Ку пото пенсие?

Туэ мыным 55 арес тырме. Вералэ вал, выль законэн валче табере ку потыны быгато пенсие? Валентина С. Дэри черкогурт

Валэктэ Пенсиосъя фондысь СМИ-осын кусып возёнъя группалэн кивалтӥсез Елена Ананина:

2 ар талэсь азьло кутэмын пенсиос сярысь выль закон. Воштӥськонъёс пыӵало люкетэн-люкетэн. Озьы, 1966-тӥ арын вордскем нылкышноос, туэ 55 арессэс тырмытӥсьёс пенсие потыны быгатозы, 3 ар ортчыса — 58 аресазы. Нош туэ 60 арессэс тырмытӥсь воргоронъёс — 63 аресазы. Дырызлэсь вазь (пенсие потон арлыдзылэсь 2 арлы азьлогес) шутэтскыны потыны быгато бадӟым ужан стаж люкамъёс: нылкышноос — 37 ар, воргоронъёс — 42 ар. Мукет сямен вераса, тамында ар ӵоже ужано но страховой взносъёс тырыны кулэ.

Вератэк кельтыны уг луы тазэ но: 1-тӥ январьысен ужасьтэм пенсионеръёслэн пенсиоссы 6,3 процентлы ӝутскизы — инфляцилэн быдӟалаезлэсь 1 но ӝыны процентлы ятыргес. Озьы шоро-куспо пенсия 17 но ӝыны сюрс манет луиз.

Дасяз Елена Никитина