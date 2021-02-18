Малы кылэз пинь сьӧрын возёно?
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Атыкай музъемез утисьёслэн нуналзылы сӥзьыса, Ижын ортчоз «Атайёслэн зарницазы» ӵошатскон. Туэ со 2-тӥ ползэ радъяське.
Кылем арын ӵошатсконэ пыриськизы воргоронъёс гинэ. Шудон туж тунсыко но яркыт ортчиз. Соин туэ сое паськытгес радъяно кариськизы: табере командае люкано 6 бубыосты но 6 пияшъёсты.
«Атайёслэн зарницаязы» пыриськон мылкыдзэ 5 команда ивортӥз ни. Соос пӧлын ик — Ижысь нылпи юртын быдэсмись пиос но. Соосын ӵош одӥг командаын — «Атайёслэн кенешсы» элькун огазеяськонысь воргоронъёс.
Ижысь нылпи юртын 39 пиналъёс уло. Пӧлысьтызы тросэз — пиос. Зэмос сирота огзы но ӧвӧл. Тросэзлэн мумы-бубыоссы вань, но соослэн анай-атай луон правооссы таламын.
— Быдэ вуись пиосты семьяосы ӵемысь басьтэмзы уг ни поты. Нош пияшъёс таӵе вакытазы уката но воргоронъёс борды кыстӥсько. Соослы кулэ эш но, визь-кенеш сётӥсь но, атай но. Шумпотӥськом, «Атайёслэн кенешсы» огазеяськонысь воргоронъёс пиосынымы эшъяськизы шуыса. Сӥзьыл соос огаз ӵошатсконэ пыриськизы вал ни. Футболъя турнир но карылӥзы. Табере тани «Атайёслэн зарницаязы» но вожвылъяськозы, — шуэ нылпи юртысь организатор Ирина Михайлова.
Соин 6 пиос пӧлын ӵошатскон кылдӥз — ваньзылэн кужымзэс мертамзы потэ. Зарницалэн куронъёсызъя, вожвылъяськонэ 10-14 аресъем пиос пыриськыны быгато. Сое чакласа, нылпи юртын бадӟымъёсызлы пиослы асьсэды возьматыны луонлык сётӥзы.
Ӵошатсконын 11 удысъя кужымез мертано. Кылсярысь, сэрттоно но бичано Калашниковлэсь автоматсэ но Макаровлэсь пистолетсэ. Тросэзлэн пиослэн таӵе опытсы ӧвӧл. 6 мурт пӧлысь 1-ез гинэ пияш кадет классэ ветлэ, со ик АК-ез но, ПМ-ез но ӝог бича-сэрттэ. Мукетъёсызлы рос-прос дышетсконо на.
— Эшшо огез рос-прос ӵошатскон — сапёр лопатаосты но пуртъёсты лэзьян. Со понна кенешемын Пуртъёсын лэзьяськонъя федерациен, отын пиос понна мастер-класс радъялозы, — шуиз «Атайёслэн кенешсы» огазеяськонлэн ёзчиез Андрей Васюков.
Шудонлы дасяськыса, воргоронъёс пиосын ӵош гозы кысказы, суй кужымзэс мертазы. Рос-прос валэктӥзы ӵошатсконлэсь куронъёссэ. Кылсярысь, зарницаын баллъёсты, люкам сяна, ыштыны но луэ. Уго воргоронъёслы кылзэс пинь сьӧразы возьыны быгатоно: матькетыны уг яра. Шуш кылъёсын вераськем понна баллъёсты куштозы.
Военно-спортивной шудонын озьы ик мукет вожвылъяськонъёс чакламын. Кылсярысь, пейнтбол пыӵалъёсын ыбылӥськон, тылскем аратон, туристлэсь сюрессэ ортчон, лымые выем машинаез поттон но мукетыз.
Умой эш ӟечезлы дышетоз, шуиллям калыкын. Удмуртиысь адӟем карымон атайёс вӧзын нылпиос мед быгатозы визь-нод но люканы, вормонозь но вуыны.
Елена Скворцова
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