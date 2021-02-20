Кооператив ӧз юртты
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Совето Союзын будэм адямиослэн «кооператив» кыллы юн осконзы кылемын. Уго татчы огазеяськыса, калык ӝутылӥз юртъёс, гаражъёс. Кооператив пыр шедьылӥз дефицит луись вуз. Но туала вакытэ та кылэн «шобырско» йыртэмасьёс но.
«Сберкнижка» кооперативлы Удмуртиысь но артэ улосъёсысь адямиос 180 миллион манетсэс кузьмаллям. Татчы коньдонзэс вайизы уно адямиос. Тросэз оскизы бадӟым процентъёслы — банкын сярысь, 2 поллы тросгес пайда поттом кожазы.
Удмуртиысь МВД-лэн Следствиея управленияз 395 мурт вазиськиз. Соос кооперативе понэм уксёзэс но, процентъёссэс но берен басьтыны ӧз ни быгатэ.
«Сберкнижка» Удмуртиын но Пермь улосын 2018-тӥ-2020-тӥ аръёсы ужаз. Но вкладъёс чотын вуись уксёез пайщикъёслы берыктыны ӧз дыртэ. Малы ке шуоно калыклэсь люкам коньдонэз кооператив кылдытӥсьёс асьсэлы каризы.
Полициын ужасьёс ӝегатӥзы кооперативлэсь 2 учредительзэ но валтӥсь бухгалтерзэ. Табере соос судэз витё арест улын. Тамында муртэ пӧямзы но бадӟым ыштонъёс ваемзы понна быдэн 10 ар пытсэт сьӧрын шутэтскыны быгатозы.
Елена СКВОРЦОВА
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