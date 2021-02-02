Коньдонэз ӧвӧл — машинаез вань

Пунэмаськыса улон капчи ӧвӧл. Но куд-огез таӵе югдурысь потыны капчи амал шедьтэ — тыриськонъёссэ вунэтэмъяське.

Сьӧлта ёросысь воргорон но пунэмъёссэ вунэтоно кариськиз. Со банкъёслы тыронъёссэ ӧз берыкъя, судысь но ГИБДД-ысь вуэм штрафъёсты адӟымтэ улсы кариськылӥз. Озьы вань тыронъёсыз 600 сюрс манетлэсь ортчизы.

Удмуртиысь Судъя приставъёслэн пресс-службазы ивортэмъя, со дыре ик «УАЗ Патриот» машиназэ ватыса возиз, тодӥз, автомобильзэ таланы быгатозы шуыса.

Нош «УАЗ Патриот» розыске кемалась ялэмын вал ни. Сьӧлта ёросысь сюрес вылын ужась инспекторъёс но приставъёс сак луэмен, ышыге ватэм автомобиль шараяськиз. Сое нимысьтыз стоянкае нуизы.

Вераны кулэ: машиназэ эвакуаторен нуонлы кузёез туж пумитъяськиз. Приставъёсты но инспекторъёсты жоб кылъёсын ултӥяны выриз, ужзылы люкетӥз. Воргоронлы валэктӥзы, тазьы выремез административной кыл кутонозь вуттоз шуыса. Но алон пеляз ӧз пыры.

Соин валлин воргоронлы Административной кодексысь 17.8 статьяя кыл кутон лякизы на — должностен адямиослы ужзэс быдэсъяны люкетэмез понна. Озьы эшшо 1 сюрс манетлы штрафез ватсаськиз. Нош погонэн муртъёсты тышкаськемез понна КоАП-ысь 19.3 статьяя 12 суткалы пытсэт сьӧры келяны протокол гожтӥзы. Матысь 10 нунал ӵоже воргорон тыриськонъёссэ ӧз ворса ке, машиназэ аукцион пыр вузалозы.

Шӧкыч