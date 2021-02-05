Кузьыт ву
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Шаркан ёросысь Петунька гуртысь калык огыр-бугыр ӝутскиз: ог ӝыны миллион манет тыр выльдэм скважинаысьтызы кырсь ву лыктыны кутскиз. Гуртоослы юрттӥськыны басьтӥськизы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз.
Кӧш шӧмо
Петунька пичи ӧвӧл — 296 муртлэн пропискаез вань. Гуртэз шулдыртэ шор ёзо школа, отын тодон-валан люкало 70 пала нылъёс но пиос. Ужа фельдшер-акушер пункт но. Гуртоос чик ӧз малпалэ вал, вуэн шугъяськонэ вуыны быгатозы шуыса. Угось гуртазы 2 скважина. Бен, одӥгзэ кылем даурысь 80-тӥ аръёсы пытсазы. Соку одӥген но тырме кадь вал.
— Но берло дыре скважинаын напорез лябӟиз, гужемзэ куд-ог юртъеръёс дорозь ву воксё ӧз вуылы ни, — вераз Зар-Вишур гурт администрацилэн кивалтӥсез Любовь Кожевникова. — Таин валче кыкетӥзэ скважинаез выльысь улӟытоно кариським. Ваньзэ выльдӥм-тупатъям, кенерам, тыл но кыским. Талы ог 600 сюрс манет быдтэмын.
Гуртоос чидатэк витизы, ку скважиназы ужаны кутскоз. Кылем арын 16-тӥ ноябре кранъёсысь ву бызьыны кутскиз! Но туж кузьыт, сыномем шӧмо…
— Арлыдоос тодо на: 1980-тӥ аръёсы со скважинаысь чылкыт, ческыт ву лыктэ вал, — азинтэ веранзэ гурт администрациен кивалтӥсь. — Малы со пожаськиз? Ум валаське.
Сюлмаськонзы сярысь гуртоос соку ик веразы ёрос администрацие. Вуылӥзы отысь чиновникъёс. Документъёсы гожтӥзы: ву вань куронъёслы тупа но юыны яра.
— Ми оским соослы но вуэз 2 толэзь юим, мисьтаським, — вера Светлана Рычкова. — Но кумы куасьмыны, куалмаськыны кутскиз. Нылпиосмылэн кӧтсы висьыны ӧдъяз. Миськем дӥсьёсмы ӵужектылӥзы, бездылӥзы. Мисьтаськон машинаосмы тӥяськыны кутскизы.
Нокин уз вала?
Мар карыны ӟудыса, гуртоос вуизы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз дорозь. Таосыз дэмлазы: нырысь ик вазиськоно Роспотребнадзоре но вулы экспертиза лэсьтоно.
— Тодмо луиз: ву юыны ярантэм, куронъёслы уг тупа, — шуиз Роспотребнадзорлэн Воткаысь ёзэныз кивалтӥсь Татьяна Бакиева. — Борез нормалэсь 4,5 поллы, хлоридъёсыз 3 поллы тросгес.
Кылдэм югдуръя али эскерон мынэ. Скважина пытсамын. Та нуналъёсы гуртэ потазы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз но. Пумиськылӥзы гуртоосын, учкизы скважинаез. Документъёсты эскеремзы бере трос юанъёссы кылдӥзы ёрос администрацилы. Огкылъя скважинаез тыро-пыдо тупатъяны кулэ вал — вуж гумыосты сузяно, выльдоно. Нош татын капчигес амал шедьтӥллям: вуж скважиналэсь ог 10 метр палэнэ выльзэ гудӥллям.
— Сыӵе малпан кылдэ: ваньмыз лэсьтэмын, «оло, нокин
уз вала, уз шӧды» малпаса, — шуэ «Калык фронтлэн» ёзчиез Евгений Сомов. — Шӧдӥське, бюджетысь уксё интыяз кутымтэ, ёрос администрация, «Агрохимсервис» подрядной организация но ресурсъёсъя «Коммунсервис» предприятие куспазы вераськыса ужамын. Вулэсь ярантэм луэмзэ адӟымтэ улсы кариськиллям.
«Калык фронтлэн» ёзчиосыз вазиськонэн потӥзы эскерись ёзъёсы, Лэсьтӥськонъя, энергетикая но ЖКХ-я министерствое, югдурез чакланы курыса. Шаркан ёрос администрация, «Агрохимсервис» но «Коммунсервис» вакчи дыр куспын чакланы кулэ, мар луоз лэсьтыны калыкез вутэк кельтонтэм понна.
Туннэ петунькаос чылкак вутэк кельтэмын ӧвӧл. 19-тӥ январьысен коркаосы нош ик вуыны кутскиз нырысетӥ скважинаысь ву — со колхозлэн луэ.
— «Ошмес» хозяйствомылэн кивалтӥсезлы Анатолий Хохряковлы нимысьтыз тау кароно, — пусйиз Зар-Вишур гурт администрацилэн кивалтӥсез Любовь Кожевникова. — Угось со гурт калыклы туж юрттӥське. Та учыре но скважинаысь вуэз эскерыны со ик коньдон висъяз.
Гуртоос огдырлы буйгазы: доразы табере выльысь ческыт, небыт ву лыктэ. Но гужем со тырмоз меда?
Элина Кумачёва
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