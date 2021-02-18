Малпанъёсаз но сюлмаз — дорез

Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртысь «Прогресс» хозяйствоын 5-тӥ арзэ ужа егит ветеринар Денис Иванов. Гурт калыкез аслыз синмаськытэ востэм, лякыт, тыршись сямыныз, кыӵе ке уж борды басьтӥське ке, сое рос-прос, валаса быдэстэ.

Д. Иванов

Денис, школазэ йылпумъяса, Можгаын ветеринарлы дышетскиз, бӧрысь тодон-валанзэ будэтӥз Ижысь гурт удысъя академиын. Кытчы ужаны мыноно, ӧз ик малпаськы, пичи дырысеныз тодэ ни вал: улонзэ гуртэныз герӟалоз. Угось атаез, Василий Павлович, но анаез, Людмила Аркадьевна, быдэс улонзэс гурт хозяйствоын тыршо, музъем ужез гажан мылкыд пизылы но пыӵатӥзы. Денис 13 арескысеныз атаез сьӧры комбайнэн араны ветлылӥз, нош 2014-тӥ арын солы аслыз «Дон» комбайнэн ужаны оскизы ни. Али но, аран вакыт вуэ ке, Денис бусыысь уг пыралля. Кылем арын солы выль «Акрос» комбайн сётӥзы.

— Денис, ветеринарлы дышетскыкуз ик, практиказэ гуртамы ортчиз, туж умой, лякыт, кылзӥськись сямо луэмзэ возьматӥз. Али но туж чаляк ужа, мар ке лэсьтыны кос гинэ, солэн кытӥ-мар ужез быдэстэмын ни: вакцина пуктоно-а, скаллы кунянаны юрттоно-а яке мукет маке, — вера «Прогрессысь» валтӥсь ветеринар Михаил Максимов.

Али хозяйствоын 5 ветеринарзы, Денис — егитэз. Озьы ке но кема аръёс ужам специалистъёслэсь бере уг кыльы. Котькуд ветеринарлы нимаз фермаысь пудоез эскерыны оскемын. Д. Иванов котькуд ӵукна Туймыйылысь дыртэ Вишуре. Отын со 300 пала сюроослэсь тазалыксэс учке. Ужан нуналэз кутске котькуд скалэз-кунянэз эскерон бордысен. Уката бадӟым саклык висъяны кулэ кунянъёслы, соос кынманы, висьыны медаз усе шуыса.

— Кунянъёсты со нуныосты сямен веша. Асьмелэн-а, фермаысь-а — ваньзэс огкадь яратэ, — выныз сярысь вера апаез Анна Алексеева. — Денис анай-атаенымы улэ ке но, аслаз 4 яратоно скалъёсыз вань, соос котырын ачиз гинэ берга. Маруся, Белка, Марго, Тося скалъёссэ, кунян бордысенызы кутскыса, будэтӥз-утялтӥз.

Денис аспӧртэм животъёсты но возе: 13 ар пала вордэ ни попугайёсты, вань морской свинкаез, чорыгъёсын пичигес аквариумез.

Выль комбайнэн ужа

Со сяна, Денис сюлмыныз биниськемын техника борды. Ваньмон дырыз кылдэ ке, гаражысьтыз уг пыралля. Уксё люкаса, аслыз трактор басьтӥз ни, турын калтон пӧртэм техника, картош копан арбери ас киыныз пӧрмытӥз. Вуттӥське гуртоосызлы но юрттӥськыны: кинлэн ке кунянэз висьыны усе, скалэз кунян вордэм бере уг султы — Денисэз учкыны ӧтё. Нош тулыс-гужемзэ гуртоосыз куремъя бакчазэс гыре, турынзэс утялтэ. Егит пиосмурт нокинлы «уг» уг шуы, котьку юрттӥськыны дась.

Денисэз кӧня пол Можга городэ улыны ӧтьылӥзы ни. Но со пумит, гуртын вордӥськи, татын ик уло, ужало, шуэ. Ӵапак сыӵе сюлмынызы музъем уж борды биниськем адямиос гуртлэсь ӵуказе нуналзэ кылдыто. Соин ик Денис Ивановез гуртоос ӵекто «Гурт адями — 2020» конкурсмылэн «Кивоштӥсь» номинацияз.