Коронавирусэн сэрен ялэм куронъёс пумен лябӟо

Та сярысь вераз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Маска нуллыны одно ик уз косэ ни, но солэсь куштӥськыны вазь на, лядъяло эмчиос Туспуктӥз: Максим Егоров

12-тӥ февральысен маска одно ик нуллыны уз косэ ни.

— Но со дыре ик маскалэсь воксё куштӥськыны вазь, — алӥз Тӧро. — Асьсэды уката утьыны кулэ соос, кинъёс ковидэн ӧз висе на яке алигес прививка пуктӥзы.

Сюан дыръя загсэ 20 кузя пырыны луоз.

Кылем арын 1-тӥ июньысен регистрация ортчытонэ 10 муртэ сяна ӧз лэзьылэ ни вал.

Лэземын спорт ӵошатсконъёсты ортчытъяны.

— Но отчы пыриськыны ум лэзе на 65 ареслэсь бадӟымъёсты, — пусйиз А. Бречалов. — Угось тросэз вакцина ӧз пуктэ на.

Спорт ӵошатсконъёсты ортчытъяны лэземын ке но, спортзалъёс ӝынылы гинэ тырмытэмын луыны кулэ.

Калыкез сюдӥсь, шутэтсконэз радъясь учреждениослы алонъёс быдтэмын.

Тодады вайытом: театръёс но кинотеатръёс ужаны кутскизы ноябрьысен, но калыкез люкалляны лэземын вал 8 часысен 23 часозь гинэ. Нош кафеослы но ресторанъёслы 15-тӥ декабрьысен ужаны лэземын вал 4 час ӵукнаозь. Табере та учреждениос ужалозы озьы, кызьы ужало вал коронавирус вӧлмемлэсь азьло.

Элина КУМАЧЁВА