Инкуазь ачиз ваньзэ чакла

Виктор Туганаев тодосчилы — 80 арес

28-тӥ феврале 80 аресъем юбилейзэ пусъёз профессор, биология наукаосъя доктор, Россиысь но Удмуртиысь наука удысысь дано ужась, Удмурт Элькунлэн Кун премиезлэн 3 пол лауреатэз Виктор ТУГАНАЕВ. Виктор Васильевич 37 аресказ наукая доктор луиз, 400-лэсь ятыр научной ужъёс гожтӥз, соос удмурт, англи, немец кылъёсы берыктэмын. Наукая 11 кандидатъёсты, 1 докторез дасяз. Пӧртэм будосъёсты, лулосъёсты эскериз, соос сярысь энциклопедиос, бичетъёс гожтӥз. Оглом 20-лэсь ятыр книгаосыз. Со кичӧлтэмен кылдӥз Удмуртилэн Горд книгаез.

В. Туганаев

Туспуктӥз Максим Егоров

— Кузпалды но пиналъёсты сярысь вералэ вал. Гер­ӟась­кемын-а нылпиостылэн улонзы биология наукаен? Алёна Васильева. Ижкар

— Хозяйкае, Лидия Александровна, мон сямен ик биолог, вань даурзэ школаын пиналъёсты дышетӥз. Вор­дӥсь­­кемын Якшур-Бӧдья­лан, атаез дышетӥсь, анаез вал­тӥсь врач вал. Тодматским, Ижысь пединститутын дышетскыкумы. Наукаен выронэн йырин солы ӧй вал: юртъерез но нылпиосты ӝу­тон со вылэ усиз. Казаньысь кун университетын дышетскыкум, отӥяз Ижын ужакум но, ялан пӧртэм конференциосы ӧт­чал­лязы, Россилэн пӧр­тэм улосъёсысьтыз инкуазез эскерылӥ. Европаысь 9 кунэ экспедициосы вуылӥ. «Зелёный крест» экологияя калыккуспо огазеяськонлэн ёзчиез луыса, пӧртэм ужпумъёсты ӝу­­ты­лӥ. Озьы нылпиосты будэтон быдэсак хозяйкае вылэ усиз. Александр пие — биология наукаосъя кандидат. Али Москваын ужбергатэ. Ирина нылы но Москваын ужбергатон удысын ужа, Россия но Швеция куспын ужась фирмалэн ки­вал­тӥсезлэн вош­тӥ­сез. Виктор внуке Москваысь огеныз ресторанэн кивалтэ. Кызьы озьы нылпиостылы ужбергатон сям пыӵатӥды шуыса юало. Аслам но со вирам вал, дыр, — пичиысен котькинлэсь усто дышетскыны, колхозын умой ужаны тырши. Ваньзылы наукаен вырыны та улонын кылдымтэ.

Луэ вал, дыр, мыным но тросгес лэсьтыны, но тамында лэсьтэмелы но Инмарлы тау шуисько. Ӵемысь вуы­лӥсько нылпиосы доры, соос но берталляло. Москвае кошкемзылы уг ӝожомиськы — отын луонлыкъёс паськытэсьгес, ӝожомисько, ачим отын ӧвӧл шуыса.

— Пичи дыръям туж яратыса лыдӟылӥ «Коля тодэ 50 будосэз, нош тон?» книгадэс. Кин ке куремъя сое гожтӥды-а яке асьтэлэн сыӵе мылкыдды вал-а? Ӧвӧл-а малпанъёсты та выллем выль книга гожтыны яке вужзэ выльдыса поттыны? Ирина Ионина. Пичи Пурга ёрос

Алнаш черкогуртын дышетскыкум, 7-тӥ классын дыръямы, эше пӧртэм чонариосты люкаменыз паймытӥз. Соосты шырпу коробкаосын возьылӥз. Котькудӥзлэн аслаз нимыз, аслаз сиёнэз. Огезлы мынэсьтым фамилиме сётэм: Туганай. Журналаз гожъя вал, кин, кӧня, мар сииз но кӧнялы будӥз. Малы мон но тазьы эскеронъёсын уг выриськы шуыса, пайми. Озьы кутски гербарий люканы — 250 будосэз люкай, 4-ез шаермылы отчыозь рос-прос тодмотэм будосъёс вылӥллям. Соосты шедьтэме понна мон сярысь гожтӥзы газетъёсы. Отӥяз со ужен Россиын наукая конференциосы пыриськылӥ. Бӧ­рысьгес ни будосъёс сярысь книга гожтоно кариськи. Нылпиослы энциклопедия выллем мед луоз шуыса кылдытӥ «Коля тодэ 50 будосэз, нош тон?» книгаме. Ӵем пумиськылӥсь будосъёсты отчы пыртӥ, соосты тодманы но валаны мед дышозы шуыса. Табере кулэ ни мургес книга дасяны, будосъёслэсь биологизэс но экологизэс чакласа. Али Туганаевлэн энциклопедиез бордын ужасько, радъяны вырисько лулосъёс, Инмар, улон, оскон шоры учконъёсме. Адямилэн кылдэмез сярысь теориос вужмо ни — Ч. Дарвин тодосчилэсь учконъёссэ воштӥз ни религия, Инмар пала дурбасьтон. Мон ачим но Инмарлы оскисько, со ассэ уг возьматы, но со котькытын.

— Малы но ку кутскиды будосъёсын но лулосъёсын тунсыкъяськыны? Оло, Быдӟым ож вакытэ сием потыса улэменыды, тодыны тыршиды будосъёсты? Ирина Некрасова. Пичи Пурга черкогурт

— 6 арес дыръям, Алнаш колхозысь ӟазегпиосты возьмакум, паймыса ик учкылӥ: ымъёссы пичиесь, векчи турын-куарлэсь йылзэ гинэ чепыльто, кӧтсы тыре меда?

Война вылтӥ но, отӥяз но сиён йӧнала ӧз сюрылы — калык туж курадӟыса улӥз. Милям но семьямы пӧртэм ӧй вал: огшоры колхозникъёслэн семьяязы будэмын. Школаын дышетскыкум, кӧт ноку тырылымтэен, 2 пол йырсазьме но ыштылэме вань. Кыӵе будосэз, куарез, писпуэз, губиез сиыны яралоз меда шуыса, созэ но, тазэ но веръялляй. Ог 30 пумозэ бырйи.

Котьмае тодыны тыршон пуроме, курадӟыса улэмысь, нош кӧттыро мурт гань-гань улыны дыше.

Али но ялан малпасько: вашкала дыръя маин улӥ­зы, мар сиизы выжыосмы? Та рос-прос эскерымтэ. Кита­йын, Япониын, Индиын, Африкаын но мукет кунъёсын туж трос сиё пӧртэм будосъ­ёсты. Удмуртъёс но пӧр­тэм ӧй вал, дыр, шуыса лыдъясько. Инкуазь животэз но, адямиез но сюдон понна ваньзэ чакла.

— Асьме музъем вылын тазалыклы тужгес кулэ луись кыӵе будос я писпу вань меда? Руф Иванов. Якшур-Бӧдья черкогурт

— Инкуазьын номыр мултэсэз ӧвӧл. Вань будосъёслэсь, писпуослэсь, губиослэсь валаса эмъюм дасяны луэ. Трос рецептъёс вань. Кылсярысь, весёлка губи пыд висёнъёсты бурмытэ. Таиныз пичи дыръям базарын вуз карыса сылэме но вань, адямиос вӧйыз понна басьяллязы, соин пыдъёссэс маяллязы.

Губиос сярысь мукет выжы калыкъёс шер тодо. Асьмелэн сое вашкала дырысен сиё вал. Г. Верещагин этнографлэн книгаосаз но со пумысен гожтэмын. Асьме удмурт калык ӧз ышты со тодон-валанъёссэ. Мон 17 ёросысь 63 туно-пелёосын пу­мись­кы­лӥ, соос ваньзы турын-куаръёсын но губиосын йӧнато. Асме но инсультлэсь катьяны юрттӥзы 2-ез сыӵе турын кылъёсты тодӥсь нылкышноос. Турын-куаръёсын эмъяськон сярысь книга но гож­тӥ. Но книгае ваньзэ уд пырты — медицина ласянь эскеремын ӧвӧл, адямиос мултэс трос сиёзы но бырыны быгатозы шуыса кышкан вань.

— Гыбед (торф) поттон понна куасьтэм нюр интыос куке но быдэсак улӟозы на меда? Николай Емельянов. Можга ёрос

— Нюр интыос пырак уггес куасьмо — кошкись вуоссы пыдло ватско. Соосты шедь-

тыса дуг­ды­тӥд ке, ӵы-

пид ке, интыос нош ик нюрлы пӧрмозы, нош ик гыбед кылдоз.

Нюр интыос шаермылы туж кулэ — ву тырмыт но чылкыт мед луоз шуыса. Отын трос аспӧртэм лулосъёсыз но будосъёсыз, котыраз умой будэ нюлэс.

— Кытысь удмуртъёс потэмын шуыса юан маза уг сёты. Выжыосмес эскеремды вань-а? Елена Смирнова. Алнаш ёрос

— Удмуртъёслэсь ку, кытысь потэмзэс эскерисьёс, со пумысен гожъясьёс вань. 12-тӥ-14-тӥ дауръёсы потӥллям, шуо. Выжы калык шуак олокытысь кылдэ шат? Солэсь азьвыл но удмуртъёс улӥзы, мукет сямен нимаськизы гинэ. Али Багдадын улӥсь магистрантэлы вазиськи, отысь вашкала книгаосты шедьтыны курыса. Египтянъёсын, шумеръёсын огвакытэ улӥмы шуыса малпанъёсы вань. Юго-Восточной Азиысь удмуртъёс потӥзы, шуо. Но талы мон биолог сямен уг оскиськы: асьмеос отысь калыклы ум кельшиське. Историмы ляб дышетэмын-эскеремын на. Башкириысь Уфаын генетикаез эскерон борды басьтӥськизы, соя, пе, адӟиськоз, кыӵе калыклы тужгес матын луиськомы. Эскеронъёс возьматӥзы: монголъёсын, чувашъёсын, хантыосын вирмы огвыллем. Но тазьы огазеянлэсь азьвыл демографиез, миграциез умой тодыны кулэ на. Созэ но вунэтыны уг яра: улэмъя хромосомъёс воштӥсько, асьсэлэсь эволюцизэс ортчо. Соин ик генъёслы быдэсак оскиськыны нокызьы но уг луы.

Елена САРАМАТОВА