Калык радъя кырӟало-шудо

Яр ёросысь биграгуртъёсты огазея выль культурая юртсы

Кылем арын шаерамы усьтӥськизы культурая 4 выль юртъёс, одӥгез — Яр ёросысь Биграгуртын (Дизьмино). Ваньзы соос огвыллемесь луо, пуктэмын «Культура» нацпроект чотын, 200 муртлы чакласа.

Яр ёросысь Биграгуртысь культурая юртын

инструментъёсын шудыны дышетэ Д. Евсеев.

Туспуктӥз Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА



Культурая, спортъя но библиотекая «Радуга» центрлэн усьтӥськемезлы тужгес шумпотӥз кивалтӥсез Дмитрий Евсеев. Табере, пе, ми но калык рад улыны кутскомы.

Биграгуртысь культурая юртэз пуктон 18,8 миллион манет тыр усиз, со пӧлысь 13,7 миллион манетэз вуэмын федерал бюджетысь. Азьвылэз клубзы кема ик сылымтэ. Дмитрий Викторович верамъя, 1990-тӥ арын пуктэм юртын пукон интыез 400 муртлы чакламын вылэм. Но сое янгышъёсын лэсьтӥллям, 2016-тӥ арын юртлэн липетэз куашкам, ярам коть, кышкыт учыр уйин луэм. Бӧрысь клубез выжтӥзы сельсоветлэн юртаз, отчы ик интыямын вал библиотека, вань ужрадъёсты ортчытъязы школаысь спортзалын яке ульчаын, концертъёс возьматъяллязы артысь гуртъёсысь культурая юртъ­ёсын.

— Выль культурая юртын шуныт, югыт, санузелъёсыз вань, залэз многофункциональной луэ: концертъёс дыръя пуконъёс пуктӥськомы, бӧрысь соосты утялтӥськомы но, мугор кыдатон зал пӧрме, — шуэ Д. Евсеев. — Клубмы гуртлэн шорсюлмыз выллем луэ. Культура но спорт удысъёсыз валче басьтыса, татын 23 пӧртэм кружокъёс, секциос ужало. Арлыдоос шумпотыса ветло фольклоръя «Сударушка» ансамбле, нош егитъёс тросгес кыстӥсько крезьгур борды. Пӧртэм арлыдъем адямиослы дӥнямы шулдыр мед луоз шуыса, проектъёс бордын тросгес ужаны тыршиськомы.

Кылем ар пумын, «Туала крезьгуро лаборатория» проектэнызы грант утыса, крезьгуро электроинструментъёс басьтӥзы. Табере 25 пиналъёс дышетско электробарабанэн, электрогитараен шудыны. Дышетӥсьсы — Дмитрий Евсеев. Компьютерысь нимысьтыз программа крезьгурзэс радъя-тупатъя на. Вань на кырӟанъя, театръя, шаертодонъя но мукет кружокъёс. Табере пиналъёс но сцена вылын репетициос ортчытыны быгато.

— Коронавирус, одӥг ласянь, ужаны люкетӥз, концертъёс, ужрадъёс ортчытыны лэземын ӧй вал, нош мукет ласянь, тросгес луонлыкмы кылдӥз проектъёс бордын ужаны, — шуэ Д. Евсеев. — 2 ар талэсь азьло проект гожтыса эскеримы ни вал. Соку емышез ӧз кисьма, озьы янгышъёсмы бордын ужамы на. Тыршиськод ке, пӧрме вылэм. Кылем ар пумын егитъёслэн инициативной бюджетированиея «Атмосфера» проектазы пы­риськимы, клубамы 12 аресысен 35 аресозь егитъёс понна «Новый формат» крезьгуро онлайн-фестиваль радъямы.

Биграгуртын спортлы но бадӟым саклык висъяло. Гуртысь егитъёс мыло-кыдо пырисько командаен шудонъёсы. Школалэн спортзалаз волейболэн но баскетболэн шудо. Арнялы быдэ, суббота нуналъёсы, Пудэмысь спортзалэ футболэн шудыны ветло. Культурая юрт вӧзы интыяськем хоккей коробка но буш уг сылы, егитъёс но, арлыдоос но отысь йӧэз волятыса возё. Нош та толэзь кутсконын Биграгуртысь культурая юртэ теннисэн шудон ӝӧк вайизы, угось теннисэз яратӥсьёссы но трос. Гуртоослэн спортэн эшъяськемзы юрттэ ёрос ӵошатсконъёсын вормонъёс басьтылыны. Озьы Биграгурт муниципал кылдытэтысь спортсменъёслэн командазы тол шудонъёсын чемпион луиз. Пусйыны кулэ на созэ но: та гуртын волонтёр луыны мылкыд карисьёссы но лачак. Угось дэмен тыршыса гинэ, выль азинсконъёс басьтыны луэ.

Валентина Емельянова