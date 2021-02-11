Марлэсь лэсьтэмын сыр?

Туэ 1-тӥ июньысен йӧллэсь лэсьтэм сиён-юонлы Россиысь предприятиос маркировка лэсьтоно луозы. Малы со кулэ но кызьы со шӧдӥськоз производство вылын?

QR-код возьматоз, ку но кытын лэсьтэмын сиён-юон Туспуктӥз Максим Егоров

Эскероз басьяськись

Сиён-юонлы электронной амалэн маркировка лэсьтон сярысь ужпум азьвыл но ӝутъяськылӥз. Талы улосъёсысь уноез предприятиос пумит луэмзэс вераллязы, со кескичъяськыса лэсьтэм вузэз вӧлмытонлы пум уз вайы, шуылӥзы. Роспотребнадзор ивортэмъя, кунамы поттэм но вуттэм котькуд 3-тӥез вуз контрафакт луэ. Пӧяськыса ӵемгес лэсьто сыръёсты, йӧлвылэз, кузятэмез (творог). Сыӵе дыръя сиён-юон пӧлын шараяське мел, крахмал, сода но мукет суретъёс. Куд-ог предприятиос чылкытлыкез воксё уг чаклало, продукцизы кырсь луэ.

Таин сэрен Россиысь Промышленностья но вуз каронъя министерство переработчикъёс азе чурыт куронъёс пуктӥз. Кылсярысь, мороженойлы, сырлы маркировка лэсьтыны кутскыны кулэ ни 1-тӥ июньысен, йӧллы — 1-тӥ сентябрьысен, отӥяз — йӧллэсь вань сиён-юонлы. Маркировка пыр потымтэ вузлы магазинын инты уз луы. Озьыен, котькуд вузлы табере QR-код сётӥськоз, соя басьяськись тодыны быгатоз, кыӵе заводын но ку поттэмын сиён-юон.

— Федерал центрын маркировка пумысен кема кенешизы, — вера Удмуртиысь гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Валтӥсь ужпум — производствоез чакласа возён. Шаерамы фальсификатэн вузаськисьёс туж шер пумиськыло. Закон пыӵамен, соос эшшо кулэсмозы шуыса оскон вань. Но котькуд вузлы нимысьтыз QR-код сётон переработчикъёс понна дунтэм уз усьы. Шаерамы али ог 40 предприятиос йӧллэсь сиён-юон потто. Пӧлазы вань фермеръёс но. Маркировка лэсьтыны тӥрлык басьтон понна оглом 1 миллиард 800 миллион манет кулэ. Тросэз фермеръёс коньдон уз шедьтэ. Шуге-леке вуыны быгатозы асьсэ ёросазы гинэ вӧлмытон понна йӧл поттӥсьёс но.

Асьсэ улӥсьёссы понна пакетъёсын йӧл поттӥсьёс пӧлысь огез — Вавож ёросысь Мичурин нимо СХПК. Хозяйствоен кивалтӥсь Владимир Капеев пусъемъя, котькуд выльдӥськон предприятиос вылын секытэн шӧдӥське, со угось ватсаса уксё кисьтон луэ. Но выльзэ эскерытэк ужаны уг луы, шуэ. Нялтас вераса, хозяйствоосты чаклан амалъёс берло дыре ялан йыло. Кылсярысь, кылем арын гинэ рос-прос ужаны кутскиз «Меркурий» система: соя адӟиське, кыӵе хозяйствоысь, кыӵе скаллэсь макем ӟечлыко йӧл кошке заводъёсы.

Чидалозы-а фермеръёс?

Эскерон вылысь маркировка лэсьтон борды шаерамы апрель толэзьысен кутскыны кулэ ни. Ольга Абрамова пусъемъя, шаерысьтымы 9 предприятиос, бадӟым кредитъёсы пырыса, тӥрлык басьтӥзы ни. Мукетъёсыз йыр бордазы кырмиськемын. Мар карыны паймемын Эгра ёросысь Мувыр гуртысь фермер Александр Корепанов но. Со йогурт, йӧлвыл но творог лэсьтон вылысь цех пуктэ, март толэзе сое усьтыны дасяське ни вал.

— Цех усьтыны грант кутӥ бере, мон ичизэ 5 ар ужаны кулэ, сотэк 10 миллион манетэз берен кунлы берыктоно, штраф тыроно, — лулӟе Александр Геннадьевич. — Валамон, бусы шоры выль цех ӝутыны, тӥрлык басьтыны, тыл кыскыны грант гинэ ӧз тырмы — бадӟым кредитъёсы пыроно луиз. Маркировка лэсьтон оборудование басьтыны али коньдон воксё ӧвӧл. Маркировка лэсьтоно луиз ке, усьтӥськытэк ик пытсаськыны быгатод. Ми кадь пичи переработчикъёслы та бырон луыны быгатоз. Эскерисьёс лачак. Ми соослы пумит ӧвӧл. Производствомы бадӟым ӧвӧл бере, йӧлэз кизертонэн ум выриське — уродэ кылёд но басьяськисьтэ ыштод. Кылсярысь, йӧлмес али Эгралась заводэ нуналлы быдэ вылӥ сортэн келяськомы. Чылкыт ужаммы понна милемыз гажало но дунъяло. Нош кизертыса вузаськисьёс маркировкаен но луозы.

Оборудование ог 30-45 миллион манет сылэ бере, хозяйствоос соизлэсь но кышкало: заводъёс йӧлзэс дунтэменгес басьтыны кутскозы. Огвакытэ 1 литрзэ шорлыдын 18 манетэн басьязы ни, соку куд-огез предприятиосмы йӧлзэс артысь улосъёсы нуллыны кутскизы. Али 1 литр йӧлэз шорлыдын 26 манетэн басьто. Дун шуак усиз ке, уноез хозяйствоос шуге-леке вуозы. Кышкан вань, сиён-юон дунъёс но ӝутӥськозы шуыса. Производитель угось кисьтэм уксёзэ кызьы ке но берыктыны амал утчалоз.

— Али ваньзэ лэсьтыны кулэ котькуд производительмес утён, дунъёсты кутон понна. Йӧл поттон удыслы ватсаса юрттэт сётӥськыны кулэ шуыса, валаськомы, — шуэ Ольга Абрамова.

Кылем арын йӧл поттон удыслы бюджетысь оглом висъямын вал ог 980 миллион манет. Туэлы но сомында ик чакламын.

Берло дыре йӧл тросгес поттӥськомы ни вал. Миым 880 сюрс тонна кыскимы. 2023-тӥ арозь та лыдпусэз 1 миллион тоннаозь вуттыны чакламын вал. Али Удмуртия ог 70 процентсэ йӧлэз 72 улосъёсы но кунгож сьӧры келя. Йӧлмес сиё ни Америкаын но. QR-кодэн эшъяськыны быгатэмъёсызлы рыноке уката паськытгес сюрес усьтӥськоз, шуо.

Елена САРАМАТОВА