Мар сутэ йырвиымез?

Улон азинскемъя кылдо выль шузимытӥсь суретъёс: синтетикалэсь сылалъёс, спайсъёс, снюсъёс… Соосты поттӥсьёс суретъёссэс нырысь ик вӧлмытыны тыршо быдэ вуымтэ нылпиос пӧлын. Тодо угось: суретъёссэс огпол веръяса, таос пыраклы куриказы шедёзы, соос вылын уксё поттыны луоз. Кызьы соослэсь нылпиосты утёно? Та пумысен кенешимы Наркологияя элькун диспансерысь медициная психологен Сергей ЧУВАШОВЕН.

С. Чувашов пиналъёсын пумиськон ортчытэ

Туспуктэм басьтэмын Наркологияя элькун диспансерлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

— Кыӵе муген пиналъёс вуо диспансерады?

— Диспансерын тыршисько ни 10 арлэсь кема. Чакламея, ог 5-6 ар талэсь азьло калык ӵемгес шугоме вал кудӟытӥсь юонъёсын но тамак кысконэн сэрен, берло дыре тросэз кушласько синтетикалэсь лэсьтэм шузимытӥсь суретъёсын. Нырысь ик, соос капчиен вӧлмо дунтэм луэменызы валче. Кыкетӥез: туала нылпиос пуко гаджетъёсын, Интернетын. Сурет вӧлмытӥсьёслы та ик кулэ: потребительзэс капчиен шедьтыны быгато. Таосыз суретъёсты асьсэос но кыско-зынъяло, эшъёссы но эшъёссылэн эшъёссы пӧлын вӧлмыто.

Но котькуд наркотик — синтетикалэсь-а со лэсьтэмын луоз яке шунды улын будэмын-а — вуттэ одӥг адӟонэ: сутэ йырвиымез. Пышлэсь (конопля) наркотик вылын пукисьёс адями туссэс кемагес возьыны быгато ке, синтетическойёсыз адямиез вакчи дыр куспын шузи каро. Та суретъёсты веръям адями вераськыны уг быгаты ни, уйбыртэ, оломар но дауртэ. Жаляса верано, изиз, сайкиськиз ке но, йырвиымез азьло кадь сайкыт уз луы ни. Нош суретъёсты со уно пол кыскиз-зынъяз на ке? Малпаськыны быгатонлыксэ воксё ыштоз.

Басьтом тани спайсъёсты. Со токсической веществоос пӧлын возем турын, сылал выллем но луэ. Диспансерамы огпол вуттӥзы сое кыскись быдэс группа пияшъёсты — 13-14 аресъемъёсты. Асьсэды соос «клуб» шуыса гинэ нимало вал. Школа бере люкаськылӥськом, кыскиськом, жадёнмес, пе, веськатӥськом. Нош кыӵе жадён 13 арескын! Астэ ачид пӧян со. Быдэ вуымтэос пӧлын угось, суретъёс сяна, вӧлме веран: маке кыскиськод ке, озьыен, тон туала, тон модной. Нош пинал огшорыгес дышетске ке, сыӵе-таӵе вормонъёсыз-тунсыкъяськонъёсыз ӧвӧл ке, солэн потэ ук эшъёсыз азьын чеберъяськемез, ассэ возьматэмез. Нылпилэн наркотикъёсын кушласькыны кутскемез нырысь ик ӵапак та муген герӟаськемын луэ.

Пиналъёслэн ваньмон дырзы медаз кыль

Туспуктӥз Максим Егоров

Эмъяськонниямы юрттэт сётэм сяна, валэктон уж нуиськомы, шаерысьтымы школаосы вуылыса. Тодӥськоды-а, кыӵе юан нырысь ик сёто школьникъёс? Турын, пе, инкуазьын будэ ук: тӥни, пе, Америкаын сое аптекаысь гинэ но басьтыны луэ, Голландиын но лэземын, нош малы, пе, асьме дорын шузимытӥсь суретъёс пӧлы пыртэмын? Асьсэлы кулэ луись иворез соос, конешно, Интернетысь шедьтэмын! Нош турынлэн урод палыз сярысь лыдӟемын ик ӧвӧл. Соос уг тодо, кылсярысь, берло 15 ар ӵоже Голландиын лэземын ӧвӧл ни пышез вузаны но кыскыны лэзись выль интыосты радъяны. Турын угось кунзэс уно ыштонъёсы вуттӥз: калыклэн тазалыкез лябӟиз, наркоманъёслэн но йыружъёслэн лыдзы чараклы будӥз. Турынэз кыскыны кутскемъёс со вылын кема дыр ӵоже пукыны уг чидало. Соин ик сое «тэтчон» наркотик шуыса нимало. Сое веръям бере адямилэн мылкыдзэ эшшо но золгес бугыртэмез потэ — кужмо наркотикъёс вылэ выже.

— Берло вакытэ шаерамы школьникъёс пӧлын шараяськизы снюслэсь шугомон учыръёс…

— Эмъяськонниямы но вазиськонъёс ичи ӧвӧл: анай-атайёслэсь но, дышетӥсьёслэсь но. Снюсъёс тамак пӧлы пыртэмын, магазинъёсын сое эркын вузало. Законъя сое быдэ вуэмъёслы гинэ вузаны лэземын, но со покчиослэн киязы но шеде. Соослы басьто быдэ вуэм эшъёссы, эшъёссылэн эшъёссы. Юрттэт сётоно луылӥз снюсэн сэрен шугомем 4-тӥ, 6-тӥ классъёсын дышетскисьёслы: тӧдьы пызен пакетикез ым пушказы возиллям, соку ик йырсазьзэс ыштӥллям. Одӥгаз пакетын — 7 тамаке тэрымон никотин! Бадӟым мурт но шугомоз таӵе дыръя! Нош малы сомында никотин, юалоды? Тамак поттӥсьёс озьы каро: адями ӝоггес тамакен мед кушласькоз шуыса.

Вӧлмыны кутскизы тамактэм никотиновой суретъёс яке сюпсён канфетъёс. Таяз тамак турынэз ӧвӧл бере, тамакъёс пӧлы пыртэмын ӧвӧл, вӧлмытыны яра быдэ вуымтэос пӧлын но. Сое веръям нылпи йырсазьзэ ыштэ, ӧске, урод сямызлэсь уг ке куштӥськы, будэмысь дугдэ. Тазэ но вӧлмыто киысь кие, Интернет, социальной сетьёс пыр. Вераны кулэ: никотинлэсь зависимость туж ӝог кылдэ, солэсь куштӥськыны туж секыт.

— Электронной сигаретъёсты — вейпъёсты — быдэ вуымтэослы вузаны лэземын ӧвӧл ке но, урамъёсысь синйылтоно пар поттыса ортчись пиналъёсты. Таиз кызьы шӧдӥське тазалык вылын?

— Тамак поттӥсь огазеяськонъёс быдэс дунне тыр верало: снюсъёс, вейпъёс тамак кысконлэсь куштӥськыны юртто. Басьтэ, басьтэ! Но учконо ке, сояз но, таяз но озьы ик никотинэз вань. Электрон сигаретэн со вире, тыосы пар пыр пыӵа: со потэ вейплэн пушказ кисьтэм суретлэсь — жижалэсь, кызьы шуо кыскисьёс. Нош кыӵе гинэ веществоосыз ӧвӧл отын! Пӧртэм ароматизаторъёсыз, никотинэз, глицеринэз, трос оломар кулэтэмез. Адями сое кыске но, та суретъёслэсь тыосаз плёнка кылдэ. Америкаын таӵе тамакъёс кемаласьгес вӧлмемын ни бере, уно эскеронъёс ортчытэмын ни. Шараямын: тыосысь со плёнкаез номырин сузяны уг луы. Адямиез быронлэсь утьыны быгатоз таза муртлэсь тыоссэ пуктон гинэ (пересадка).

— Кызьы валано нылпилэсь шузимытӥсь суретъёсын кушласькыны кутскемзэ?

— 12-13 аресозяз нылпи понна авторитетъёс — анай-атайёс. Нош таос бӧрсьы соос воштӥсько, азьпал радэ пото эшъёс, урам. Сюлмаськоно быдэ вуытозязы но, со бӧрсьы но соослэсь ваньмон дырзэс радъяны, саклык висъяны. Быгатонлыкъёссэ, тунсыкъяськонъёссэ пинал кытчы кутыны уг тоды ке, анай-атайёс уг юртто ке: нылпи ас понназ будэ, кылдо кырыж сюрес вылэ кыскись эшъёс, малпанъёс, вамышъёс.

Шӧдӥды ке, пинал бордысь кыӵе ке зын лыктэ яке со шонаське, уйбыртэ шуыса, озьыен, кызьы шуо, поезд кошкиз, бер ни. Котькуд нылпи вала: шузимытӥсь суретъёсын кушласькон — со умойтэм, со понна нокин но йырез уз маялля. Нырысь-валысь тыршоз ватыны, наркотикъёсты веръяз ни шуыса. Возьдаськонэз-кышканэз быремын ни ке, озьыен, шузимытӥсь суретъёсын юн герӟаськемын ни, дыр вуэмын специалистъёслы вазиськыны.

Городъёсысь гинэ ӧвӧл, гуртъёсысь школаосы но вуылӥсько, нылпиосын кенешисько бере, чаклай ни: 5 ар талэсь азьло гуртъёсысь школьникъёс шузимытӥсь суретъёс сярысь юанъёс ӧз ик сётъялэ — соослы тунсыко ӧй вал. Нош табере город но гурт куспысь пӧртэмлыксэ уг адӟиськы. Гуртысь пиналъёс но гаджетъёс пыр оломае но тодо, шузимытӥсь суретъёсты ӵектӥсь ялонъёсты шедьто.

Гуртоослы специалистъёс дӥне вуыны куддыр капчи ӧвӧл. Наркологияя диспансермылэн сайтэз пыр анай-атайёс сюлмаськытӥсь юанъёссылы валэктонъёс шедьтыны быгатозы. Эмъясьёс визь-кенешен юрттыны быгатозы онлайн амалэн но.

Елена ТУГАШОВА