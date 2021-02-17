Инмарен улӥз

17-тӥ тулыспалэ черк буре вае удмурт музъемен герӟаськем святойёс пӧлысь туж курадӟытэм Мефодиез (Краснопёров).

Мефодий епископ Сарапул котырысь Вятское черкогуртын вордӥськиз

Мефодий вордскиз 1868-тӥ арын 30-тӥ пӧсьтолэзе Вятка губерниысь Сарапул уездысь Вятское черкогуртын. Черкын пылатыкузы, сое Михаил нималлям. Атаез Платон Краснопёров псаломщик вал, семьязы туж куанер улӥз. Соин ик Михаил пичиысен ик шуг-секытъёсты адӟыса будӥз. Но атаез солы вазь ик пыӵатӥз Инмарлы оскон, вералляз: дунне вылын ваньмыз лэсьтӥське Инмарлэн мылкыдызъя. Михаил дышетскиз Сарапулысь духовной училищеын но Вяткаысь духовной семинариын, собере, 1890-тӥ арын, ужаны кутскиз Сарапулысь аслаз дышетскем духовной училищеяз. Ар ортчыса, Сарапулысь епископ Афанасий сое, священник карыса, Паздеры гуртысь Тихвино-Богородицкой черке ыстӥз. Бӧрысь сое Сарапулысь Вознесение соборе ужаны но Никольской церковноприходской школаен кивалтыны выжтӥзы. Но кӧня ке дыр ортчыса, Михаил кузпалтэк кылиз но аслэсьтыз улонзэ быдэсак черкен но осконэн герӟаны мылкыд кариз. Но со понна дышетсконзэ азьланьтоно вал.

1898-тӥ арын Михаил Казаньысь духовной академие пыре. Соку отын ректор вал Антоний (Храповицкий) епископ, соин Михаил трос пол пумиськылӥз но улон-вылон, Инмарлы оскон, монахъёс сярысь вераськылӥз. Озьы ӵош кенешылонъёс ик вуттӥзы сое постриг басьтон сярысь малпанэ: 3-тӥ курсын дышетскыкуз, со Мефодий нимын монах луиз. 1902-тӥ арын, богословияя кандидат, тодосчи луыса, академиын дышетсконзэ йылпумъяз. Со аре ик Мефодий иеромонахез Уфаысь духовной училищее ужаны ыстӥзы. Нош 1906-тӥ арын со отысь ик духовной семинарилэн ректорез луиз. Пастырь но визьнодась Мефодий трос вераськылӥз семинариын дышетскись егитъёсын, соосты утьыны тыршиз со вакытэ дунне вылэ вӧлмыны кутскись бугыръяськонъёслэсь, марксизмлэн пыӵамезлэсь, валэктылӥз Кузё-Инмарлэн курон-косонъёсызъя улонлэсь пайдалыксэ, зэмос атай сямен, сюлмаськиз соослы ӟеч тодонлык сётон пумысен.

1913-тӥ арын Мефодий архимандритэз ысто Омск епархие. Отын но со бадӟым саклык висъя калык пӧлын валэктон уж нуонлы. Сое туж сюлмаськытӥзы юисьёс, таин валче, приходъёсы потаса, кылдытъяз юытэк улӥсьёслэсь огазеяськонъёссэс (общество трезвости), бадӟым уж нуиз сектантъёслы пумит.

1917-тӥ арын феврале революция ортчем но монархия куашкам бере черклы но пумит уж нуиське. Большевикъёс черкъёстӥ, священникъёс дортӥ утчаськыса ветло, алтаре пырыса, штыкъёсын обросъёсты пасялляло. Мефодий епископез, Омскысь улляны курыса, Святейший Синодэ телеграмма лэзё. Но владыкаез ас ужан интыяз ик кельтӥзы. Но бугыръяськонъёс кема кыстӥськизы ай. Нош 1921-тӥ арын 17-тӥ тулыспалэ черкын литургия бере проповедь вераны калык азе потэм баӵкоез виизы…

…Инкуазьын, шунды сиос уг пыро ке, улон ӧвӧл, отын пеймыт, кезьыт. Озьы ик духовной улонын но, кытын ӧвӧл черклэн но Христослэн югдытӥсь кужымез, отын зэмос улон но, утиськон но ӧвӧл, отын кузёясько сьӧлыкъёс но пыраклы кулон… Епископ Мефодий со сярысь уно пол вералляз дышетскисьёсызлы но огшоры калыклы. Солэн сюлмысь потэм малпанъёсыз но проповедьёсыз трос адямиослэн тодазы кылемын но возьмато Инмарен улӥсь адямилэсь узыр лулпуш дуннезэ.

Протоиерей Павел ГРИГОРЬЕВ

Та толэзе черк пусъе:

11-тӥ тулыспалэ — ӟуч православной черкысь берло дыре святойёс пӧлы пыртэм курадӟытыса быдтэмъёсты буре ваён.

12-тӥ тулыспалэ — дышетӥсьёсты но югдытӥсьёсты Василий Великиез, Григорий Богословез но Иоанн Златоустэз буре ваён.

15-тӥ тулыспалэ — Ин эксэез пумитан.

21-тӥ тулыспалэ — кутске выт бичасьлы (мытарьлы) но фарисейлы сӥзем арня.

22-тӥ тулыспалэ — Москваысь но быдэс Русьысь патриархез, Тихон югдытӥсез cӥлы карон.

25-тӥ тулыспалэ — Инмар Анайлэн Иверской обросэзлы вӧсяськон.