Кылбурен юрттэ

Алнаш ёросысь Туймы­йыл гуртысь модельной библиотекае ӵем пыралля 76 аресъем Ольга Петрова. Нылкышно лыдӟиськыны но яратэ, ачиз но гожъяськыны пӧрмытэ. Со кадь быгатӥсь адямиосты котыразы люкало гуртысь библиотекарьёс.

Алнаш ёросысь Туймыйылысь кылбурчи О. Петрова но библиотекарь А. Никонова.



Анна Никонова но Лилия Лебедева тыршемен, Туймы­йылын «Тугоко» поэтической клуб ужа. Нырысь-валысь гуртысь гожъяськисьёсты люказ вал шаерчи Михаил Соловьёв. Со улонысь кошкемын ини, нош «Тугоко» ӧз сэрттӥськы. Зэм, али кылбурчиос сокем ӵем уг люкаськыло, со понна библиотекаын ортчылӥсь ужрадъёсы мылысь-кыдысь пы­риськыло, кылбуръёссэс сцена вылысен лыдӟыло. Кылем арын пандемиен сэрен мӧйыосты калыке потанлэсь алӥзы но, Анна Никонова кылбурчиосты видеое пуктӥз, библиотеказылэн «ВКонтакте» вотэс бамаз интыяз. Табере гуртоос кылбурчиосты гажамзэс, лайк пуктылыса, ӟеч кылъёс гожъяса, возьмато.

Ольга Петрова нырысьсэ кылбурзэ гожтӥз 1988-тӥ арын. Та дырозь ноку ӧз малпалля, куке но кылбуралоз шуыса. Ольга Васильевна вордӥськиз Туймыйыл гуртын, татын ик будӥз, дышетскиз, ужаз, татысь воргоронлы бызиз, вордскем гуртаз 2 нылпизэ вордӥз. Пиез улонысь вазь кошкем бере секыт кайгузэ вормыны нылкышнолы юрттӥзы кылбуръёс.

— Нырысетӥ кылбурме гожтӥ мӧзмем сюлэмме буйгатон понна. Али но кылбурасько, ӝож мылкыдме кисьтылыса. Кылбуръёс гожъяса, кинэн ке вераськисько кадь потӥсько. Ачим, кылбурчиослэсь чуръёссэс лыдӟыкум, паймисько: кытысь сыӵе чебер кылъёс шедьтыны быгато меда?

Кышномуртлэн кӧня ке чуръёсыз кырӟанъёслы но пӧрмизы — соосты быдэсъяло гуртысьтызы ансамбльёс. Ольга Петровалэн кӧня ке кылбурез пыртэмын Алнаш ёросысь кылбурчиослэн

«Вдохновение» бичетазы. Таӵе нимо поэтической огазеяськон ужа Алнаш ёрос библиотека бордын. Анна Никонова библиотекарь сюлмаськемен, гуртысь кылбурчиослэн ужъёссы нимаз папкаосын люкаса возисько. Библиотекаын ик кылбуръёсын пичи брошюраос поттылэмын. Соин кылбурчиос но Анна Никоновалы юрттыны котьку дась.

— Библиотекаын ужрад дасякузы, мыным вазиськыло: Оля апай, мыным сыӵе-сыӵе кылбур кулэ вал, ойдо гожты. Часта куспын гожтӥсько ини, — вера Ольга Васильевна.

Нылкышно ачиз но кылбуръёс лыдӟыны яратэ. Киям газет кутыса, нырысь кылбурзэ отысь утчасько, шуэ Ольга Васильевна. Кылбуръёс али но гожъя — ӵемгес уйёсы. Ум вуымтэ дыръя дораз лобӟыса вуо чебер чуръёс. Йыраз лыктэм чуръёсыз понна кышномурт вӧзаз возе карандаш но тетрадь.

Анастасия Шумилова