Куноосты пумитало киужъёсын

Оскисько: удмуртъёслэн ӧтчаськон сямзы ноку но уз быры, уго со даурысь дауре улонамы пыӵамын. Монэ но январе малпамтэ шорысь ӧтизы Дэри ёросысь Венья гуртэ.

Дэри ёросысь Веньяысь киужлы усто нылкышноос

библиотекаын пумиськыло.

Солэсь азьвыл «ВКонтакте» вотэм бамын тодматски Нина Батуеваен. Со библиотекаын ужа, киужъёсын вырись мусо апайёс понна кружок нуэ. Азьло ик синмаськи ни вал кивалтӥсьсылы но, кружоке ветлӥсьёслы но. Шумпотыса малпаськылӥ: кы­ӵе соос шудоесь, гуртазы вань инты, кытчы соос вераськыны, киужъёсын вырыны, лыдӟиськыны, эктыны-кырӟаны ветло. Жаляса верано, милям Люлли гуртамы озьы люкаськылыны нокытчы. «Гурт» шуисько но, шонер ӧвӧл со: ог 30 ар талэсь азьло гуртмес Ижкаре пыр­тӥзы. Но Дэри ёросэн кусыпъёсмес ӵогеммы уг поты. Соин ӧтемзы бере ширтӥ мон удмурт Венья гуртэ.

Песьтэрам тыри ас киыным лэсьтэм айшетъёсме, вашкала чильтэръёсъя выль чильпам чильтэръёсме. Мон пыдлёгетъёсын туж тунсыкъяськисько. Музее но «Музей-мастерская половиков Люлли» нимаське. Экспонатъёс мед йылозы шуыса, троссэ половикъёсты ачим керттӥсько, выль техникая ужаны турттӥсько. Соин мон вуюись кадь чилясь мылкыдын вуи Веньяла — отын монэ выль амалэн керттӥськыны дышетом шуизы.

Венья гуртысь библиотеказы пичи гинэ, со понна туж мусо, сюлэмъя. Мылкыд ачиз кутске лопыръяськыны, калыкен тодматскем-вераськем потэ. 10 кузя лыктэм песянай­ёсын пуконъямы олокызьы гинэ дыр ортчиз, валаса но ӧй вутты! Шуо: кыл тупаку, дыр чаляк ортче. Кызьы уз тупа! Бадӟым сумкаосысьтызы ас киынызы лэсьтэм арбериосты поттылыны кутскизы но, мон шокпотыны ик кутски. Котькудӥз — шедевр! Пӧртэм буёло пыдлёгетъёс, шобыретъёс, шальёс, пӧзьёс, носкиос, шапкаос! Ваньмыз пӧртэмесь, кудӥз курикен, кудӥз венен керттэмын. Монэ но дышетӥзы аспӧртэм амалэн керттӥськыны. Тау, мусо но визьмо песянайёсы! Кузьымтэк но шат кельтозы удмурт адямиос? Венья гуртысь кибашлы Глафира Семёновна Михеева музеям шуыса венен керттэм пыдлёгетсэ кузьмаз. Вераськимы, веньяос но азьланяз Люллие вуылозы, музее одно ик пыралозы шуыса.

Мыным туж кельшиз кунояны Венья гуртын. Салам вераса, йыбырттӥсько татысь мусо кенакъёслы: Ф. Базиналы, М. Карповалы, Л. Карповалы, Н. Ардашевалы, В. Никитиналы, Л. Потаповалы, Л. Филипповалы, В. Кибардиналы, Г. Михеевалы. Пинал мылкыдзы ноку медаз быры, азьланяз но, выль амалъёсты кутыса, мед пурӟыса ужалозы зарни киосты!

Трос лымы ке но усе, Веньялан улон пӧзе! Ужрадъёс весь ортчыло, Калыкез юн герӟало! Книгаос но сӥньысъёс, Чебер буёло шортъёс, Газетъёс но журналъёс Луиллям мусо эшъёс. Куное вуэм потӥз, Нина Юрьевна ӧтиз. Шумпотэмме ватытэк, Вуылӥ Венья гуртэ!

Галина ШИРОБОКОВА. Ижкарысь Люлли микрорайон