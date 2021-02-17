Кун Кенешысь Бюджетъя, вытъя но коньдон ужпумъёсъя ялан ужась комиссилы кивалтӥсез быръемын Владимир Паршин
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Кун Кенешлэн 16-тӥ феврале ортчем сессияз солэсь кандидатуразэ ӵектыса, Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев пусйиз:
— Владимир Паршин — одӥгез бадӟым опытэн депутат, элькун парламентэ депутатэ со 4-тӥ ползэ быръемын ни, берло 3-аз ӧтчамъёсын Бюджетъя, вытъя но коньдон ужпумъёсъя ялан ужась комиссилэн ёзчиез вал, берлояз солэн кивалтӥсезлэн воштӥсез луиз.
В. Паршинлы дур басьтыса вераськизы мукет депутатъёс но. Лушкем куара сётыса, 49 депутат пӧлысь 49-эз ик солы оскемзэ вераз.
Элина Кумачёва
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