Кун Кенешлэн сессияз йылпумъянъёс лэсьтэмын кылем арын шаермылэн экономикаез кызьы азинскемлы
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Промышленной предприятиос 7,3 процентлы ичигес вуз поттӥзы, 10 процентлы ӧжытгес му вӧй кыскемын, вуз карон 4,6 процентлы кулэсмиз. Уката секыт йӧтӥз калыкез сюдонэн вырись предприятиослы — табышсы 20,7 процентлы кулэсмиз. Та сярысь Кун Кенешлэн 16-тӥ феврале ортчем сессияз Правительстволы сӥзем час дыръя вераз Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъясь Константин Сунцов.
— Таин ӵош ик азинлыко ужазы гуртоос но лэсьтӥськисьёс, — пусйиз со. — Гурт хозяйствоос 4,3 процентлы тросгес вуз поттӥзы, лэсьтӥськонэн вырись предприятиос 54 миллиард манет тыр пуктӥськизы.
Элина Кумачёва
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