Ковид лапкоме
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Шаерамы коронавирусэн черламъёслэн лыдзы берло ог 2 арнязэ кулэсме. Солы пумит прививка пуктылон чырмыт ортче. Та сярысь ивортӥз тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Мария Галеева «Огъя Россия» партилэн приёмнояз меӵак линия дыръя.
Огъя югдурен тодматыса, Мария Галеева пусйиз: элькунысьтымы оглом 26 сюрслэсь ятыр адямиос ас вылазы шӧдӥзы ни, мар со сыӵе коронавирус. 22 сюрслэсь ятырез туннэ нуналлы бурмемын. Ог 1 сюрс мурт йӧнатӥське стационарын.
— Висисьёс трос дыръя усьтэмын вал 14 ковид-центръёс, — шуиз со. — Туннэ нуналлы Ижысь 8 номеро больница но Сарапулысь город больница огшоры дыръя кадь ужаны кутскизы ни. Матысь дыре Вотка ёрос больницаын но ковид-центр пытсаськоз. Ковид-центръёсысь ог ӝыныез койкаос али бушесь. Соин ик доразы йӧнатӥськисьёс пӧлын вань ке 65 ареслэсь бадӟымъёс яке кинлэн висёнэз секытэн ортче — выдыны луэ стационаре.
Стационарын сямен ик, коронавируслэсь доразы йӧнатӥськисьёслы но эмъюмъёс дунтэк висъясько. Кылем арын ноябрь кутсконын таӵе решение кутӥз вал Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов: элькун бюджетысь 60 миллион манет висъяськиз. Ноябрь пумын дунтэк эмъюмъёслы уксё висъяськиз ни Россилэн казнаысьтыз но, элькунамы вуиз 53 миллион манет. Эшшо 13 миллион манет вуиз ни туэ ар кутсконын.
— Россиысь Тазалыкез утёнъя министерство ӵектэмъя дунтэк эмъюмъёс висъясько коронавирусэн но пневмониен черламъёслы, висёнзы лабораториын шараямын ке, — пусйиз М. Галеева.
Али вераськонъёс нуисько, коронавирусэн висемъёслы реабилитация ортчытонъя центръёс усьтоно шуыса. Сыӵе койкаос вань ни Балезиноысь но Киясаысь ёрос больницаосын. Матысь дыре 250 койка усьтӥськоз Ижысь 6 номеро больницаын.
Меӵак линия дыръя жингыртӥсьёс данакез юалляськизы прививка пуктон сярысь: кытчы вазиськоно со понна, ваньмызлы-а дунтэк лэсьтӥське, тырмыт-а вакцина?
М. Галеева верамъя, шаерамы туннэ прививка пуктыло 41 пунктын, матысь дыре эшшо 6-ез ватсаськоз. Пичи гуртъёсы потаны кутскозы 11 комплексъёс. Оглом шаерамы улӥсьёс пӧлысь 60 процентэзлы, ог 720 сюрс муртлы, прививка пуктыны чакламын. Нырысетӥез 42 вакцина шаерамы вуиз вал кылем арын ноябре, туннэ нуналозь вуиз ни 29 сюрслэсь ятырез. Прививка пуктэмын 10 сюрслэсь трос адямилы.
Прививка пуктыны черодэ султыны луэ пӧртэм амалъёсын. Тужгес тросэз гожтӥсько «Госуслуги» портал пыр. Жингыртыны луэ коронавирусъя «пӧсь» телефонэ — 8-800-100-24-47. Озьы ик вазиськыны быгатӥськоды улон интыдыя поликлиникалэн регистратураяз: вакцина вань ке, со нуналэ ик прививка пуктыны быгатозы, ӧвӧл ке, черодэ пуктозы.
Прививка пуктыны мылкыд карисьёс али тросгес луэмын, пе. Но вакцина тырмымтэен, шугъяськонъёс кылдыны кулэ ӧвӧл — февраль пумозь эшшо 40 сюрс доза «Спутник V» вуоз.
Элина Кумачёва
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