Коронавирусэн сэрен ялэм куронъёс пумен лябӟо
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Та сярысь вераз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
12-тӥ февральысен маска одно ик нуллыны уз косэ ни.
— Но со дыре ик маскалэсь воксё куштӥськыны вазь, — алӥз Тӧро. — Асьсэды уката утьыны кулэ соос, кинъёс ковидэн ӧз висе на яке алигес прививка пуктӥзы.
Сюан дыръя загсэ 20 кузя пырыны луоз.
Кылем арын 1-тӥ июньысен регистрация ортчытонэ 10 муртэ сяна ӧз лэзьылэ ни вал.
Лэземын спорт ӵошатсконъёсты ортчытъяны.
— Но отчы пыриськыны ум лэзе на 65 ареслэсь бадӟымъёсты, — пусйиз А. Бречалов. — Угось тросэз вакцина ӧз пуктэ на.
Спорт ӵошатсконъёсты ортчытъяны лэземын ке но, спортзалъёс ӝынылы гинэ тырмытэмын луыны кулэ.
Калыкез сюдӥсь, шутэтсконэз радъясь учреждениослы алонъёс быдтэмын.
Тодады вайытом: театръёс но кинотеатръёс ужаны кутскизы ноябрьысен, но калыкез люкалляны лэземын вал 8 часысен 23 часозь гинэ. Нош кафеослы но ресторанъёслы 15-тӥ декабрьысен ужаны лэземын вал 4 час ӵукнаозь. Табере та учреждениос ужалозы озьы, кызьы ужало вал коронавирус вӧлмемлэсь азьло.
Элина КУМАЧЁВА
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