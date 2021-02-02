Кытысен кутске удмурт газет?

Туэ Удмуртиын нырысьсэ пусъём Йӧскалык печатьлэсь нуналзэ. Таӵе луонлык кылдӥз кылем арын Кун Кенешын «Удмурт Элькунысь праздникъёс но дано нуналъёс сярысь» законэз кутэм бере. Кыӵе кутсконэз вал удмурт печатьлэн? Та юанэн вазиським Удмурт кун университетысь Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналистикая институтысь дышетӥсьлы Елена Петровалы.

— Елена Никифоровна, туала «Удмурт дунне» аслэсьтыз историзэ лыдъя 1915-тӥ арын 4-тӥ феврале потэм нырысетӥ удмурт газет — «Войнаысь ивор» — бордысен. Но солэсь азьло — 20-тӥ даурлэн кутсконаз — поттыны ӧдъязы «Памятной книжкаос» но календарьёс.

— Озьы. Кылем даурлэн кутсконаз Волга кузяна улӥсь калыкъёслэн асьсэ калык календарьёссы потыны кутско. Казаньын 1904-тӥ-1909-тӥ аръёсы «Удморт кылын календарь», 1907-тӥ-1912-тӥ аръёсы «Марла календарь» («Мари календарь») печатласькизы, отын потылӥзы та пичи калыкъёслэн нырысетӥ чеберлыко произведениоссы. Соосъя калык лыдӟиськыны, котыр дуннеез валаны дышетскиз. Тодосчиос лыдъямъя, со календарьёс кутскон сёто ӧжыт лыдъем калыкъёслэн газет-журналъёссылы. Губерниосысь статистикая комитетъёс отысь асьсэлы кулэ лыдпусъёсты шедьтылӥзы. Нош асьмелы калыклэн историеныз, культураеныз герӟаськем туж кулэ материал кылемын.

«Удморт кылын календарьёсты» ас коньдонэныз поттӥз тодмо удмурт азьветлӥсь Иван Михеев. Дунзы шоры учкытэк (10 коньы сылӥзы соос, нош ӟуч кылын потӥсьёсыз 5 коньыен вал), календарьёс калык пӧлы туж ӝог вӧлмылӥзы. Угось соос гожтэмын вал огшоры калыклэн вераськон кылыныз, соин ик туж валамонэсь вал. Календарьёс потӥзы 1904-тӥ, 1906-тӥ, 1907-тӥ но 1909-тӥ аръёсы.

1920-тӥ аръёсы «Гудыри» газетын ужамъёс

Туспуктэм басьтэмын «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз

— Календарь шуиськом ке, син шоры пуксе туспуктэмен но толэзьёсын-нуналъёсын 1 яркыт бам. Кин ке, оло, тодаз ваёз отрывной нимаськись календарез. Нош вашкалаосыз кыӵеесь вал?

— «Удморт кылын календарьлэн» быдӟалаез А5 форматлы тупалляз, нош зӧкталаез, шуом, 3-тӥ номерлэн — 58 страница. Соин ик трос ивор тэрылӥз календарьлэн бамъёсаз. Отын печатласькизы нырысетӥ удмурт произведениос, кылсярысь, И. Яковлевлэн «Ачме улонъёсмы» статьяез, М. Прокопьевлэн «Вуэм пилэн эсэбез» кылбурез, М. Можгинлэн «Беглой» балладаез но мукетъёсыз. Календарьысь шедьтыны луиз куазь сярысь ивортонэз, валаса сиськон, дӥсяськон, мугорез утялтон сярысь гожъямъёсты. Культураен, историен герӟаськем материалъёс но вал, кылсярысь, «Славянъёслэн первой князьёссы», «Бигер калыклэн ӟуч музъемез жугиськыса басьтэмез», соос тодон-валанэз будэтыны юрттӥзы, печатласькизы валаса

гырыны-кизьыны дышетонъёс («Герыдэс куштыса плуген гырелэ», «Ю кизисьёслы кенеш»), тазалыкез утёнэн герӟаськем материалъёс («Висёнъёсыз эмнян макеёс», «Арак юон сярись. Тамак кыскон сярись»).

Но календарь кытӥ арлы быдэ потылӥз, кытӥ — 2 арлы одӥг пол. 3-тӥ номер потэм бере календарь пытсаськиз. Угось со вакытъёсы властез курлась публикациос ӧй вал, цензура печатланы соосты

ӧз лэзьылы. Но календарьлэн 3-тӥ номераз потӥзы «Эксэймылэн узырлыгес» но «Ачме улонъёсмы» статьяос. Казаньысь губернатор И. Михеевез янгыше уськытӥз та статьяосыз поттэмез понна, сое йыртэманэн ӵошатӥз. Соин, 2 ар ортчыса, 4-тӥ номер потӥз на, но отын азьло номеръёсысь материалъёс ик печатласькизы.

— Л. Емельяновлэн «Печать Удмуртии» книгаяз бадӟым саклык висъяське «Гудырилы», солэн историезлы. Нош табере шуиськом: «Войнаысь ивор» — удмурт печатьлэн кутсконэз.

— Учке ай, кӧня соос вал: «Войнаысь ивор», «Удморт», «Виль Синь», «Кам тулкым», «Гудыри», «Югыт сюрес», «Горд солдат», «Горд гырлы», «Сюрло».

Мынам чакламея, «Войнаысь ивор» но «Удморт» газет бамъёсын гожъяськон манер мукет, «Виль Синен» но «Гудыриен» ӵошатоно ке. Та газетъёс кузэн потылӥзы, шуом, 1917-тӥ арын 3 толэзь «Удморт» потэ ини вал, соин огвакытэ ик «Войнаысь ивор» печатласькиз на. Сыӵегес ик суред пуксе «Удморт» но «Виль Синь» газетъёсъя: 1918-тӥ арын толшорысен куартолэзёзь соос кузэн потӥзы. Та ужпум пыр-поч эскеремез кулэ каре на. Но туннэ чутрак вераны быгатӥськом: удмурт кылын периодика кутскиз 1915-тӥ арын 4-тӥ тулыспалэ «Войнаысь ивор» газетысен.

Мон паймисько но синмаськисько Павел Петрович Глезденёв миссионерлы. Одӥг адями куинь кылын — пор, бигер но удмурт — газет поттыны кутскиз. Нырысь Ватка губерния талы коньдон висъяз. Собере П. Глезденёв ас уксёеныз «Войнаысь иворез» печатлаз. Вис каремез бере нош ик уксёен юрттӥськиз Ватка губерния.







— Тунсыко-а туала студентъёслы удмурт печатьлэн кылдэмез?

— Зэмзэ вераса, удмурт изданиос та дырозь рос-прос эскерымтэ. Мон лыдӟисько студентъёслы удмурт йӧскалык прессалэн кылдэмез сярысь курс. Со 1904-тӥ-1920-тӥ аръёсты огазея. Мар герӟаськемын вашкалаеныз, соослы тунсыко кылзыны. Студентъёслы туж юрттэ «Удмурт дунне» газетлэн энциклопедиез. Доре уж сётӥсько ке, одно ик ӵектӥсько та изданиез учкыны. Жаляса верано, источникъёс туж ӧжыт. Умой луысал, тросэзлэн газет-журналъёслэн асьсэ историзылы сӥзем сборникъёссы кылдысалзы ке. Тани матысь аръёсы 100 арессэс тырмытозы ни ёрос газетъёс, корпоративной шуон пресса, нош та ужез лэсьтӥсьёс ӧвӧл. Собере, районъёсысь студентъёсмы но берло дыре туж ӧжыт. Каръёсысь егитъёслы тунсыко уг поты Элькун, ёрос газетъёслэн историзы. Соос курсовой ужъёссэс ӵемгес сӥзё туала темаосты эскеронлы, шуом, Дудь блогерлэн аспӧртэмлыко ужамезлы, телевидениысь тодмо передачаосты нуисьёслэсь — Андрей Малахов, Иван Ургант но мукет — ужан манерзэс эскеронлы. Угось соос сярысь ивор быдэс Интернет тыр. Егитъёс дышемын дась иворез басьтыны, нош архивъёсын пукыны, библиотекаосын бугыръяськыны уг быгато.



Елена Скворцова