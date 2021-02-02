Коӵышлэн адӟонэз

Матӥлэн сьӧдэн-тӧдьыен писэй вордэмез потӥз. Юртъере сыӵе писэй кельше, мукетыз кулэ ӧвӧл, малпаз кышномурт.

Туспуктэм: Максим Егоров

Чебершур кенакъёслэн шур сьӧрын ӵапак айы коӵышпизы вылэм. Вот удалтӥз Матӥлы! Писэйзы будӥз майбыр, буй-буй миндэр вылын кӧлаз. Нош шырлэсь зынзэ чик ӧз вала кадь. Часталы гинэ педло пота но нош ик корка пыре. Шыръёс зол «ужало»: пызь мешок пасямын. Толалтэ Матӥ быдэс вӧш пельняньзэ кынтыны поттӥз вал — уй куспын комакъёс пельнянез нуллыса быдтӥллям. Мар кароно та коӵышен: уг но шыра, уг но комака.

Матӥ та юанэн пудо першаллы вазиськыны малпаз. Ӵапак Лесников Миши — пудо першал — ульчаетӥ тубе.

— Миши, мар кароно ини ай та коӵышез, паймем берам пайми ини, шырен комакъёс ымныртӥ ветлозы ини, — сюлмаськемзэ вера Матӥ.

— Кукейёссэ куяно но тӥни, эмез-юмез со луоз, — вазиз Миши, — вай али гын сапегдэ.

Гур вылын кыллись коӵыш ӧз но вала, кызьы ымнырыныз уллань сапег гыркы вуиз. Матӥ юрттӥськиз, Миши улошоятӥз.

— Вот и всё, табере нуналлы быдэ одӥг гинэ ӧвӧл, кык шыр кутылоз, — валэктӥз Миши.

Но озьы гинэ ӧз луы. Коӵыш йӧназ кадь, но шыр азьло сямен ик уг кутылы. Изён интыяз но кот луыны кутскиз, коӵышез улаз васькытъя. Табере мар кароно, корка тыр зын паке ук, сюлмаське кузёез.

Огполаз Матӥ коӵышсэ котомкае понӥз но Пыӵас нюлэскы нуыса кельтӥз. Нош аслаз со дырысен сюлэмыз бӧрдэ.

Толэзь ортчыса, Матӥ ӵукна ӧсэз усьтӥз но ас синмызлы ӧз оскы: коӵышез бертэм. Азь пыдыз сӧсырмем: кытчы ке но капканэ сюрем, пичи лыэз ик адӟиське. Куинь пыд йылаз тэтчаса, коӵыш пыриз корка. Матӥлэн вамыштэмез но уг луы ни: вордосэз пыд бордаз биниське, нургетэ, нырыныз донге. Матӥлэн синъёсыз нюромизы, ал вылаз пуктӥз но топ-топ вешаз.

Уд оскелэ, ява, писэй пыдзэ весь нюлыса улӥз, озьы ик йӧнатӥз. Собере шыр но, комак но нуллыны кутскиз — нюлэс дышетэм но, йӧнатэм но. Шырзэ корка пыртэ, Матӥ азе куштэ, ушъямзэ возьма. Пересьмытозяз озьы ик улӥз.

Нош кулыны умой коӵыш дорысь кошке, шуо. Матӥ но ӧз вала, кызьы коӵышез ышиз.

СОФЬЯ НАДЯ. Можга ёросысь Гозег гурт