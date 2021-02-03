Куинь пол кутскыса

«Советской Удмуртия» — «Удмурт дунне» газетын 3 пол кутскыса ужай. Туж кемалась суредъёс бугырско син азьын…

Т. Чернова



1977-тӥ арын сӥзьыл востэмак гинэ пыри редакцие. Пастухов урамысь 13-тӥ юртын вал ай со. Литература но искусство удысын Роман Валишинлы (писательлы!) юрттӥсь, пе, луод. Корреспондент — та ужын чупрес луоно, йырвизез но чаляк бергатоно, пыдэз но бызьылытоно. Командировкае потаку, шуом, фермаын скал кыскон яке школа пуктонын ӝегатскон мугъёс сярысь материал но вуттоно. Мурт интые, мурт фамилиен, статья нерге гожъяса, кӧня пукиськиз! Аслэсьтыдзэ редакциын уг яра. Со понна уйёс вань. Нош ӝыт, пичи нылме садикысь ӝогак басьтыса, кыӵе ке культурая ужрадэ бызьыса мыноно газетэ гожтон вылысь.

Кыкетӥ радаз, 1996-тӥ арысен, культурая но спортъя отделлы кивалтӥсе но карылӥзы. Александр Волков президентмы «Кожаный мяч» ӵошатсконэз гожъяме понна киме кутылӥз.

Зарни вакыт вал со. Елена Виноградоваен ӵош одӥг кабинетын ужамы. Жадьылӥм ке но, ужмес быдтыны вырылӥм, лэся, ӝыт 8 часозь но пукылӥм. Я, иське, юнме ӧз сётэ соку мыным «Культура удысысь дано ужась» ним.

5 арлэсь кема ог интыям пукыны ӧй чидалля, «застой» кожалляй, лэся. «Удмурт дуннеын» 2004-тӥ арысен, пенсие потытозям, ужай, собере но «лякиськыса» улӥ на, 2012-тӥ арозь. 3-тӥзэ лыктыкум, валтӥсь редактормылэн Алексей Шкляевлэн азьло келямез тодам вал, лэся: «Котьку лыкты, куто…» Корреспондентэ, шуиз. Нош уй куспын малпанэз воштӥськем. Ответсеклы воштӥсь, пе, луод. Ярам ке, ярам. Муртлэсь гожъямзэ учкон, тупатъян, газет бамъёсы пуктылон, радъян… Йырпоромон уж. Шонерзэ ке, мае ке радъянэз мон туж яратӥсько. Но аслым гожъяськыны дыры ӧз кыльылы, соин ӧпкели. Озьы ке но, тырши. Журналист сямен гожъямъёсме Финляндиысь Кастрен премиен дунъязы.

Анае огвакытэ гуртын почтальонкаын ужаз. Газет зын пичиысен лулам-вирам пыӵам, лэся. Нош собере, улыса-вылыса, берыкъяськыса, газетлэсь зынзэ гинэ ӧвӧл, сыскыса шӧмзэ но валай кадь потэ.

Кылбурчи, журналист Татьяна Чернова