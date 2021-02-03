Лыдӟисьёс бурдъяло…
Related Articles
Удмуртлыкмес утьыны но азинтыны нырысь ик асьмелы юрттэ вордскем кылмы. Кыл вань но улоз соку, куке адямиос куспазы удмурт сямен верасько, удмурт кылын гожъясько но лыдӟисько. Соин ик Йӧскалык печатьлэсь нуналзэ одно ик пусйыны кулэ. Со элькун кивалтэтлэн удмурт кылын потӥсь газет-журналъёслы саклык висъямез сярысь вера, калыклы но соослэн кулэлыксы сярысь тодазы вайытэ.
Элькунамы удмурт кылын потӥсь газетъёс ӧжыт ӧвӧл. Шумпотымон, отысь покчиослэсь но ужъёссэс пумитаны луэ. Кылсярысь, Можгалан потӥсь «Выль даур» ватсэтамы соос «Чингыли» нимо сэрег улсын печатласько. Мон ачим но, школаын дышетскыкум, нырысетӥ чуръёсме отчы келяй вал. Анатолий Леонтьев кылбуръёсме тупатъяз, визьнод сётӥз — келям гожтэтъёссэ утьыса возисько. Можга педколледжын дышетскыкум, «Дась лу!», «Удмурт дунне» газетъёсы, «Кенеш» но «Инвожо» журналъёсы печатласьки. Солы луыса ик мон гожъяськон удысэз бырйи, УдГУ-ысь журналистикая ёзэз йылпумъяй. Табере ачим «Выль даур» ватсэт понна кыл кутӥсь луисько. Шумпотӥсько, мыным иворчиослэн сюрестӥзы мыныны шуд усиз шуыса. Лыдӟисьёс мылкыдэз ӝуто ке, эшшо но бурдъяськоно.
Удмурт кылын газет Можгалан 1930-тӥ арын «Социализме» нимын потыны кутскиз. Бӧрысь «Ленинъя», «Можга иворъёс» луыса печатласькиз. Нош 2001-тӥ арысен, «Можгинские вести» газетлы ватсэт луыса, «Выль даур» нимын потыны кутскиз. Озьыен, туэ удмурт ватсэтмылы 20 ар тырме.
Мария Мамонтова, «Можгинские вести» газетлэн «Выль даур» ватсэтэз понна кыл кутӥсь
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment