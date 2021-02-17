Кун Кенешлэн сессияз йылпумъянъёс лэсьтэмын кылем арын шаермылэн экономикаез кызьы азинскемлы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 17 февраля, 2021 15:41

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К. Сунцов
Фото: udmurt.ru

Промышленной предприятиос 7,3 процентлы ичигес вуз поттӥзы, 10 процентлы ӧжытгес му вӧй кыскемын, вуз карон 4,6 процентлы кулэсмиз. Уката секыт йӧтӥз калыкез сюдонэн вырись предприятиослы — табышсы 20,7 процентлы кулэсмиз. Та сярысь Кун Кенешлэн 16-тӥ феврале ортчем сессияз Правительстволы сӥзем час дыръя вераз Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъясь Константин Сунцов.

— Таин ӵош ик азинлыко ужазы гуртоос но лэсьтӥськисьёс, — пусйиз со. — Гурт хозяйствоос 4,3 процентлы тросгес вуз поттӥзы, лэсьтӥськонэн вырись предприятиос 54 миллиард манет тыр пуктӥськизы.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 17 февраля, 2021 15:41
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