансирование амалэн программа.

Нош мон соку малпай: быдэс Можгалы ярамон нылпи площадка кулэ на — мед луоз со городысьтымы культурая но шутэтсконъя паркын. Вань сыӵе веран: улонын номыр юнме шорысь уг луы. Мон озьы малпай гинэ, Наталья Водяновалэн фондэз сярысь тодӥ. Солы луыса, пе, площадкаос вань ни Ижын но, Сарапулын но. Проект гожтӥм, куриськонмес сётӥм парклэн нимыныз. Конкурс пыр потӥм. Фондысь уксё басьтон понна 800 сюрс манет висъяны кулэ на вал Можга администрация. Ӵапак соку шаерысьтымы муниципал кылдытэтъёс куспын конкурс ялэмын вал. Мон нош ик отчы проект дасяй, сое городлэн йырыз Алексей Шишов быгатыса утиз. Вормим!

Малпасько, азяд кыӵе ке ужпум пуктӥськод но сое быдэстэмед туж потэ ке, амал одно сюре.

— Иське, пандемия кутскиз но, йырады нош ик выль малпан берганы ӧдъяз — маскаос вуроно!

— Ма, коронавирус алям бере маска шедьтыны туж шуг вал. Малпанмы чилектӥз: ойдолэ школаямы соосты вуромы! Ужмы ӝог радъяськиз. Ог сюрс пала маскаосты дунтэк люкылӥм нылпи садъёсын, школаосын но мукет трос калык люкаськылон интыосын. Уксё поттон вылысь ӧм — ӟеч уж лэсьтэммы потыса.

Удмуртилэн Тӧроезлэн «Приз­нание» премиез — со быдэс коллективмылы тау карон. Со понна школаямы тренажёръёс пуктом шуизы — туж возьмаськом ни. Нош «Признание» статуэткаез пуктӥ дорам, самой адӟиськись интые. Табере со син шорам йӧтэ ке, соку ик «жади», «уг быгатӥськы», «уг поты» шуыны возьыт потэ, нош ик выль ужъёс сярысь малпаськыны кутскисько.

Сузэр-апайёс

Картэ дышетон удыслэсь кыдёкын, ужа газовик луыса. Зэмзэ вераса, монэ ӵемысь уг но вала кадь. Но, мукет ласянь, ӧй валасал ке, ӧй чидасал, дыр. Ма, семьяе воксё палэнтэмын шуэме уг поты. Кылсярысь, 3-тӥ классын дышетскись нылы дорысь ужъёссэ монэн гинэ лэсьтэ. Соин ик нырысь соин пукисько, собере аслам урокъёсылы дасяськисько — завучлэсь ужзэ быдэсъям сяна, нуисько на домоводствоя урокъёс, ветлӥсько ДЦП-ен висись пинал доры. Эшшо пӧртэм отчётъёсын-бумагаосын выроно. Ӵемысь уйин 1-2 часлэсь вазь выдыны уг пӧрмиськы.

Аслым куддыр воже потылэ, «уг» шуыны уг быгатӥськы шуыса. Но, мукет ласянь, кинлы ке ӟеч карыны быгатӥськод ке, со урод шат! Аслым кельше, вань уродзэ вунэтыны быгатӥсько шуыса. Куд-ог дыръя луылэ: тодмоосы вераны кутско, тодӥськод на-а, со адями умойтэм кариз вал? Уг тодӥськы, шуисько. Зэмзэ но, вунэтӥ. Уродэз сярысь малпаськыны дыр ӧвӧл. Собере, котькыӵе учырысь, куддыр туж секытысьтыз но, ӟеч палзэ басьтыны луэ. Улонамы сокем трос чеберез, бурдъясез, выль ужъёс борды басьтӥськыны гочатӥсез!

Элина Кумачёва