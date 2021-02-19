Музъем трос — пуктӥськыны нокытчы

Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртлэн сюлмаськонъёсыз

Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртын музъем трос, но пуктӥськыны нокытчы. Кыӵе шуг-секытъёсын эшшо пумиське татысь калык?

Дэри ёросысь ожмос-пургаос Быдӟым ожын быремъёслы синпелет усьтӥзы.

Туспуктӥз: Ирина Дородова

Кошкемзы уг поты

Ожмос-Пургалан 87 юртъер лыдъяське. Отын 341 адями пусйиськемын. Гурт Ижлы матын луэмен, калыклэн татысь нокытчы кошкемез уг поты: уло шулдыр шыпыт интыын, ужаны ветло городэ. Гуртозязы маршрутка угось 4 пол вуылэ. Газзы, вузы вань.

— Музъем сётысалзы ке, калык эшшо тросгес пуктӥськысал, — вера Ожмос-Пурга клубен кивалтӥсь Ирина Дородова. — Но адямиослы участок уг висъяло. Талы сюлэм шуг. Берлозэ ог 20 ар талэсь азьвыл музъем люкылӥзы. Соку 7 егит семьяослы участок сётъязы — Молодёжной ульча кылдӥз. Али отын 16 пиналъёс будо. Клуб котыре музъем люкылом шуизы вал, но со вераськонэн ик кылиз. Артысь гуртэ, Ожмосэ, милемлы участок люкыло. Алигес пиелы но отын музъем сётӥзы, нош солэн, уноезлэн сямен ик, Ожмос-Пургалан улэмез потэ. Милям но гуртмы мед паськыталоз кадь. Отын-татын йыггетэм куара кылӥське ке, урамын выль юртъер кылдэ ке, сюлэм ик шумпотэ ук. Нош милям кемалась ни выль коркаос ӧз адскылэ.

Гурт поселениысь специалистъёс пусъемъя, али гуртлэсь гожъёссэ паськытатон бордын ужало, генплан лэсьто, тросгес музъемез пуктӥськонлы висъяны мед луоз шуыса. Но ку ужзы пӧрмоз — вераны уг тодо.

Гуртын нылпиос гинэ 50-лэсь ятыр. Ас вакытаз начальной школазы но вал. Но пиналъёсты Ожмос школае выжтӥзы. Ожмос-Пургаын школа интые сад усьтылӥзы. Но кӧня ке ар талэсь азьвыл аварийной шуыса пытсазы. Табере ваньзэсты пиналъёсты Ожмосэ нулло. Анай-атайёслы та нош ик сюлмаськон. Тэшкылиосты садэ асьсэлы нуоно-ваёно луэ. Покчи классъёсын дышетскисьёслэн урокъёссы вазь ик быро, нош бадӟымъёсыз 15 часозь но визь люкало. Ожмос школаын кабинетъёс уг тырмо, пичиосты урокъёссы бере гуртазы нуись ӧвӧл, бадӟымъёсызлэсь дышетскемзэс возьмаса, нылпиос я коридорын, я урамын кынмытозязы сыло.

Азьвыл пичиос асьсэ школаын дышетскылӥзы бе­ре, Ожмос-Пургалась клубе кружокъёсы дэмен ветло вал. Эктыны, кырӟаны, шахматэн, шашкиен шудыны быгатылӥзы. Табере, ог-огзэс возьмаменызы, копак коскаса вуо, номыр каремзы уг поты ни.

Уноез ожмос-пургаос клуб доры люкаськыло вай-фай понна. Угось связен югдурзы секыт, нош клубазы Интернет кыскизы. Ог 100 метр кемын со кутэ. Соин ик тужгес но ӝыт татчы егитэз но, арлыдоез но люкаське. Озьы клуб но Интернет калыкез огазеяло. Мукет соцобъектъёссы татын ӧвӧл.

Гуртоос Ожмос-Пургалэсь туссэ воштон понна ялан сюлмасько. Дэмен люкаськыса, субботнике пото, урамъёссэс ӵужо, куакъёсты сузяло. Ожын быремъёслы миым синпелет усьтӥзы. Кылем ар пумын вашкала котельнойзэс миськизы, тупатъязы но пукон корка усьтӥзы. Гуртамы улонмес асьмеос лэсьтыны кулэ, шуо ожмос-пургаос. Секыт вакытъёс медаз вуэ ни.

Колхоз быриз

Шуге-леке вуылӥзы татын ог 20 ар талэсь азьвыл: «Любава» колхоззы шуак банкрот кылиз. Со дырысен вазиськон интызы быриз.

— Ой, дото сюлэммы вӧсь колхозмы быриз шуыса, — вера дояркаын ужам Алевтина Акилова. — Али ке но син азям: туннэ-ӵуказе пияно скалъёсты мясокомбинатэ келяллязы. Кышкатскем скалъёсмы сюрес вылын кунян вайыны кутскылӥзы. Туж трос живот озьы быриз. Техникаез но вандылыса металлоломе нуллӥзы. Колхоз быронэз нокин медаз адӟы. Калыкез но уксётэк возизы. Ӵукна мынӥськом, уксё куриськом, нош милемлы «ӧвӧл» шуо.

Гуртоос тодазы возё Быдӟым оже пыриськемъёсты

Гуртысьтызы колхоззы куашкалоз шуыса, ожмос-пургаос ноку ӧз малпалэ. Ёросысь огез юн хозяйство вал со. Ижысь пиосмуртъёс кивалтылӥзы отын. Уноез гуртоос фермаосын, гаражъёсын ужаллязы. Татын нырысь ик пыӵаллязы выль ужан амалъёс, вуттылӥзы выль техника, тӥрлык. Югдур шуак воштӥськиз. Дэри ёрос администрациысь гуртъёслэсь экономиказэс азинтонъя управлениысь ёзэн кивалтӥсь Валериан Никитин пусъемъя, хозяйстволэн гидъёсыз, гаражъёсыз али сисьмыса куашкало. Зэм, гужемлы огез гид улӟылэ ик: частник тылобурдо вордылэ. Но со но гидъёсты ӝутон, отын производство усьтон сярысь уг малпаськы. Нош калык я вахтае ветлэ, я артысь «Бабинское» предприятиын, я городын тырше. Но калыклэн туж потэ, гуртазы но кыӵе ке производство мед луоз шуыса. Утись-вордӥсь вань ке, трослы капчигес, шуо.

Асьмелэн колхозмы луысал ке, Пальник но Пикан гуртъёс вискысь куашкам выж но кемалась лэсьтӥськысал ни, лулӟо гуртоос. Со выж вылтӥ угось Сарапул трактозь ог 5 иськем гинэ, нош калык али котыр ветлэ, 40 иськем ортчоно луэ.

Югдурзэс Ожмос гурт поселениын тодо.

— Ваньзэ асьме кужымен лэсьтэммы уг луы, — шуэ поселениен кивалтӥсь Виктория Варламова. — Азьланяз малпаськомы калыкен валче со выжез ӝутыны. Адямиос асьсэос но юрттӥськыны дасесь. Куд-ог гуртъёс мыло-кыдо пырисько интыысь кичӧлтон программае. Депутатъёс, хозяйствоос, фермеръёс юрттӥсько. Милям поселениямы 15 гурт пыре. Котькудӥзлы саклык кулэ.

Елена Сараматова