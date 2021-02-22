Татьяна Кибардина

…Трамвай поглянъёс улын дыгырто рельсъёс. Укно сьӧрысь солань-талань дыртӥсь адямиос, вить но укмыс этажъем коркаос, лавка укноосысь чебересь рекламаос шоры учкыса, воргорон пуке. Умой тазьы ас поннад малпаськыса бертыны. Акылес уж туннэ понна быремын, жадем мугор чидатэк дыртэ, квартирае вуыса, шуныт ваннае зымыны, ог сю грамм ӟимыртыса, диван вылэ интыяськыны… Кыл гинэ но жадемын: соизлэсь но таизлэсь билетлы коньдонзэс ёртӥсь кондукторен но керетыны мыл уг поты.

Трамвай дыртытэк мынэ. Дугдылонниос матэктыку, чебер нылкышно куара мынӥсьёслы азьвыл ик ивортэ дугдылон интыос сярысь. Тани одӥгаз дугдылонниын ӧсъёс усьтӥськизы но салонэ пыриз (воргоронлэн шоканэз ик пытсаськиз)… салонэ пыриз… Леди. Воргорон малы ке но сое соку ик озьы нимаз — Леди. Солэн малпамезъя, Леди одно ик та нылкышно выллем луыны кулэ: ӝужыт, чиед, веськрес. Воргорон со шоры сакгес учкиз: вылаз кузь плащ, плащ сӧзулысьтыз небыт сьӧд куэн кыскем ӝужыт беро сапегез муспотон мычиськемын. Сьӧд шляпаезлэн дуръёсыз ымнырзэ ӝыныё ворсало: мукетъёс медаз адӟе со чеберез. Чыртыяз огшоры кадь гинэ думемын пичи горд кышет. Сьӧд перчаткаен кияз кутэмын пичильтык гинэ сумка.

«Э-эх! — лулскиз воргорон, — кинлы меда сыӵе шуд усемын… Ведь сое кин ке но веша, ӟыгыръя, дыр… Со но кинлы ке муспотон мыня, сюлэме пырись кылъёс вера…» Малы ке соку ик кышноез син азяз пуксиз. Воргорон ӵыжектӥз. Ярам ай, трамвайын мынӥсьёс

йырысьтыз малпанъёссэ ад­ӟыны уг быгато. Али вӧзаз кышноез луысал ке, со Леди азьын му пыр виясал, дыр. Воргорон кышнозэ, дораз но вармумиз дорын сяна, мукет интыосын калык пӧлын син азяз пуктыны но уг быгаты. Со котьку но вылаз ӵуж пужыё халатэныз. Осто, Инмаре, со халатэзлы, оло, дас ар вань, дыр, ини. Ма, кызьы сокема нуллод, неужто уг акыльты? Тьфу, тупаз ук солы сыӵе гондырлы укшась кышноен улыны…

Ольга Чунаевалэн «Курег — тылобурдо ӧвӧл» суредэз.

Басьтэмын «Художники Удмуртии» альбомысь.

Со нош ик лушкемен Леди шоры учкиз. Сылэ со, нокин шоры учкылытэк, уг пуксьы, инты ӵектӥзы ке но. «Эк, лу вылэм ӧжыт ке но шаплы, дораз мын но маке тумошозэ вера вылэм, оло, шорам учкысалыз но пальпотысалыз», — озьы гинэ малпаса вуттӥз но, пыдъёсыз интыязы ик кынмизы кадь. Мын ай, вазь шораз! Да со тон шоры уз но учкы. Табере воргорон ачиз понна ӵыжектӥз: огшоры дунтэм гинэ курткаен, стрелкаосыз кемалась ышем брюкиен, тузонэн шобырскем, сузямтэ пыдкутчанэн. Кыедгуби!.. «Ма, кытчы учке та кышно! — вожпотонэз пачылмиз солэн. — Брюкиез гинэ но гладить карыны уг быгаты. Гондыр ик вань!»

Воргоронлэн ассэ йӧноен адӟемез потӥз. Тани со ог дас вить сантиметрлы ӝужытгес луиз, мычиськем кӧтыз кытчы ке ышиз, йыраз фетрлэсь шляпа, вылаз кунян кулэсь пиджак кылдӥз. Тани со, Леди трамвайысь потыку медаз усьы шуыса, солы кизэ сётоз, пырак синмаз учкоз, мынектоз. Трамвай дугдылон интыын сяськаосын вуз карисьлэсь самой чебер керттэтсэ быръёз но Ледилы кузьмалоз. Так, огшоры гинэ, солэн чеберезлы но йӧноезлы луыса…

«Вуоноез дугдылонни — центр. Дасяське потыны», — та кылъёс сое нош ик пукон интыяз сализы.

Трамвай ӧсъёс усьтӥсь­кизы. Ледилы кин ке потыны юрттӥз. «А, тӥни со шудо адями», — вожъяськыса учке воргорон. Озьы ик вань, сяська керттэтэн сое пумита, бамаз чупыштэ. Собере сое пельпумтӥз ӟыгыртэ но, соос палэнынгес сылӥсь «шевроле» пала вамышто. Воргорон сярысь, со дунне вылын вань шуыса, солэсь лушкемен куректэмзэ Леди ӧз но малпа…

Воргорон но трамвайысь потӥз. «Кышнолы сяська басьтоно ке шат?» — малпаз со. Но соку ик син азяз ӝожмыт суред пуксиз: бертэ со розаосын, нош ӧсэз усьтэ дас ар ӵоже куятэк нуллэм ӵуж халатэн, химзавивкаен сутэм куӵо йырсиен, бездыт синмо, кускызлэсь кытынзэ вунэтэм, пыдаз коркан нуллон пасяськем тапочкиен кышноез…

«Сяська? Со гондырлы-а? — вожез потыса малпаз со. — Ӵок ини, сяськатэк но яралоз. Эсьмаса, мон солы пырсатэм сема тысь басьто ай, сое со телевизор учконъяз лузгатыны яратэ». Кӧня ке сылэмез бере малпаз на: «Арнянуналэ базаре ветлоно. Кышноез чебер дӥсяно».

Эк тон, мискинь воргорон! Кин бен янгыш, тонэн артэ Леди ӧвӧл шуыса?