Мон тодӥ — ваньмыз пӧрмоз!

Яркыт, дӥсьтӥсь, аспӧртэм… Национальной прессалэн юртэзлэн кивалтӥсез, «Удмурт дунне» газетлэн валтӥсь редакторез, Удмуртиысь дано журналист, кылбурчи Зинаида РЯБИНИНА та нуналъёсы 50 аресъем юбилейзэ пусъе. Нош кыӵе вал ӝутскон, будон сюресэз?

З. Рябинина

— Пичи дыръяды, пе, туж востэм вылӥллямды. Али солы оскыны ик шуг. Мар тӥледыз воштӥз?

— Улон, дыр. Со понна нюръяськыса будон. Пичи дыръям мон туж ляб, висись вал, больницаысь ӧй поталля, соин, дыр, монэ укыр жаляллязы. Нош 5 пинал пӧлысь тонэ висъяло ке, мукетъёсызлы со кызьы кельшоз? Озьы мынэсьтым ареслы пичигес сузэреным милям аспӧртэм вожвылъяськон кылдӥз, лэся: кӧня ми пичи дыръямы жугиськемын! Собере валай: астэ жалямысь дугдоно, астэ мукет ласянь возьматоно.

Мынам улонам укыр вазь «тушмонъёсы» кылдӥзы: 1-тӥ классэ мынӥ но, эшъёсы йыркуръяськизы, ваньзылэсь ӟеч лыдӟиськисько, суредаськисько шуыса — огзэ суредме юри наштамзы но вань. Озьы ик пыкылӥзы, мамаед магазинын ужа но соин ваньмызлэсь чебер дӥськутэд шуыса… Уд оске, но 2-тӥ классэ мыныкум, мон шуи, выль форма кулэ ӧвӧл, мынам кышъям саесъёсын ветлэме потэ. Будысагес кинлы ке туж ӧз яралля газетэ гожъяськеме, но умой, со монэ ӧз чигты — кыдатӥз. Cоку ик пушкысьтым потӥз кадь зэмос сямы: акыльтӥ кинъя ке кариськыса улыны.

— Пичи дырдэс, вордӥськем юрттэс, бакчаысьтыды яратоно беризьдэс веракуды, ӵемысь пушты тыре. Малы? Кыӵе суредъёс нырысь ик син азяды пуксё?

— Жаляса верано, гуртысьтымы ми ваньмы пазьгиським, атай юртамы табере мукет адямиос уло, со тынад кадь, но ӧвӧл. Вашкала беризьмы улын пичи дырмы ортчиз: отын ми шудылӥм, песянаенымы ӵош муш возьман сямен лабыртыса пукылӥм…

Милям туж ӟеч бабамы вал: туж секыт улонэз адӟыса, вой­наын картсэ ыштыса, Сталин вакытэ пытсэт сьӧрын пукыса но, со ӧз тӥялскы, ӟеч сюлэмо кылиз, пизэ огназ будэтӥз, милемыз, 5 внукъёссэ, пыд

выламы султытӥз. Гуртэ келям вань дышетӥсьёсты со доры улыны пырто вылэм — али ке но сое шунытэн тодазы ваё.

Мамамы, Валентина Степановна, ветеринарлы дышетскемын, но бабамы сое жаляса магазинэ кариськыны косэм, ӧд ке пӧрмыты, скалмес вузалом, тыриськом, шуэм! Озьы мамамы, пенсие потытозяз, вуз карисьын ужаз. Пинал дыръямы весь милемды тышкаське вал, кылзӥськисьтэмесь, азьтэмесь шуыса, али куддыр шумпотэмзэ но вера ни: кызьы тӥ ваньзэ быгатӥськоды, мон тӥледды ӧй дышеты ук, шуэ. Табере со ассэ курласа пуке: вот, адямиос котьмалы усто, нош мынам нокыӵе талантэ ӧвӧл… Зэмзэ ке, со кыллы туж усто — коть удмурт стендапе ысты, солэн маскара веранъёсыныз бичет поттыны луоно, дыр, но асладъёсыз дорозь ки уг вуы ук. Эшшо туж ужась но туж шаплы вал егитгес дыръяз. Мон паймылӥ, кытысь солэн сомында кужымез: Н. Некрасовлэн «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт» чуръёсыз — мамамы сярысь. Папамы лябӟем бере мама, вал кыткыса, тэле пу дасяны ачиз ветлӥз, ачиз ик бакча гырылӥз. Кытысь солэн милемын лыдӟиськыса пукыны мылкыдыз кыле на вал меда? Али но туж лыдӟиське ай, газет гинэ уг, книга но.

Куинь сузэръёс 1975-тӥ ар

Папамы но, Кирилл Данилович, лыдӟиськыса вань книгаосме сузмытӥз! Ужаны сьӧрло ветлэ вал, куддыр уйлы дежурствое кыльылӥз, ныпъетаз, нянь сукыри сяна, котьку книга тырылӥз! Туж данъяськыса вера вал, школаын сочинениоссэ «витьлы» гожъяз шуыса, но, жаляса верано, колхоз дышетскыны лэзьымтэ, со пумысен ӝожзэ весь вералляз.

— Егит дыр — со «Ӟечбур!» газет?

— Университетлэн общежитиез, дыр. 1990-тӥ аръёслэн кутсконазы сютэм улӥм, шуыны луоз, но пиналысь-а, мар-а сое капчиен чидаськиз. Соку семьяё адямиос жаль пото вал — мон кӧтме чаен пӧяло но, ужез быриз, нош соос маин меда кузпалъёссэс, нылпиоссэс сюдо шуыса малпаськылӥ.

Эшъёсын туж шулдыр улӥм, ӝытлы быдэ комнатаысь комнатае куное ветлӥськом, шудӥськом-серекъяськом вал. Нош «Ӟечбур!»-лы мон быдэс улытозям пунэмын. Отчы 14 аресысен гожъяськыны кутскыса, дугдыны уг валаськы ни тани. Газетын нырысетӥ кылбуре потӥз но, йырам чилектӥз: мон но редакциын ужало! Шуо ук, нырысетӥ вамыштэ шонер лёгид ке — быдэс улондэ шудо луод. Со ласянь мыным туж удалтӥз.

— «Удмурт дунне» газетэз тӥ 10 арлэсь кема валтӥськоды ни. Тодӥсько, нырысь аръёсаз капчи ӧй вал, куд-огез шиетылӥз но: сыӵе бадӟым газетэн кивалтыны кышномуртэ пуктӥзы, всё, газет быроз…

— Мон валалляй, кивалтӥсе пуксеме бере тушмонъёсылэн лыдзы йылоз шуыса. Асьме ужасьёс пӧлын но кин ке ӧз оскы, кин ке вожъяськиз. Но мон тодӥ: ваньмыз пӧрмоз, малы ке шуоно оски аслам быгатонэлы, эшъёсылы, редакциысь кужмо журналистъёслы. Творческой коллективен кивалтонын ужлэсь жадено ӧвӧл ук, шукко

супыльтонъёс, пыд пуктыны выронъёс. Кӧня эскеронъёсты ортчи — лыдыз ӧвӧл! Но, огласянь, со туж умой — табере мон тодӥсько, кызьы уг яра ужаны! Валантэм соиз: газетлэн улонэз сярысь «сюлмаськисьёс» одӥг пол но кизэс ӧз мыче, визь-нод ӧз сётэ, юрттылӥзы ӟуч редакциосысь адямиос.

Малы туала вакытэ паймытэ, пиосмурт-а, кышномурт-а газетэн кивалтэ — уг валаськы. Бен, мон газетлэн историяз — нырысетӥез нылкышно редактор, но али чылкак мукет вакытъёс, мон стройкаен яке воинской частен уг кивалтӥськы ук! Озьы учко пӧрмостэм воргоронъёс гинэ.

Егит журналист пиналъёсын пумиське

— Кыӵе ужпумъёс соку пуктӥды вал? Быдэсмизы-а соос?

— Тужгес огшорыез — талэсь урод медаз лу. Газет вылын со ӧз шӧдӥськы, тау ужасьёслы, соос асьсэ ужзэс ноку уг вунэто. Но мыным кемалась ӧз яралля, кызьы учко удмурт газет шоры мукетъёс. Вал кыӵе ке но стереотип, удмурт газет — со удмурт культура котырын гинэ бергась иворъёс шуыса. Одӥг пол редакциын пумиськон дыръя культурая но печатья министрлэн пыкылэмез но вань: мар, пе, тӥляд гожъямды, нокин судэ но уг сётъя бере… Мон соин соглаш ӧвӧл, но малпаськонэ уси ик — публицистика зэмзэ но лазегоме.

Вылӥын ми сярысь тодо вал, но туж ик кулэ каремзэс, гажамзэс ӧй шӧдылы. Со гинэ ӧвӧл, удмурт редакциос шоры кивалтӥсьёс ӧлексыос шоры сямен учкылӥзы, нош со вакытэ ик мукет изданиос йыркуръяськылӥзы: тӥледлы, пе, тросгес юртто… Зэмзэ ке, со воксё но озьы ӧвӧл, кивалтӥсь­ёс ласянь со огшоры жалямъяськон, чеберъяськон вал, юрттэт пӧртэм ӧз висъяськылы.

Асьмеос но маке туж ик ӧм тыршылэ асьмеды возьматыны.

Но мон адӟылӥ, ми мукетъёсын огкадь гинэ ӧвӧл, ӟечгес но! Зэм, милям удмуртлык котьку нырысетӥ интыын, милемлы ке ӧвӧл, кинлы со кулэ? Но туала удмуртэз сюлмаськытэ, тунсыкъяськытэ ваньмыз, мар луэ Россиын но дуннеын. Собере туж потылӥз егитъёсты кыскем, сайтэз азинтэм.

Табере, малпасько, ваньмыз син азьын: туннэ «Удмурт дунне» шаерысьтымы удмурт изданиос пӧлын гинэ ӧвӧл, огъя удысъя но азьветлӥсь. Туннэ ми тужгес бадӟым газет — 32 бамен потӥськом, мукетъёс кемалась векчиёмизы ни. Милям ӟуч изданиослэнлэсь но тросгес гожтӥськисьёсмы, арлы быдэ вормылӥськом элькунамы но Россиын ортчылӥсь йӧно конкурсъёсын. «Удмурт дунне» Россиысь этнической изданиос пӧлысь устоез газет луиз, быдэс шаерысьтымы ми гинэ дунъямын Россиысь Журналистъёслэн союззылэн «Зарни перо» конкурсэзлэн премиеныз, Удмуртилэн Кун премиеныз! Газетъёс пӧлысь ми гинэ утылӥм ай миллион манет тыр грант.

«Удмурт дуннелэн» командаез ужын но,

спортын но — азьпал радын.

Коллективмы азьпалан спортын но: журналистъёслэн спартакиадаязы 6 ар ӵоже одӥг пол но призёрысь ӧм поталэ на, 3 пол чемпион луылӥм ни. Нош кызьы ми 2015-тӥ арын вань лыдӟисьёсынымы ӵош ӝыны ар пусйим 100 армес — али но тодазы ваё на! Со сяна но туж трос проектъёс, ваньзэ одӥг интервьюын вераса уд быдты. Со дыре ик ми ум вунэтӥське асьмелэсь валтӥсь ужмес — газет поттонэз, ужаськом вылтусыз но пуштросэз бордын, котькуд номерын печатласьком калыкез сюлмаськытӥсь югдуръёсъя материалъёс, арнялы быдэ сямен потаськом гуртъёсысь лыдӟисьёсмы доры. Милям туж визьмоесь, егитэсь, тыршисесь ужасьёсмы, туж яра — соос, журналистикаен сяна, мукет творчествоен выро, асьсэды пӧртэм удысъёсын эскеро, котыр ласянь азинско.

— Кылем арын Правительство Йӧскалык прессалэсь юртсэ кылдытон сярысь решение кутӥз. Табере тӥ вань удмурт изданиос понна кыл кутоды. Тросэз кышкало, пичи журналъ­ёсты «Удмурт дунне» ньылоз шуыса. Тӥледлы нош ик та воштӥськонъёс пыр потоно, троссэ выльысен чидано луоз…

— Мон туж ӟеч валасько мукет редакциосын ужасьёслэсь, редакторъёслэсь сюлмаськонъёссэс. Но прессалэн огъя юртаз огазеяськыса, вань удмурт изданиос кужмогес гинэ луыны кулэ. Та ласянь соослы «Удмурт дунне» юрттоз.

Чидан сярысь ке, али мыным, 10 ар талэсь азьвылэн ӵошатыса, данаклы капчигес: та вакыт ӵоже мон дыши валтӥсь редакторын ужаны, кивалтӥсьёсын кусып тупатыны, соин ик секытлэсь уг кышкаськы, нош супыльтонъёслэсь чигиськыны мон укыр бадӟым ини. Оскисько аслым но, редакторъёслы но, вань мукет ужасьёслы но.

— Кивалтӥсьёс пӧлысь кинлэсь адӟем кариськоды?

— Тросэз сямен ик, мон но кема валаны выри Энвиль Касимовез (со шаерысьтымы тодмо политик, художник, валтӥсь редактор вал, кылем арын улонысь кошкиз). Ялан шуылӥз: газетлэн азинлыкез потэ валтӥсь редакторлэн дӥсьтӥсь сямыз бордысь. Мон котькуд кенешын пукылӥ, солэн дӥсьтонэзлы вожъяськыса. Пыӵаз-а, мар-а… Малы кадь солы, ӟуч газетэн кивалтӥсь бигер воргоронлы, мыным юрттыны, но ӵапак со мыным оскон пыӵатӥз. Со сярысь али ке но котьма верасез вань, но мон уг тодӥськы нокинэ, кин сомында дурбасьтылӥз огъя ивор вӧлмытон удыслы но нимысьтыз йӧскалык печатьлы.

— Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов арлы быдэ «Удмурт дунне» газетлэн коллективеныз пумиськылэ. Со пумиськонъёслы юри дасяськиськоды-а? Куа­лекъяськоды-а?

— Зэмзэ но, со туж бадӟым дан но кыл кутон. Со быдӟа кивалтӥсь пичи редакцилэсь бадӟым кужымзэ адӟе, иське. Пумиськонъёслэсь азьло нырысь ик интервью вал. Александр Владимирович Удмуртие ужаны лыктӥз но, со сярысь тросгес тодэм потӥз. Мон юанъёс дасяй но пресс-службаяз келяй, малпай, кӧня ке улыса, дась валэктонъёс вуозы (пӧятэк верано ке, куд-ог кивалтӥсьёс озьы каро).

А. Бречалов Тӧролы кузьым — автормылэн

керттэм пӧзез.

Но ӝоген Александр Владимировичлэн юрттӥсез жин­­гыр­­тӥз но ивортӥз: Тӧро, пе, тӥледлы интервью одно ик сётоз, но али дырыз ӧвӧл ай. Мынам йырам соку ик чилектӥз: адӟем кароно федерал каналъёслэсь.

В. Путин, кытчы ке самолётэн лобыкуз, нялтас журналистъёслэн юанъёссылы валэктонъёс сётэ на — нимысьтыз кабинетын дыр быдтыса пуконэз ӧвӧл. Со вакыт ӵап быръён кампания вал, Александр Владимирович ёросъёсы ӵем поталляз, мон ӵектӥськи сьӧраз калъяськыны. Сыӵе амало луэмелы паймизы но соглаш кариськизы — озьы мон Тӧроен, 2 час ӵоже артэ пукыса, вераськыса мынӥ, туж сюлмаськи, журналист сямен ӧй яра ке, газет сярысь урод малпалоз шуыса. Но Александр Владимирович — вераськонын туж огшоры адями, уг вылтӥяськы.

Зэм, али пумиськонъёс дыръя но сюлмаськисько, но уг куалекъяськы ни.

— «Удмурт дунне» газетлэсь лыдӟисьёссэ тӥ туж троссэ нимын-тулын тодӥськоды. Калыкен ужан тӥледлы кужым сётэ-а?

— Туж. Ӵыжы-выжыос кадь пото. Туж шумпотӥсько, маин ке юрттыны, шумпоттыны быгатӥськом ке. Кыӵе ке ужрад ортчытон азьын соку ик син азям пуктӥсько газетлэсь тужгес матысь эшъёссэ: соослы яралоз-а? Шумпотӥсько, куке асьсэос газетэ гожъяло. Кытын ке уг но тодо ни, дыр, кыӵе со — улэп гожтэт, нош ми доры али ке но киын гожтэм заметкаос вуо. Жингыръяло но ӵемысь, сотовой телефонме нокинлэсь уг ватӥськы.

— Тӥ туж творческой адями. Но али уждыя кылбур-верос гожъяны дырды туж ик уг луы. Та сярысь жаляськоды-а?

— Уг кадь. Гожтоноез куке но одно гожтӥськоз. Кылбуръёсам мон ваньзэ верай ни, мар огпӧртэм ву кисьталод, нош прозалы мынам улон запасэ вань ай.

— Паймытэ тӥляд трос ужаны быгатэмды. Шутэтскон нуналъёсы но тӥ ӵе­­­мысь редакциын. Висказ, тулысысен сӥзьылозь, вутскиськоды сад-бакчадэс утял­тыны, пӧртэм интыосы вуылыны, лыдӟиськыны, гожъяськыны… Уйёсы изись­коды-а?

— Ой, мон кадь изись адямиос вань меда, со мынам яратоно уже! Но ужаны но яратӥсько, зэм. Туж урод сямы вань — асме сяна, котырысьтым ваньзэ ужатэм потэ. Уж яра ке, кызьы жадёд кадь?

Но ас вылад трос ныпъет басьтӥськод ке, дыр уг тырмы ни, котьма кар, соин амалтэк шутэтскон нуналъёсты вунэтоно луэ.

— Секыт дыръёсады кин юрттэ?

— Эшъёс. Сюлэмдэ кисьтӥськод ке, капчигес луэ. Но сыӵе адямиос туж ӧжыт — зарни чот. Вӧзын ке ӧвӧл — кылбуръёс юртто, яке кинлэсь ке лыдӟиськод, яке ачид гожтӥськод ке, мылкыд тупатске.

Кирилл пиеныз

— Кызьы одӥг адями пушкы тэре воргорон выллем юн луон но кышномурт сямен ненег кылён?

— Улон косэ ук. Инмарлы тау шуисько, мон ныл вордски шуыса. Мыным потэ, со кышномуртлы бадӟымгес шуд сётэ: асьмеос тани быгатӥськом ляб но луыны, кужмо кариськонлэсь но нокин уг алы, нош пиосмурт мед ай лябӟытскоз, соку ик пыкылозы. Кышномуртлы тупа чеберлык, яратон, анай луон… Зэм, мынам одӥг гинэ пие, но сое вордэм нунал мон понна быдэс улонысьтым тужгес шудоез потэ. Кудзы ке литературоведъёс кылбуръёсысьтым феминизм шӧмзэ шедьтӥзы. Кылбуръёсын, оло, вань, нош улонын мон уг ик валаськы, кызьы пиосмурттэк улыны. Соин уг оскиськы, куке бызьылымтэ яке люкиськем нылкышноос шуо: оген умой­гес. Маиз? Нырысетӥ кузпалэным ми но люкиським. Али малпасько, вазьгес кулэ вал — токма ог-огмес курадӟытӥм. Но мон ноку асме шудтэм нылкышноен ӧй шӧдылы. Улонам вал туж пӧртэм яратонъёсы: шараяллямтэ синмаськон но, туж ӟырдыт яратон но, шыпыт семья шуд но. Яратон токма уг ортчы, со одно ик маке но вордэ: пинал-а, произведение-а, сад-а…

— Марлы (кинлы) оскиськоды?

— Аслым. Потэ вылэм Инмарлы, но куке адӟиськод, ӧвӧл зэмлык, куке быдэс улонзэс ужаса вылысь сютэм уло пересьёс, секыт висёнлэсь курадӟо пиналъёс, со дыре ик зарниын пыласько гольтрес шоуменъёс, прак юам потэ: тон зэм ик вань-а? Зэм, сюлэм пушкам оскисько, котькуд вордскем нуналам, Инмарлы тау карыса, вӧсяськисько. Но мултэс номыр уг куриськы — тазалык гинэ, отӥыз ваньмыз ачим бордысь потоз.

Елена Миннигараева