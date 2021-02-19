Кин гитараен, азьлань!

Марлы дышетэ одӥг ар?

Пизы вордскыку, удмуртъёс сӥзьылӥзы: армилы мед яралоз, таза мед будоз. Дыр воштӥськиз, служба нуон шоры но табере пӧртэм синмын учко: одӥгъёсыз сое дыр быдтон гинэ шуо, мукетъёсыз, азьло сямен ик, данъяло. Мар малпало та пумысен ас вакытаз сурон сапег нуллэмъёс?

И. Белослудцев

Удмурт кун филармониысь «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь артист Иван Белослудцев:

— Повестка вуиз 2015-тӥ арын сӥзьыллэн кутсконаз. Кез ёросысь Александрово гуртам армие келян ортчытӥзы, мумыкоре чача (чук) но шуккыса кельтӥ.

Ноябре Ижысь призывной пунктэ шеди. Милемыз «бась­тӥсьёс» вуытозь, быдэс арня пуконо, возьмано луиз. Ӝу­жыт бетон кенер сьӧрын — Ижкар, кӧня пол ортчылӥд уль­чаос­тӥз, нош табере пункт сьӧ­ры вамышлы но потыны уд быгатӥськы! Тумошо: та пунктэз призывникъёс «холодильник» нимало. Эрикысь, ӟеч улонысь шедиськод кезьыт, мӧз­мыт интые. Дӥ­сясь­код сурон сапег, ӵыш­кись­код йырсидэ…

Шеди связья войско­осы. Нырысь келязы Калугае, учебной часте: дышетӥзы радиостанциысь техникаез валаны, Морзелэн азбукаезлы. Кылемзэ ӝыны арзэ ортчытӥ Санкт-Петербург котырысь воинской частьын.

Кырӟаны, гитараен шудыны быгатэмме частямы тодӥзы но… ёртэмысь ӧз дугдэ ни. Я дорзылэсь мӧзмись эшъёслэсь сюлэмзэс буйгатоно, я кы­ӵе ке ужрадэ пыриськоно, я офицеръёсмес ӟечкылано. Кыӵе ке быгатонлыкед вань ке, армиын тонэ гажало.

Куд-ог дыръя малпаськисько, служба нуытозь, кыӵе ке мукет ужен выроно, астэ утчано вылэм. Но мукет ласянь, армие ветлэме пумысен уг жаляськы. Отын нырысь ик астэ ачид эскериськод, мае чиданы быгатод — ӵыжы-выжыосыд кыдёкын, нылъёс котырад ӧвӧл.

Мон малпамъя, служить карыны кулэ Атыкай музъеммес утьыны нимысьтыз дышетскем адямиос. 1 ар куспын угось та ужлы дышетскыса уд вуы.

Гожтӥз Елена Никитина